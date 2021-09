Cậu học trò có hoàn cảnh bi đát nghẹn ngào giấc mơ đại học

Vừa học vừa chăm ông bà nội ốm yếu

Trần Văn Tuấn (cựu học sinh lớp 12A3, Trường THPT Hậu Lộc 1), trú tại thôn Tân Hải, xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa, là một trong số những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt điểm cao trong kỳ thi THPT vừa qua tại Thanh Hóa. Mặc dù ngôi nhà nằm sâu trong con ngõ nhỏ, nhưng không khó để tìm nhà Tuấn

Khi chúng tôi có mặt tại nhà, cũng là lúc chàng trai đang cắp chiếc rổ ra vườn hái rau, chuẩn bị bữa cơm trưa cho ông bà nội. Trên chiếc giường ở góc nhà, ông bà nội Tuấn đang gắng gượng ngồi dậy đầy vẻ khó nhọc. Tuấn kể, mấy năm nay bệnh tình của ông ngày một ốm yếu nên đôi chân đi lại khó khăn, ngoài những lúc đi học em phải lo sinh hoạt ăn uống, thuốc men cho ông bà.

Nhớ lại năm em lên 10 tuổi, do gia đình làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất nên mẹ em đã bỏ nhà đi từ đó đến nay không thấy về nữa. Sau khi mẹ bỏ đi, bố con Tuấn dọn xuống ở với ông bà nội. Để có tiền nuôi Tuấn ăn học và trả nợ lãi ngân hàng, anh Trần Văn Dương (bố Tuấn) cũng phải đi làm ăn xa, để Tuần ở nhà với ông bà nội.

Thế nhưng, công việc lam lũ nên anh Dương chẳng còn thời gian để chăm sóc sức khỏe. Tháng 3 năm 2020 vừa qua, anh Dương lâm bệnh nặng rồi qua đời, để lại cậu con trai đang tuổi ăn, tuổi lớn cùng ông bà nội nay ốm, mai đau.

Ngồi bên góc giường, nghe cháu tâm sự về hoàn cảnh gia đình, bà Nguyễn Thị Hiển (67 tuổi, bà nội Tuấn) không cầm được nước mắt, bà bảo: "sao cháu tôi nó khổ đến vậy, nó mới chỉ 18 tuổi mà phải gánh bao nhiêu chuyện rồi. Tôi bị viêm đa rễ thần kinh đã gần 20 năm, ông nội cháu thì bị tai biến cũng 10 năm rồi, giờ 2 ông bà chỉ nằm trên giường, đi lại khó khăn, mọi sinh hoạt lại phải nhờ vào cháu nó".

Bà Hiển có 4 người con trai, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cả 4 người con đều phải tha hương đi kiếm ăn. Từ khi bố của Tuấn mất, cậu con trai út ở Hà Nội phải chạy đi chạy về để lo tiền thuốc men chữa bệnh cho bà, nuôi cháu ăn học.

"Tháng nào tôi cũng phải đi viện điều trị, có tháng hết cả chục triệu tiền thuốc. Cũng chỉ vì lo cho mẹ mà thằng út đến nay vẫn chưa lấy vợ. Mấy tháng nay, do dịch bệnh nên nó không thể về được, cũng may có cháu Tuấn ở nhà chứ không ông bà tôi không biết có sống được đến ngày hôm nay không", bà Hiển nói trong nước mắt.

Cô giáo chủ nhiệm: "Tôi chưa gặp học trò nào hoàn cảnh bi đát như em Tuấn"

Nhớ lại lời di nguyện của bố trước lúc ra đi, Tuấn nghẹn ngào: "Bố bảo phải cố gắng học hành, thi đậu đại học sau này mới mong thoát được cái nghèo. Giờ di nguyện của bố em đã làm được một phần, nhưng em chẳng biết nên vui hay buồn nữa", cậu học trò nghèo thở dài.

Hiểu được hoàn cảnh gia đình nên ngày đăng ký dự thi, Tuấn nộp hồ sơ vào Trường sỹ quan Lục quân I. Tuy nhiên, do bị viêm gan B nên em không lọt qua vòng khám sức khỏe.

Với số điểm thi 26,5 điểm 3 môn khối A (Toán 9; Lý 8,5 và Hóa 9), vừa qua Tuấn đăng ký xét tuyển vào khoa Khoa học máy tính, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội.

"Em cũng chỉ đăng ký vậy thôi chứ chưa biết tương lai rồi sẽ đi về đâu. Nếu có đậu đại học thì chắc em cũng dừng bước tại đây thôi anh ạ. Giờ hoàn cảnh gia đình đến ăn còn không lo đủ thì lấy đâu ra tiền để đi học đại học", Tuấn tâm sự.

Nói đến đây, chàng trai nghèo không giấu được nỗi buồn, Tuấn xin phép rồi lặng lẽ cầm chiếc rổ ra vườn hái rau vào nấu cơm trưa.

Nhìn cháu nội tội nghiệp của mình, ông Trần Văn Đảm (71 tuổi) cũng không giấu được những giọt nước: "Mấy tháng nay chúng tôi sống bằng tình thương yêu của bà con hàng xóm. Dịch bệnh Covid-19 nên các con không thể về được. Có hôm bữa rau, mớ gạo, quả trứng, hàng xóm thương tình mang đến cho. Chúng tôi già rồi ăn sao cũng được, nhưng cháu nó đang tuổi ăn tuổi lớn, nhìn vậy tôi cũng xót lắm".

Đã 12h, tôi cố nán lại căn nhà nhỏ của gia đình, bữa cơm trưa mà Tuấn chuẩn bị cũng vừa dọn tới, nhìn qua chỉ vỏn vẹn có đĩa trứng và mớ rau luộc chấm nước mắm.

Bữa cơm của bà Hiển như chan đầy nước mắt khi nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại và tương lai của cháu nội mình. Bệnh tình thi thoảng lên cơn đau, nhưng mấy hôm nay, vì không có tiền mua thuốc nên bà cũng ráng chịu đựng.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, cô giáo Hoàng Ánh Vân, chủ nhiệm lớp 12A3 cho biết, Tuấn là một học sinh luôn nỗ lực vượt lên trong mọi hoàn cảnh.

"Suốt nhiều năm đi dạy tôi chưa gặp hoàn cảnh nào bi đát như gia đình em Tuấn. Tuy thiếu thốn tình cảm của bố mẹ nhưng ý thức học tập của Tuấn rất tốt. Năm lớp 12, em còn đạt giải Ba môn Hóa học trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Giờ đây ước mơ đại học đang mở rộng nhưng ngặt nỗi gia đình em quá nghèo. Nếu Tuấn được đi học tôi tin em sẽ phát triển hơn nữa", cô Vân tâm sự.

Chia sẻ về hoàn cảnh của Tuấn, ông Nguyễn Văn Chư, Trưởng thôn Tân Hải, cho biết: "Gia đình ông Đảm là hộ nghèo ở địa phương. Ông bà bị bệnh đã nhiều năm nay. Cháu Tuấn ở với ông bà từ bé nên chúng tôi thương nó lắm. Mong rằng qua Báo Dân trí, các nhà hảo tâm quan tâm giúp đỡ để cháu có được cơ hội vào đại học, giúp cháu có được tương lai tươi sáng hơn".

