Phóng viên Dân trí được tặng Bằng khen về hoạt động nhân ái, an sinh xã hội

Dân trí Phóng viên Báo điện tử Dân trí tại Nghệ An được Chủ tịch UBND tỉnh này tặng Bằng khen tri ân, biểu dương vì có nhiều đóng góp cho hoạt động nhân ái, công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An vừa tổ chức chương trình gặp mặt, tri ân các nhóm thiện nguyện, các nhà hảo tâm đã có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Thời gian qua, tỉnh Nghệ An luôn nhận được quan tâm hưởng ứng và tham gia tích cực của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp… Đặc biệt là sự đóng góp thầm lặng, rất trách nhiệm và hết sức ý nghĩa của các nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, qua đó góp phần quan trọng cùng cấp ủy, chính quyền các cấp từng bước thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn.

Nhà báo Nguyễn Văn Phê - PV báo điện tử Dân trí (ngoài cùng bên phải) được Chủ tịch tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen (Ảnh: Thái Hòa).

Theo Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An, tính đến ngày 1/11, MTTQ và các tổ chức thành viên đã kết nối với 180 nhóm (hơn 78.000 thành viên) để thực hiện các hoạt động thiện nguyện.

Trong đó, kết nối thông qua đầu mối Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên cấp tỉnh là 70 nhóm với 2.726 thành viên (chiếm 34%); kết nối thông qua đầu mối MTTQ các huyện, thành, thị là 110 nhóm với 75.633 thành viên (chiếm 64%). Trong đó, huyện Tương Dương kết nối nhiều nhất 25 nhóm, tiếp đến thành phố Vinh 17 nhóm, Diễn Châu 12 nhóm, Yên Thành 8 nhóm…

Dịp này, phóng viên Báo điện tử Dân trí tại Nghệ An cũng được Ủy ban MTTQ ghi nhận, biểu dương, tri ân về những đóng góp cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Trong đó, nhà báo Nguyễn Văn Phê được Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bằng khen vì có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Công trình cầu Dân trí tại địa bàn bản Na Kho, xã Bắc Lý (huyện Kỳ Sơn) có tổng mức đầu tư hơn 400 triệu đồng do Tổng Công ty May 10 tài trợ phối hợp Quỹ Khuyến học Việt Nam cùng Báo Dân trí thực hiện (Ảnh: Nguyễn Duy).

Trong năm 2020, phóng viên Báo điện tử Dân trí tại Nghệ An đã triển khai hàng chục bài viết về hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Nghệ An. Thông qua Chương trình nhân ái của Báo điện tử Dân trí, bạn đọc báo đã ủng hộ tới các hoàn cảnh tại Nghệ An với số tiền gần 10 tỷ đồng.

Phóng viên Dân trí trao quà bạn đọc cho gia đình nam sinh Nguyễn Văn Nhã cứu 3 bạn nữ sau đó bị đuối nước tại Huế (Ảnh: Thái Hòa).

Đặc biệt, trong năm 2020, PV địa bàn đã tiếp nhận, khảo sát và tiến hành xây dựng một công trình cầu tại bản Huồi Thum và 3 phòng công vụ cho giáo viên cắm bản ở bản Huồi Thum, xã Na Ngoi; một phòng học mầm non cho bản Hòa Xuân, xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An. Tổng kinh phí cho các chiếc cầu dân sinh và 3 phòng công vụ giáo viên, một phòng mầm non khoảng hơn 1 tỷ đồng.

Tại Nghệ An, vào ngày 15/12/2016, Quỹ Khuyến học Việt Nam, Báo điện tử Dân trí, Tổ chức Shinnyo-en (Nhật Bản), UBND huyện Quế Phong và UBND xã Tri Lễ đã long trọng tổ chức Lễ khánh thành 5 phòng học mang tên "Phòng học Khuyến học và Dân trí" tại bản Pà Khốm, xã Tri Lễ. Tiếp đó, ngày 1/9/2017, tại bản Con Phen, xã lòng hồ thủy điện Bản Vẽ, huyện Tương Dương cũng chính thức khánh thành và đưa vào sử dụng "Cầu Dân trí" do Báo Dân trí, Quỹ khuyến học Việt Nam và Tổng Công ty May 10 phối hợp cùng UBND huyện Tương Dương (Nghệ An) thực hiện. Cây cầu Dân trí bắc qua suối Ca Nan, bản Huồi Thum, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn với kinh phí xây cầu 400 triệu đồng do Tổng Công ty May 10 tài trợ (Ảnh: Nguyễn Duy). Ngày 9/12/2019 thêm một cây cầu mang tên Dân trí được khánh thành tại bản Na Kho, huyện Kỳ Sơn với số tiền hơn 400 triệu đồng, do Tổng công ty May 10 tài trợ. Đến ngày 6/1/2020, công trình điểm trường Dân trí tại bản Hòa Xuân cũng được khánh thành và đưa vào sử dụng do Công ty cổ phần ứng dụng khoa học và Công nghệ - MITEC tài trợ với số tiền 200 triệu đồng. Ngày 20/12/2020, khánh thành cây cầu Dân trí bắc qua suối Ca Nan, bản Huồi Thum, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn với kinh phí xây cầu 400 triệu đồng do Tổng Công ty May 10 tài trợ. Cùng ngày 20/12/2020, Báo điện tử Dân trí tiếp tục cắt băng khánh thành 3 phòng công vụ dành tặng giáo viên "cắm bản" Huồi Thum. Công trình 3 phòng công vụ trị giá 150 triệu đồng do Quỹ Khuyến học Việt Nam và bạn đọc Báo Điện tử Dân trí chung tay xây dựng, dành tặng giáo viên "cắm bản", tại điểm Trường Mầm non và Trường Tiểu học bản Huồi Thum, (xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An).

Thái Hòa