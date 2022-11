Xót thương bé 2 tuổi đánh đu sự sống với căn bệnh u nguyên bào thần kinh

Chiều muộn, tại cổng viện Nhi TW, khi các nhà đã bắt đầu lục đục nồi xong cho bữa tối, cũng là khi cậu bé Gia Kiệt (nhà ở Thôn 6, xã Thôi Tân, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) vừa truyền xong đợt hóa chất và trở về nhà trọ. Gương mặt mệt mỏi, ủ rũ và ướt nhèm nước mắt, con không nói, chỉ ngước mắt lên nhìn chúng tôi rồi lại gục đầu vào vai mẹ thiêm thiếp ngủ. Vừa bế đỡ con, Lê Thị Hoài vừa nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe, như trực trào nước mắt, em bộc bạch:

"Sinh con ra, con nhìn kháu khỉnh, yêu lắm chị ạ. Ai cũng mừng cho em, vậy mà khi con được 1 tuổi thì xuất hiện vàng da, sốt kéo dài, lười ăn. Em cho đi khám ở bệnh viện tuyến dưới thì bác sĩ chỉ định phải lên gấp tuyến trung ương. Lên trên này thì bác sĩ cho biết con em bị u nguyên bào thần kinh, đã di căn hạch ổ bụng… Em đã rất bàng hoàng, không hiểu chuyện gì đang đến với con trai mình nữa".

Sự việc xảy đến quá đột ngột khiến cho Hoài như rơi xuống vực sâu của sự đau đớn và bất lực. Hoàn cảnh gia đình làm nông nghiệp, chồng Hoài gắn bó với công việc phụ hồ, công việc lúc có, lúc không, cố gắng hết sức cũng chỉ đủ lo tiền học cho 3 đứa trẻ. Bất ngờ Gia Kiệt bị bệnh, ngày đưa con lên viện điều trị, Hoài đi vay cả làng được 5-7 triệu đồng dắt lưng mang đi… còn trong nhà không có lấy một đồng.

"Trước con khỏe mạnh thì hai vợ chồng đi phụ hồ, cũng lo được cái ăn, cái mặc cho 3 đứa con chị ạ. Nhưng giờ em đi theo cháu lên viện, không làm được gì cả. Tiền phòng trọ mỗi ngày trả 100 nghìn đồng, tiền ăn thì em thường xin cơm, cháo từ thiện cũng tằn tiện qua ngày. Nhưng còn tiền thuốc cho con, em bất lực thật sự chị ạ. Gọi điện cho bố cháu ở quê thì cả hai vợ chồng cũng chỉ biết khóc, tự trách bản thân mình quá bất lực".

Không giấu được những tâm sự đang ngổn ngang trong đầu, Hoài tủi thân ôm mặt khóc. Những ngày đánh vật với tử thần để giành lại mạng sống cho con, với em là cả một chặng đường vô cùng gian nan và chật vật. Nhiều lúc trong túi không có lấy 1 nghìn, em nghĩ liều cả hai mẹ con cứ ôm nhau như thế mà chết… Nhưng rồi cúi nhìn gương mặt hồn nhiên, thơ ngây của con, em lại tự trách bản thân mình quá kém cỏi, không thể làm gì khác.

Ngày ngày bế con vào truyền hóa chất, Hoài không thể làm được gì để có tiền nên buổi đêm tranh thủ lúc con thiêm thiếp ngủ, em lại chạy ra quán cơm ngoài đầu ngõ nhà trọ để rửa bát thuê với đồng công được khoảng 50 ngàn đồng/lần. Gắng gượng và cố gắng, em cũng thêm thắt được ít vào tiền mua thuốc cho con. Nhưng em chỉ "trốn" con được vài bữa, vì cậu bé tỉnh dậy không thấy mẹ đâu lại khóc lên thét lẹt…

Thương xót cho hoàn cảnh của hai mẹ con, BS. Nguyễn Thị Nga- Khoa Ung thư, BV Nhi TW cho trao đổi: "Cậu bé Gia Kiệt bị u nguyên bào thần kinh, đã và đang điều trị nhiều đợt. Khi mà chúng tôi phát hiện con bị bệnh là khối u là đã di căn vào xương. Với tình trạng thực tế đó, chúng tôi đã chỉ định con phải điều trị hóa chất liều cao và theo dõi tình hình xem con có thể ghép tế bào gốc hay không.

Việc điều trị cho Gia Kiệt không được thuận lợi, vì con hay bị viêm phổi, sốt nên nằm viện lâu. Biết hoàn cảnh gia đình của con nên các bác sĩ trong khoa cũng tạo mọi điều kiện, cái gì tốt nhất cho con thì chúng tôi đều làm cả. Về phía khoa, rất mong con được báo Dân trí hỗ trợ để có thêm kinh phí điều trị lâu dài".

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4673 xin gửi về:

1. Em Lê Thị Hoài

Địa chỉ: Thôn 6, xã Thôi Tân, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Số ĐT: 0923884756

Số TK: 030055970846, ngân hàng Sacombank

Chủ TK: Lê Thị Hoài

Hiện hai mẹ con Hoài đang điều trị tại bệnh viện Nhi TW

