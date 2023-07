Nước mắt người vợ trẻ cầu xin sự sống cho chồng

Số phận nghiệt ngã

Trời chập choạng, vừa đi bốc keo thuê về, người còn lấm lem bùn đất, mồ hôi nhễ nhại, chị Nguyễn Thị An, 28 tuổi, trú xóm 7, xã Hạnh Lâm (Thanh Chương, Nghệ An) còn phải tranh thủ ra vườn bẻ ngô. Cố bòn mãi cũng được 15 bắp ngô, chị ngồi bóc vỏ cẩn thận, bỏ vào nồi để rạng sáng hôm sau dậy nấu, mang ra chợ bán, kịp giờ về tiếp tục đi làm thuê.

Anh Thái Doãn Linh khi đi xuất khẩu lao động ở Singapore thì phát hiện suy thận nặng được trả về Việt Nam chữa trị.

"15 bắp ngô nếu đắt khách cũng kiếm được khoảng 40.000 đồng, tôi gom góp lại để chuẩn bị gửi xuống thành phố cho chồng chạy thận. Chỉ còn ít ngày nữa là hết tháng, phải gửi 4 triệu cho chồng mua thuốc mà tôi chưa góp được đồng nào, rồi tiền lãi, tiền thuốc cho mẹ chồng… nếu không xoay được tiền, chồng tôi sẽ chết mất.

Gần 8 năm kết hôn, tôi chỉ được sống bên chồng mấy tháng đúng nghĩa. Chuỗi ngày dài còn lại anh ấy phải xa nhà chạy thận. Vất vả, nợ nần tôi chẳng sợ, chỉ sợ anh ấy rời xa mẹ con tôi", chị An dừng bóc vỏ ngô, lấy vạt áo lau dòng nước mắt.

Đã hơn 6 năm trôi qua, anh Linh phải bám Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh (cơ sở 2) chạy thận, duy trì sự sống.

Chị An kể, 8 năm trước, chị kết hôn cùng anh Thái Doãn Linh (38 tuổi). Hoàn cảnh khó khăn, không việc làm, anh Linh quyết định xuất khẩu lao động qua Singapore. Thời điểm ấy, hai bên nội ngoại phải vay mượn khắp nơi mới đủ 110 triệu đồng cho anh Linh đi. Dù vừa mang thai được 5 tháng nhưng chị An vẫn chấp nhận xa chồng, hi vọng sau này gia đình nhỏ sẽ có cuộc sống ổn định hơn.

Gần 8 năm kết hôn, chị An chỉ được sống bên chồng mấy tháng theo đúng nghĩa.

"Qua bên đó, tôi được nhận vào làm trong cơ sở chuyên giết mổ và bán thịt lợn. Nhận thấy nhiều người Việt bị đuổi việc vì chủ chê không làm được việc, tôi cật lực làm từ 4h đến 21h mới nghỉ, vừa hi vọng không bị đuổi việc lại có thêm tiền gửi về quê trả nợ.

Làm được 6 tháng thì chân phải của tôi bị phù bất thường, đi lại khó khăn. Chủ quan nên tôi ra tiệm thuốc tây mua thuốc về uống, tiếp tục đi làm. Đến khi chân còn lại cũng sưng phù, tê cứng, không thể đi lại, chóng mặt, ngất xỉu, tôi được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu mới phát hiện mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối", anh Linh kể.

Ở quê, bé Thái Doãn Hưng (7 tuổi) trông ngóng bố về.

Không còn sức để lao động, anh Linh bị trả về nước. Vừa về đến Việt Nam, anh ngất xỉu, được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ chỉ định phải mổ cầu tay để chạy thận nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Đến nay, đã hơn 6 năm trôi qua, người đàn ông này phải bám Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh (cơ sở 2) chạy thận, duy trì sự sống.

Ngày chồng lâm bệnh, chị An mới sinh con đầu lòng được 2 tháng. Nghĩ chồng lâm bệnh hiểm nghèo, con đỏ hỏn, nợ nần vay mượn cho chồng đi xuất khẩu lao động trước đó vẫn chưa trả hết khiến chị An suy sụp tinh thần suốt một thời gian. Nhưng rồi, chị lại cố gắng vững tâm để làm chỗ dựa cho cả gia đình.

"Xin hãy cho chồng tôi một cơ hội sống"

Vừa chạy thận xong, anh Linh cố gắng lê đôi chân mệt mỏi ra phía ngoài bệnh viện để xếp hàng chờ nhận suất cơm từ thiện. Không còn sức để ăn tại chỗ, anh mang về phòng trọ vừa ăn vừa nghỉ ngơi.

Cháu Hưng rất thương bà và bố mẹ.

