Nỗi đau ẩn phía sau lớp khẩu trang của nữ sinh mồ côi mẹ

Tại Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk), hình ảnh em H’Da Mị Bkrông (14 tuổi, học sinh lớp 9E) luôn đeo khẩu trang kín mít đã trở nên quen thuộc.

Chiếc khẩu trang ấy không chỉ là vật che chắn thông thường, mà còn là tấm màn che giấu khối u khổng lồ đang làm biến dạng khuôn mặt em, cùng với những mặc cảm và nỗi đau dai dẳng.

Vết bớt lan rộng và hình thành khối u lớn trên gương mặt em H’Da Mị Bkrông (Ảnh: Thúy Diễm).

Theo gia đình, khi mới chào đời, H’Da Mị Bkrông có một vết bớt đen nhỏ ở má trái. Theo thời gian, vết bớt không ngừng lan rộng, sậm màu, phát triển thành một khối u lớn, chiếm gần nửa khuôn mặt em. Khối u này không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc ăn uống, giao tiếp.

Cuộc đời H’Da Mị Bkrông sớm phải đối mặt với nhiều bi kịch. Mẹ em qua đời cách đây 7 năm, sau đó bố em đã đi bước nữa. H’Da Mị Bkrông và em gái được ông bà ngoại cưu mang. Khi ông bà ngoại mất, em được dì ruột là chị H’Điêt Bkrông (34 tuổi) đón về nuôi dưỡng, còn em gái em được người bác chăm sóc.

Dù gia cảnh khó khăn, sống trong căn nhà tình thương và phải nuôi 2 con nhỏ, chị H’Điêt Bkrông vẫn hết lòng thương yêu, tạo điều kiện cho cháu gái đến trường. Nhận thấy khối u trên mặt H’Da Mị Bkrông ngày càng sưng to và đau nhức bất thường, chị đã dành dụm tiền đưa cháu đi thăm khám tại nhiều bệnh viện ở TPHCM.

Các bác sĩ kết luận, H’Da Mị Bkrông bị u hắc tố da, cần thời gian để xác định khối u lành hay ác tính, từ đó lên phác đồ phẫu thuật, điều trị nhiều đợt.

Người dì nghèo khổ bày tỏ sự lo lắng khi khối u của cháu gái mỗi ngày mỗi lớn (Ảnh: Thúy Diễm).

"Khối u càng ngày càng lớn lên, che nửa bên mặt. Con bé nó đau nhức, ăn nhai cũng rất khó khăn nhưng ít khi than vãn. Mỗi ngày đều ngoan ngoãn đến trường, học về đều phụ giúp tôi công việc nhà và chăm em. Nhìn con bé lòng tôi đau như cắt, muốn cứu cháu mà bất lực quá", chị H’Điêt Bkrông nghẹn ngào chia sẻ.

May mắn, một đoàn thiện nguyện đã hỗ trợ phần nào kinh phí để gia đình đưa H’Da Mị Bkrông đi khám định kỳ. Tuy nhiên, chi phí cho mỗi đợt điều trị quá lớn đối với gia đình nông dân nghèo ở vùng sâu vùng xa này.

Dù vợ chồng chị H’Điêt Bkrông tần tảo làm nương rẫy, làm thuê, nhưng cũng chỉ đủ lo cơm áo qua ngày. Ước mơ chữa trị dứt điểm cho cháu gái ngày càng trở nên xa vời.

Mỗi ngày đến trường, H’Da Mị Bkrông luôn đeo khẩu trang kín mặt để tránh sự chú ý của nhiều người (Ảnh: Thúy Diễm).

Dù mang khuyết điểm trên gương mặt, H’Da Mị Bkrông vẫn miệt mài đến trường. Em từng bật khóc khi vô tình nghe những câu hỏi vô tư nhưng đầy tổn thương từ bạn bè: "Sao mặt bạn kỳ vậy?".

Chiếc khẩu trang đã trở thành "cứu cánh" giúp em tránh khỏi những ánh mắt tò mò, hiếu kỳ.

"Em mong mình được chữa lành bệnh, có thể bỏ chiếc khẩu trang ra khỏi khuôn mặt mỗi khi bước ra chỗ đông người. Khối u ngày càng to, em sợ vết thương khi lớn quá sẽ vỡ ra. Em lo lắm nhưng không biết phải làm sao cả", H’Da Mị Bkrông chia sẻ.

Ở tuổi 14, thay vì được sống vô tư với những giấc mơ tuổi học trò, H’Da Mị Bkrông phải gánh chịu nỗi mặc cảm và những cơn đau hành hạ mỗi ngày.

Thầy Võ Đình An, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, mong muốn em H’Da Mị Bkrông sớm được phẫu thuật, chữa trị bệnh (Ảnh: Thúy Diễm).

Thầy Võ Đình An, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi cho biết, nhà trường đã nhiều lần tổ chức quyên góp để hỗ trợ H’Da Mị Bkrông chữa trị, nhưng kinh phí vẫn còn rất hạn chế.

"Chúng tôi mong bạn đọc báo Dân trí chung tay, hỗ trợ giúp em H’Da Mị Bkrông có cơ hội được phẫu thuật, chữa trị bệnh để tiếp tục vươn lên trong cuộc sống", thầy An kêu gọi.