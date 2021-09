Những giọt nước mắt mặn chát của cô gái mồ côi trước ngưỡng cửa đại học

Đó là những lời tâm sự đầy nước mắt của em Trịnh Như Khiêm (18 tuổi, thôn Tây Đại, xã Hoằng Xuyên, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa). Khiêm là cựu học sinh lớp 12A6 Trường THPT Lương Đắc Bằng vừa trở thành tân sinh viên của Trường Đại học Y Vinh (Nghệ An).

Bố mất, mẹ qua đời, tận cùng nỗi đau!

Những ngày qua là niềm vui đậu đại học đan xen với nỗi buồn sự lo lắng của Khiêm. Nhận kết quả trúng tuyển, Khiêm không biết liệu em có thể bước tiếp đến giảng đường đại học hay dừng lại tại đây?

Hai năm trước, dù gia đình nghèo nhưng chị em Khiêm vẫn còn bố, còn mẹ bên cạnh. Hằng ngày bố sửa chữa điện tử tại nhà, còn mẹ thì sớm hôm ra đồng làm nông. Cuộc sống đang yên đang lành thì những biến cố liên tiếp xảy ra với gia đình em.

Nước mắt nghẹn ngào, Khiêm kể: "đầu năm 2019 do mắc bệnh ung thư máu nên bố đã qua đời. Ngày bố mất, mẹ em đau lòng lắm, nhưng vì thương các con nên mẹ vật lộn với cuộc sống để nuôi chúng em ăn học".

Nỗi đau mất bố chưa nguôi thì một lần nữa tai ương ập đến. Giữa năm 2020, Khiêm như ngã quỵ khi hay tin mẹ bị ung thư dạ con. "Khi bố mất thì mẹ là chỗ dựa duy nhất của 3 chị em, mẹ từng bảo dù có thế nào cũng cố gắng để nuôi chúng em nên người, ấy vậy mà…".

Nói đến đây, Khiêm nấc nghẹn trong tiếng khóc, đôi mắt đỏ hoe cô gái 18 tuổi kể tiếp: "thời gian chăm sóc mẹ là lúc em cảm thấy vô cùng khó khăn và sợ hãi. Em sợ mẹ cũng ra đi như bố. Buổi sáng đến trường, em lo mẹ suy nghĩ lung tung nên không thể tập trung, tối về cũng không học được. Mỗi khi mẹ lên cơn đau, em chỉ ước nguyện có một ngày mẹ sẽ khỏi bệnh".

Thế nhưng, ước nguyện nhỏ nhoi ấy đã không thành hiện thực. Mặc dù được chữa trị nhưng mẹ của em đã không qua khỏi. "Mẹ qua đời khiến em gần như mất đi phương hướng. Nhiều lúc em không dám về nhà vì quá ám ảnh. Có thời gian em còn định bỏ học vì cảm thấy cô đơn và tủi thân", Khiêm nói trong nước mắt.

Sau khi mẹ mất, cuộc sống của chị em Khiêm vô cùng khó khăn. Vì chị gái đang đi học ở xa nên chỉ còn Khiêm và em gái út (học lớp 7) bấu víu vào nhau sống trong tình yêu thương của các bác, họ hàng và bà con lối xóm.

Thương các cháu, bà Trịnh Thị Tam (63 tuổi, bác ruột của Khiêm) đã đưa các em về chăm sóc, nuôi các em ăn học.

"Số tiền vay mượn gần 200 triệu để chữa bệnh cho bố mẹ vẫn chưa trả được. Không có ai chăm sóc, mấy chị em bữa bò gạo, lá rau sống tạm qua ngày. Nếu để cháu ở vậy thì chỉ khổ muôn đời. Tôi thì không lấy chồng nên thôi đưa các cháu về ở rồi nuôi chúng ăn học. Gia đình cậu mợ trước đã khổ quá rồi, giờ lại đến lượt chúng nó", bà Trịnh Thị Tam chia sẻ.