Nhà cách xa thành phố gần 100km, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn, tốn kém nên nhiều năm nay, anh Linh thuê phòng trọ nhỏ với giá 900.000 đồng gần bệnh viện để tiện chạy cho việc chạy thận.

"Trước đây, tôi cùng một bệnh nhân khác ở cùng nên đỡ tiền phòng trọ. Từ ngày anh ấy mất, tôi ở một mình, chưa tìm được người ở ghép nên phải gánh thêm một khoản. Bình quân mỗi tuần tôi phải chạy thận 3 lần. Huyết áp tăng liên tục, cứ 2 tiếng đồng hồ tôi phải uống một viên huyết áp nếu không sẽ đột quỵ, tai biến bất cứ lúc nào.

Bà Đặng Thị Tâm (68 tuổi, mẹ chồng chị An) không may bị ngã, bể bánh chè, đến nay chưa khỏi.

Số tiền 4 triệu đồng mỗi tháng vợ dành dụm, vay mượn chỉ đủ trang trải tiền phòng trọ, điện nước, mua thêm thuốc huyết áp, gan. Nhiều lần bị thiếu máu, không có tiền mua, gia đình phải huy động người nhà cho máu. Hơn 6 năm qua, cũng may nhờ những suất cơm từ thiện, các nhà hảo tâm và sự đùm bọc của những bệnh nhân cùng chạy thận, tôi mới có cái ăn qua ngày để duy trì sự sống", anh Linh chia sẻ.

Ông Trần Thanh Tuấn, Xóm trưởng xóm 7 (xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương), chia sẻ, hoàn cảnh gia đình chị An rất bi đát. Chồng chạy thận đã 6 năm. Bố chồng mất sớm. Năm ngoái bà Đặng Thị Tâm (68 tuổi, mẹ chồng chị An) không may bị ngã, bể bánh chè, đến nay chưa khỏi. Con trai vừa 7 tuổi, chị An là trụ cột và là chỗ dựa duy nhất cho cả gia đình.

Kinh tế chỉ trông chờ vào hơn một sào ruộng, chị An phải làm thuê, làm mướn khắp nơi như phụ hồ, trồng, vác keo thuê, ngày cũng chỉ 250.000 đồng tiền công. Nhiều năm qua, chị đã vay mượn khắp nơi mới có tiền hàng tháng gửi chồng chạy thận, phụng dưỡng mẹ chồng, con trai ăn học. Căn nhà đang ở xuống cấp trầm trọng, mấy năm nay, địa phương nhiều lần hỗ trợ làm nhà nhưng gia đình không có tiền thêm vào cho đủ kinh phí để xây.

7 tuổi nhưng bé Thái Doãn Hưng (con trai chị An) tỏ ra là một đứa trẻ rất ngoan và hiểu chuyện. Biết bố lâm bệnh nặng, bà bị ngã sức khỏe yếu, đi lại khó khăn, hàng ngày bé Hưng ở nhà phụ bà những việc vặt. Dù đang trong kỳ nghỉ hè nhưng những lúc rảnh, bé Hưng chủ động mang sách ra học bài để bố an tâm chữa bệnh, mẹ làm việc.

Những lúc nghe tin bố sắp về thăm nhà, Hưng rất vui, cứ đứng đầu ngõ ngóng đợi để được bên cạnh bố. Thi thoảng, Hưng lại xin mẹ xuống viện thăm bố.

"Cháu sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này làm bác sĩ chữa bệnh cho bà và bố. Bố cháu bị bệnh gì đó rất nặng, phải nằm viện suốt. Nhà cháu thì nghèo. Cháu rất thương bà và bố mẹ", bé Hưng chia sẻ.

Ngồi bên cạnh nghe con chia sẻ về ước mơ của mình, nghĩ đến người chồng một mình giành giật sự sống ở viện, nợ nần chồng chất, nhiều lúc chị An cảm thấy áp lực vô cùng. Suốt những năm tháng vật lộn với cuộc sống, chị An không có thời gian chăm lo bản thân. Vất vả, khó khăn khiến chị già hơn nhiều so với tuổi.

Căn nhà của vợ chồng anh Linh đã xuống cấp.

"Tiền nợ trước đây vay cho chồng đi xuất khẩu lao động vẫn chưa trả hết, tiền chạy thận cho chồng. Tính đến nay, tôi đã vay hơn 350 triệu đồng. Giờ tôi không còn khả năng vay mượn nữa rồi. Cứ như thế này chồng tôi sẽ chết mất. Anh ấy mà chết, mẹ con tôi biết sống sao.

Vất vả mấy tôi cũng sẽ cố gắng vượt qua. Chỉ mong chồng được duy trì sự sống để con có bố, có mẹ. Tôi bất lực rồi, khẩn cầu mọi người thương cảm, cứu lấy chồng tôi, cho anh một cơ hội sống", chị An khẩn cầu.