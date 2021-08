Nữ hộ lý chăm sóc bệnh nhân F0: Trong nhà không còn cân gạo

Hơn 1 tháng chưa được về nhà thăm chồng, con

Chị Huỳnh Thị Kim Oanh (44 tuổi) là hộ lý tại Trung tâm Y tế huyện Ninh Hải (tỉnh Ninh Thuận), đang trực tiếp hỗ trợ điều trị bệnh nhân Covid-19 tại đây.

Công việc hàng ngày của chị Oanh là vệ sinh dọn dẹp khuôn viên bệnh viện, lau chùi, khử khuẩn phòng bệnh nhân F0 và các phòng chức năng khác, cung cấp cơm nước và hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân…

Chị chia sẻ: "Chăm sóc bệnh nhân F0 thì mình cũng sợ lây. Nhưng là nhiệm vụ thì mình phải làm và cũng đã chuẩn bị tâm lý có khả năng sẽ bị lây từ trước rồi".

Bởi thế, dù có cơ chế cho nghỉ luân phiên để về thăm nhà nhưng hơn 1 tháng nay, chị Oanh đều túc trực tại bệnh viện, không dám về nhà vì sợ lây cho chồng và đứa con mới vừa 7 tuổi.

"Nhớ con ghê lắm, nhưng vì công việc mình phải làm thôi", chị Oanh tâm sự.

Ngoài nỗi nhớ con quay quắt về gia đình, áp lực công việc nặng nề và nguy hiểm, chị Oanh còn canh cánh nỗi lo kinh tế khó khăn vì Covid-19 đang đè nặng lên gia đình nhỏ của chị.

Cuộc sống gia đình chị vốn cũng không đến nỗi nào khi chị có công việc ổn định, chồng chị ở nhà trồng được hơn 1 sào rau. Tuy nhiên, khi dịch Covid-19 ảnh hưởng thì vườn rau nhà chị không ai mua, để già úng trên rẫy, mất hẳn thu nhập từ khi dịch bùng phát đến nay.

Vậy là mọi chi tiêu trong gia đình phụ thuộc vào số lương ít ỏi chưa đến 3 triệu đồng của chị Oanh. Gia đình chị phải đi mượn tiền chi tiêu, ăn trước trả sau.

Những cân gạo "đội mưa" hỗ trợ tuyến đầu chống dịch

Đầu tháng 8, khi có đoàn thiện nguyện đến hỗ trợ tuyến đầu chống dịch tại Trung tâm y tế huyện Ninh Hải, chị Oanh được nhận một phần quà gồm ít gạo, thùng mì tôm, dầu ăn, đường, muối…

Vừa nhận được quà là chị Oanh gọi về cho chồng ngay. Chồng chị bảo: "Mừng ghê luôn! Nhà vừa mới hết gạo, chỉ còn một ít mắm, hai cha con chưa biết lấy gì ăn tối".

Chị Oanh tâm sự: "Nghĩ ông trời còn thương mình! Khi cần kíp lại được mọi người giúp đỡ".

Kể đến đây, chị Oanh không nén nổi xúc động mà rơi nước mắt. Công việc mệt mỏi, vừa nhớ con, vừa lo lắng bị lây bệnh, vừa lo nhà hết gạo ăn thì được hỗ trợ ngay phần gạo và mì.

Bao nhiêu cảm xúc dồn nén khiến cô hộ lý không kìm được mà bật khóc. Chị vừa mừng vì có gạo cho chồng con, vừa xúc động vì bao nhiêu khổ cực của mình được thấu hiểu, quan tâm...

Ngay trong chiều hôm đó, chị Oanh nhờ người gửi món quà về nhà cho chồng. Nhưng vì trời mưa tầm tã, quà vướng ở chốt kiểm soát y tế nên mãi đến sáng hôm sau mới đến được nhà chị.

Chị bảo: "Cuối cùng cha con nó cũng có gạo ăn. Chị yên tâm để tiếp tục làm việc rồi!".

Chị Oanh tâm sự, nhà có rẫy, có người lao động nên cũng không muốn xin ai. Chỉ là đúng lúc "cơn bão" Covid-19 ập đến nên khó khăn đột xuất. Bao nhiêu tiền đầu tư và vụ rau giờ cũng mất trắng vì không ai mua, chồng cũng không đi làm thuê ở đâu được.

Chị Oanh chỉ là một trong hàng trăm hộ lý, điều dưỡng đang phải xa nhà, xa chồng, xa con để túc trực 24/24h tại các bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 ở Ninh Thuận.

Hơn một tháng qua, kể từ khi Ninh Thuận xuất hiện ca Covid-19 đầu tiên rồi lây lan nhanh chóng, họ đã phải túc trực ở bệnh viện mà không dám về nhà. Một phần vì công việc nhiều mà lực lượng mỏng, một phần vì sợ về có khả năng lây bệnh cho người thân nên hầu hết đều ở luôn trong bệnh viện.

Bác sĩ Trịnh Du Thế (khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận) chia sẻ: "Bên cạnh điều trị bằng thuốc, chúng tôi cũng phải lo luôn phần ăn, uống và những sinh hoạt khác của những bệnh nhân".

Bởi bệnh nhân Covid-19 đặc thù là không có người thân chăm sóc. Khi họ đi tiểu tiện, đại tiện thì cần phải có nhân viên y tế hỗ trợ, trông coi. Với những bệnh nhân nặng, nhân viên y tế còn phải làm vệ sinh cá nhân cho họ.

Bác sĩ Trịnh Du Thế tâm sự: "Rất cực cho các em điều dưỡng, hộ lý. Ngoài việc phải làm y lệnh của bác sĩ, các em còn phải chăm cho bệnh nhân. Người ta đang nằm thở máy mà khát nước quá thì phải lấy nước bón cho từng người uống…".

Theo bác sĩ Thế, hộ lý cũng là những người rất dễ lây nhiễm. Bởi họ phải dọn phòng, trực tiếp làm vệ sinh cho bệnh nhân. Việc thì cực mà hộ lý thì lương thấp, cũng không làm thêm được bên ngoài, nhiều em có cuộc sống rất khó khăn.

Các bác sĩ đều mong mỏi xã hội quan tâm hơn đến những nhân viên y tế đang ngày đêm chống dịch ở tuyến đầu, nguy cơ lây nhiễm rất cao mà trong số đó vẫn có nhiều người gia cảnh rất khó khăn, cũng bị ảnh hưởng kinh tế nặng nề vì dịch bệnh Covid-19.

