“Ơn nghĩa cứu con, gia đình tôi xin ghi nhớ suốt đời!”

Hành trình "thập tử nhất sinh"

Ròng rã mấy tháng trời chạy vạy khắp nơi xoay xở tiền bạc, trắng đêm theo dõi từng nhịp thở của con, đến nay, chị Ka Huệ (SN 1986, ngụ xã Phú Lâm, tỉnh Đồng Nai) mới có thể tạm gác lo toan khi con gái được xuất viện, sức khỏe từng bước cải thiện.

Văn Thị Thanh (18 tuổi, con gái chị Huệ) là nhân vật trong bài viết “Tiếng gọi xé lòng nơi phòng bệnh nguy kịch”, được báo Dân trí đăng tải trên Chuyên mục Tấm lòng Nhân ái.

Theo đó, khoảng cuối tháng 4, sau khi cùng mẹ lên rẫy bẻ măng trở về, Thanh bất ngờ sốt cao. Nghĩ con gái chỉ bị cảm thông thường, chị Huệ tự mua thuốc về điều trị tại nhà. Thế nhưng, sau nhiều ngày, sức khỏe của Thanh không cải thiện mà còn chuyển biến xấu.

Đầu tháng 8, Thanh xuất hiện các cơn co giật kèm biểu hiện nói sảng. Gia đình lập tức đưa em đến bệnh viện địa phương cấp cứu, nhưng không đáp ứng điều trị.

Trước các triệu chứng và hành vi ngày càng bất thường, Thanh được chuyển đến bệnh viện chuyên khoa tâm thần để theo dõi. Tuy nhiên, tình trạng tiếp tục diễn tiến nghiêm trọng, bệnh nhân thường xuyên la hét, mất ngủ triền miên và suy kiệt thể lực.

Đến ngày 18/8, chị Huệ quyết định đưa con đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM, hy vọng tìm ra nguyên nhân và hướng điều trị.

Tại đây, Thanh được chẩn đoán mắc viêm não tự miễn, phải phẫu thuật cắt bỏ khối u buồng trứng, thay huyết tương, đồng thời đặt nội khí quản và thở máy để duy trì sự sống. Do tình trạng nặng, Thanh buộc phải điều trị dài ngày, chi phí y tế vượt quá khả năng chi trả của gia đình.

Chị Ka Huệ những ngày chăm sóc con tại bệnh viện (Ảnh: Khánh An).

Theo lời chị Ka Huệ, gia đình chị là hộ nghèo của địa phương, sống trong căn nhà tình thương được xây dựng hơn 10 năm trước, nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Trước khi Thanh đổ bệnh, chị Ka Huệ cùng con gái lớn là trụ cột kinh tế của cả nhà.

Chồng chị Huệ bị hở van tim và tiểu đường, sức khỏe yếu nên chỉ có thể làm việc nhẹ trong nhà. Người con trai thứ 2 từng đi làm thuê phụ giúp gia đình, nhưng sau khi bị tai nạn thì không còn đủ sức lao động nặng. Hai đứa con út đang đứng trước nguy cơ phải nghỉ học vì cha mẹ không kham nổi học phí.

"Ơn nghĩa cứu con, gia đình tôi xin ghi nhớ suốt đời!”

Sau khi câu chuyện về hoàn cảnh gia đình chị Ka Huệ được đăng tải, bạn đọc và các nhà hảo tâm khắp nơi đã chung tay giúp đỡ. Chỉ trong thời gian ngắn, bạn đọc báo Dân trí đã ủng hộ em Văn Thị Thanh số tiền 125.532.425 đồng.

Nguồn hỗ trợ kịp thời này đã giúp gia đình thanh toán hơn 90 triệu đồng viện phí, đồng thời có thêm chi phí chăm sóc sức khỏe, thuốc men và tái khám cho Thanh trong thời gian tới.

Đáng mừng là nhờ sự nỗ lực của các y bác sĩ, sức khỏe của Thanh đã từng bước cải thiện, được chuyển từ phòng bệnh nặng của khoa Nhiễm Việt - Anh ra phòng điều trị thường. Mới đây, Thanh đã xuất viện và tiếp tục liệu trình phục hồi tại nhà.

Phóng viên báo Dân trí cùng đại diện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM trao biển biểu trưng số tiền 125.532.425 đồng bạn đọc giúp đỡ tới gia đình chị Ka Huệ (Ảnh: Khánh An).

Chị Huệ cho biết, hiện tại con gái đã có thể tự đứng dậy, đi bước ngắn nhưng vẫn cần có người dìu đỡ. Do di chứng thần kinh, Thanh chưa thể nói nhiều, chỉ phát âm được một vài từ.

Theo lịch hẹn, tháng 12 tới, chị Huệ sẽ đưa con gái trở lại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM để kiểm tra sức khỏe.

Chứng kiến con gái vượt qua cơn "thập tử nhất sinh", chị Huệ nghẹn ngào: “Từ tận đáy lòng, gia đình tôi xin cảm ơn báo Dân trí cùng quý bạn đọc và các nhà hảo tâm đã dang tay cứu lấy con tôi lúc nguy nan nhất, trao cho cháu phép màu để được trở về.

Nếu không có sự giúp đỡ của mọi người, con gái tôi đã không thể vượt qua cơn nguy kịch. Ơn nghĩa cứu con, gia đình tôi xin ghi nhớ suốt đời!”.