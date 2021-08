Nữ sinh mồ côi học cực giỏi và nỗi đau mất mẹ khi chưa tìm ra kẻ thủ ác

Cô gái khuyết tật tận cùng nỗi đau!

Bùi Thị Huyền Trang (SN 2007, xã Đông Hòa, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa), học sinh lớp 8, Trường TH&THCS Đông Hòa, cô gái tội nghiệp sinh ra đã bị dị tật bẩm sinh xương cột sống. Thế nhưng, với Trang khuyết tật trên cơ thể không đáng sợ bằng khuyết tình thương trong gia đình.

Trang sinh ra không biết cha mình là ai, 4 tuổi, mẹ định đi bước nữa nhưng khi mẹ mang bầu em bé thì người ta cũng bỏ mẹ mà đi.

Một nách hai con khiến cuộc sống của mấy mẹ con lâm vào bế tắc. Để có tiền cho các con đi học và chữa bệnh, người mẹ đã quyết định để hai chị em cho ông bà ngoại rồi sang Trung Quốc làm thuê "chui". Ngày mẹ đi, Trang mới chỉ 7 tuổi, còn cậu em lên 3.

Trong trí nhớ của em vẫn còn in hằn hình ảnh mẹ ôm hai chị em khóc nấc từng tiếng trước khi rời đi. Nỗi nhớ mẹ của hai chị em chỉ được vỗ về bằng những cuộc điện thoại trong thoáng chốc.

3 năm sau ngày bước chân sang xứ người mưu sinh, mẹ em đã vĩnh viễn ở lại, năm đó là năm 2017.

"Mẹ bị sát hại, người ta không tìm được kẻ tàn ác. Phải rất vất vả, một năm sau đó thi thể mẹ mới được đưa về…". Trang kể lại nỗi đau đớn nhất trong cuộc đời mình, khoảng thời gian khó khăn nhất mà em đã phải bước qua. Em không nhớ có bao nhiêu đêm không ngủ, chỉ biết vùi đầu vào gối và khóc.

Lần duy nhất và cuối cùng mẹ trở về là khi đã không còn hình hài. Sự trở về đầy đau đớn ấy chỉ là nắm tro cốt đã được hỏa táng. Ở tuổi lên 10, Trang phải chứng kiến và trải qua những vết cắt đau đến thấu tim gan như thế. Nỗi ám ảnh đó cho đến giờ vẫn đi vào trong giấc mơ của cô bé mỗi đêm. Em bảo đó là vết thương không bao giờ lành được.

Vượt nghịch cảnh tới trường, cô gái khuyết tật ước mơ trở thành bác sĩ tự chữa bệnh cho mình

Trong trí nhớ non nớt của cô bé về lời dặn của mẹ rằng phải ngoan, học giỏi và nghe lời thì mẹ sẽ về. Vậy là năm nào Trang cũng học giỏi nhất lớp, được tuyên dương dưới cờ, được nhận rất nhiều giấy khen mà mẹ vẫn không về. Cho đến sau này, khi biết mẹ chẳng bao giờ về nữa, cô bé vẫn nhớ lời dặn dò ấy và năm nào cũng xuất sắc giành rất nhiều giải thưởng cấp huyện, cấp tỉnh.

Trang bị dị tật bẩm sinh cột sống, càng lớn việc đi lại của em càng khó khăn hơn, nhiều đêm đau đến không thể ngủ được. Ngày mẹ còn sống, mẹ nói sẽ kiếm tiền chữa căn bệnh quái ác này cho em. Thế nhưng, giờ đây, mẹ mất, ông bà cũng đã ngoài 80 tuổi, để có thể nuôi hai chị em Trang ăn học đã vất vả lắm rồi.

"Em cố gắng học vì mẹ, vì ông bà và cũng vì bản thân em nữa. Em không còn mẹ nữa nên chỉ có con đường học mới có thể giúp mình chữa bệnh và cưu mang em trai. Em ước mình làm bác sĩ để có thể chữa bệnh cho chính mình…", cô bé chia sẻ.

Lục lại hồ sơ bệnh án của cháu gái từ 10 năm trước, ông Nguyễn Đăng Luân - ông ngoại của Trang buồn bã cho biết: "10 năm trước, gia đình có đưa cháu ra Hà Nội khám và được bác sĩ chẩn đoán cháu bị dị tật xương cột sống. Lần đó, bác sĩ nói phải mất khoảng 400 triệu để phẫu thuật, cái này bảo hiểm không chi trả. Không những vậy, bác sĩ còn nói ca phẫu thuật sẽ vô cùng phức tạp… Khổ, gia đình nghèo quá nên không lo cho cháu được. Mẹ nó cũng vì muốn con được chữa bệnh mà dứt áo ra đi làm thuê…".

"Ngày mẹ nó mất, một năm sau mới mang tro cốt về được, gia đình phải trả rất nhiều chi phí lên đến hơn 500 triệu đồng. Đến giờ, ông bà già vẫn phải lo trả món nợ ấy. Thương cháu nhưng chưa biết phải làm sao để chữa trị cho nó. Rồi liệu có còn sống để mà nuôi chị em nó nên người hay không…", ông Luân ôm mặt khóc nấc, đôi bàn tay nhăn nheo, gân guốc như ôm trọn cả những nỗi đau đớn giày xéo bấy lâu trong lòng.

Chia sẻ về hoàn cảnh của cô học sinh tội nghiệp, cô giáo Nguyễn Thị Tuyến cho biết, Trang là lớp trưởng ngoan và học giỏi toàn diện nhiều năm liền. Dù có hoàn cảnh đặc biệt và bị dị tật xương cột sống nhưng em rất kiên cường, bản lĩnh. Năm nào Trang cũng nằm trong đội tuyển thi học sinh giỏi và giành giải cao về cho trường.

"Việc học của chị em Trang còn dài hơn nữa em lại mang bệnh tật trong khi ông bà đều già yếu cả, tương lai của em sẽ thật sự rất khó khăn…", cô Tuyến trăn trở.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về

Mã số 4201: Ông Nguyễn Đăng Luân (ông ngoại cháu Trang)

Địa chỉ: thôn Lựu Tự, xã Đông Hòa, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

Điện thoại: 0393.354.246

2. Quỹ Khuyến học Việt Nam

Phòng 401, 402, tòa nhà 25, phố Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: 0243 9448503

Tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank

Số TK: 1020856912

Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

3. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

4. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269