Hơn 200 triệu đồng đến với người mẹ trẻ từ chối trị ung thư để sinh con

Đại diện báo Dân trí trở lại thăm và trao 20.000.000 đồng tới mẹ con em Hồ Thị Tú Anh (20 tuổi, trú thôn Nghĩa Bắc, xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An). Đây là số tiền do một độc giả hảo tâm tại thành phố Vinh (Nghệ An) ủng hộ sau khi đọc bài viết về hoàn cảnh Tú Anh đăng tải trên báo Dân trí.

Phóng viên Dân trí trao 20 triệu đồng bạn đọc tới mẹ con Tú Anh.

"Tôi theo dõi và đọc rất nhiều hoàn cảnh trên báo Dân trí, song khi đọc bài viết về cháu Tú Anh tôi đã không cầm được nước mắt. Bài viết quá xúc động, làm lay động trong tôi. Cảm ơn báo Dân trí đã kịp thời chia sẻ những hoàn cảnh thật xúc động này. Tôi là độc giả trung thành của báo, sau khi đọc bài viết tôi quyết định ủng hộ cháu một ít tiền để điều trị. Thật tình, tôi thương hoàn cảnh cháu Tú Anh quá", bà T.T.T. - độc giả báo Dân trí chia sẻ.

Sau khi đọc hoàn cảnh của Tú Anh trên báo Dân trí, qua phóng viên, bà T.T.T. quyết định ủng hộ 20 triệu đồng. Ngay sau đó, phóng viên Dân trí đã trực tiếp về tại nhà để trao tới mẹ con Tú Anh.

Tú Anh gầy gò, mệt mỏi ngồi trên giường, em xúc động khi đón nhận tấm lòng của độc giả, thì thào nói với con thơ nằm bên cạnh: "Con ơi, mẹ con mình được mọi người giúp đỡ rồi. Từ nay con sẽ có thêm sữa uống. Mẹ có tiền mua thuốc giảm đau, không phải gồng mình chịu đựng những cơn đau đớn hành hạ như trước nữa. Mẹ có thêm cơ hội được sống bên con rồi".

Hàng ngày, bà Châu vừa chăm sóc con nuôi vừa lo cháu nhỏ mới hơn 5 tháng tuổi.

Vừa bế cháu ngoại, vừa xoa bóp cơ thể cho con gái, bà Hồ Thị Châu (58 tuổi, mẹ nuôi của Tú Anh) cho biết, ngoài số tiền trên, tài khoản cá nhân của bà Châu cũng nhận được số tiền gần 190 triệu đồng độc giả ủng hộ. Bà gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tấm lòng của các mạnh thường quân trong và ngoài nước đã giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn.

"Nhờ sự quan tâm của quý Báo và các nhà hảo tâm, cháu tôi không còn khát sữa, con tôi cũng có thêm cơ hội điều trị, duy trì sự sống, tôi bớt đi một phần gánh nặng trên vai. Cảm ơn tấm lòng nhân ái của mọi người. Đây là động lực lớn giúp mẹ con tôi vượt qua chặng đường dài đầy khó khăn phía trước", bà Châu xúc động.

Tú Anh là nhân vật trong bài viết "Chuyện buồn của người mẹ trẻ đơn thân từ chối điều trị ung thư để sinh con".

Bản thân Tú Anh bị bỏ rơi từ khi mới lọt lòng và may mắn được bà Châu "nhặt" về nuôi. Bà Châu cũng có số phận bất hạnh khi lấy chồng suốt 13 năm không có con.

Bà yêu thương, chăm sóc đứa trẻ bỏ rơi như chính con ruột của mình, xem như đó là duyên phận.

Khi Tú Anh vừa được 3 tháng tuổi thì bố mẹ nuôi ly hôn. Cũng từ đó, 2 mẹ con cứ sớm tối bên nhau.

13 tuổi, Tú Anh được phát hiện ung thư phần mềm, chạy chữa khắp nơi nhưng bệnh tình ngày càng nặng. 19 tuổi, Tú Anh phát hiện mình mang thai. Dù biết mang thai trong thời gian mắc bệnh hiểm nghèo sẽ có nguy cơ ảnh hưởng tính mạng cả mẹ lẫn con nhưng em bất chấp. Em từ chối mọi phác đồ điều trị, giành giật sự sống từng ngày để con được chào đời khỏe mạnh.

Bé Trương Thị Khánh Nhi (5 tháng tuổi, con gái Tú Anh) chào đời sức khỏe khá tốt.

Rồi bé Trương Thị Khánh Nhi (5 tháng tuổi, con gái Tú Anh) chào đời. Hoàn cảnh khó khăn, cuộc sống chỉ trông chờ vào nghề làm muối của bà Châu. Con bệnh, cháu thơ khiến bà không thể đi làm như trước, cuộc sống ngày càng khó khăn. Để có tiền chữa trị cho con suốt nhiều năm qua, bà Châu phải vay mượn khắp nơi với số tiền lên đến hơn 400 triệu đồng.

Nợ nần chồng chất, sức khỏe con ngày càng yếu, cháu khát sữa quấy khóc thường xuyên, bà Châu cầu cứu đến báo Dân trí.

Hoàn cảnh đáng thương của mẹ con Tú Anh sau khi được đăng tải trên báo Dân trí đã nhận được sự động viên, ủng hộ của độc giả xa gần.