Nữ sinh mồ côi khát trở thành bác sĩ

Không phụ lòng bác gái, với số điểm thi 3 môn khối B được 25,9 điểm, vừa qua Trịnh Như Khiêm đã trở thành tân sinh viên của Trường đại học Y Vinh - Nghệ An.

Mong ước trở thành bác sĩ của Khiêm được nhen nhóm từ khi bố bị bệnh: "Bố và mẹ em đều bị ung thư rồi qua đời. Khi bố bị bệnh, chứng kiến những cơn đau hành hạ bố mà em đau đớn lắm, lúc đó em chỉ ước mình là một bác sĩ giỏi để chữa bệnh cho bố".

Trước lúc trút hơi thở cuối cùng, bố Khiêm có để lại di nguyện với cô con gái sau này nếu thi đại học thì hãy chọn ngành y. Giờ đây cô gái trẻ đã thực hiện được ước nguyện của bố, nhưng tiếc rằng cả bố và mẹ chẳng còn ở đây để em có thể khoe thành tích nữa.

Để có kết quả học tập như ngày hôm nay với Khiêm là cả một sự nỗ lực và không ít những khổ cực của bác gái. Để có tiền cho Khiêm và em gái ăn học, bà Tam đã phải cực nhọc làm đủ thứ việc, từ đồng áng đến công nhân, khi rảnh bà lại vặn quại (một sản phẩm từ cây cói) kiếm thêm chút ít để trang trải nuôi các cháu.

"Em không biết có thể theo học được đại học nữa hay không. Nếu em đi học thì bác gái sẽ vất vả nhiều, bác năm nay đã hơn 60 tuổi rồi không còn được khỏe như trước nữa. Mấy năm đại học không phải là ngắn, bác đang còn phải nuôi em gái út học ít năm nữa, chắc em phải dừng bước tại đây thôi", Khiêm bộc bạch.

Những ngày vừa qua, khi nghe cháu gái thông báo đậu đại học, bà Tam vui mừng lắm. Nhưng nhìn cháu gái buồn rầu nói không đi học mà lòng bà đau như cắt, có những đêm bà suy nghĩ đến không chợp mắt.

"Mỗi tháng bán rau, đan quại cũng được vài triệu đồng không biết có đủ nuôi cháu ăn học nữa không. Nghe cháu đậu đại học tôi cũng vui lắm, nhưng không biết lấy tiền đâu để cháu đi học được bây giờ", bà Tam chia sẻ.

Cô Bùi Thị Tâm, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 A6, Trường THPT Lương Đắc Bằng chia sẻ, Khiêm là một học sinh thông minh, chịu khó. Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng em luôn nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống, luôn được thầy cô và bạn bè yêu quý.

"Nguyện vọng của em là vào Trường Đại học Y. Tuy nhiên, thời gian đào tạo ngành này lại tương đối dài. Trong khi gia cảnh của em vô cùng khó khăn, mong các nhà hảo tâm có thể giúp đỡ để em thực hiện được mơ ước của mình", cô Tâm mong muốn.

Theo bà Nhữ Thị Tiến, Trưởng thôn Tây Đại, gia đình cháu Khiêm thuộc diện hộ nghèo ở thôn. Cha mẹ đều qua đời vì bệnh ung thư, hiện các cháu đang sống cùng bác ruột. Mặc dù gia cảnh khó khăn, nhưng các cháu rất chịu khó học tập.

"Nhiều năm qua, chính quyền địa phương cùng bà con chòm xóm cũng thường xuyên thăm hỏi, động viên. Khi biết tin cháu đậu đại học chúng tôi rất mừng. Nhưng không biết bác gái có đủ tiền để nuôi cháu ăn học nữa không. Hy vọng các nhà hảo tâm có thể giúp đỡ để các cháu được học hành, có công việc ổn định", bà Tiến nói.

