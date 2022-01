Cha gặp nạn nguy kịch, 3 con thơ và mẹ già không dám mơ về Tết

Nói về hoàn cảnh anh Nguyễn Văn Họa (33 tuổi), ở xã Ích Hậu (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) thì người dân nơi đây ai cũng thương. Bởi anh có một cuộc đời nhiều nỗi buồn và bất hạnh. Anh Họa là người con duy nhất của bà Bùi Thị Sáu và ông Nguyễn Văn Lực. Khi anh sinh ra mới được hơn 5 tháng thì người cha qua đời. Một mình bà Sáu ở vậy để nuôi anh khôn lớn.

Năm 2011, anh kết hôn với chị Nguyễn Thị Hiền (SN 1986), ở cùng thôn. Niềm hạnh phúc liên tiếp đến với gia đình, khi ba người con là Nguyễn Thị Nhi (học lớp 4), Nguyễn Thị Phương Uyên (học lớp 2) và con út Nguyễn Ngọc Thái (4 tuổi) lần lượt chào đời.

Do vợ bị thiểu năng không được nhanh nhẹn như người bình thường, nên cuộc sống gia đình đè nặng trên đôi vai của anh. Nhưng cứ nghĩ đến 3 đứa con đang dần lớn lên, bao mệt nhọc đều tan biến. Thế nhưng, niềm hạnh phúc ấy chẳng được bao lâu thì tai họa ập đến. Vào ngày 31/12/2021, trong lúc đi làm đồng về, anh Họa gặp tai nạn đâm vào cột mốc, nằm bất động bên đường.

Sau đó, anh được người dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, nhưng do tình trạng quá nặng nên được giới thiệu chuyển ra Hà Nội. Tình trạng khẩn cấp, nhưng trong nhà không có nổi một triệu đồng.

Anh Họa được người dân nơi đây nhận xét là ngoan hiền, thật thà và rất nhiệt tình. Bà con, lối xóm, hay ở thôn, xã có việc gì cần anh đều xung phong. Khi biết anh gặp nạn, bà con lối xóm đã chung tay góp được hơn 20 triệu đồng để đưa anh ra Hà Nội. Các bác sĩ cho biết, anh bị đa chấn thương, vỡ lách, vỡ hộp sọ, gãy xương mặt, xương hàm.

Đang ở Bệnh viện Việt Đức chăm sóc anh họ, anh Lưu Văn Mùi chia sẻ: "Đến nay đã hơn 10 ngày, nhưng anh Họa vẫn lúc tỉnh, lúc mê. Các bác sĩ mới tiến hành phẫu thuật để ghép phần xương hàm, xương mặt. Còn chấn thương ở não thì đang tiếp tục theo dõi và điều trị".

Từ ngày mẹ theo cha đi viện, ba đứa con thơ ở nhà cùng bà nội đã 73 tuổi. Chúng tự chăm sóc nhau. Người chị cả Nguyễn Thị Nhi dù mới học lớp 4 nhưng vì gia cảnh nên cũng rắn rỏi hơn. Ngoài thời gian đi học, Nhi giúp bà trông các em, và phụ giúp việc nhà.

Nhìn bát cơm trắng chan với canh mà Nhi đút cho đứa em út ăn một cách ngon lành ai cũng nghẹn ngào. Từ ngày cha gặp nạn, hầu như bữa cơm nào cũng chỉ có vậy.

"Tôi thì già yếu rồi, không còn làm được việc gì nữa. Trước đây cả 6 miệng ăn nhờ hết vào thằng Họa. Giờ nhìn các cháu bữa đói, bữa no tôi đau lòng lắm", bà Sáu nghẹn ngào.

Khi cái Tết đang cận kề, những đứa trẻ gần nhà đang háo hức chờ những bộ quần áo mới để đón Tết, thì ba chị em Nhi chỉ mong người cha của mình tỉnh lại: "Chúng con nhớ cha mẹ lắm. Giờ con chỉ mong cha nhanh tỉnh dậy để về với chúng con thôi".

Ông Nguyễn Đức Quân, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Ích Hậu cho biết: "Hoàn cảnh của gia đình anh Họa hết sức éo le, là hộ nghèo nhiều năm nay. Vợ thì bị thiểu năng, các con còn nhỏ và đang nuôi mẹ già. Trong các hoạt động xã hội anh Họa hăng say, tích cực tham gia. Vừa qua anh gặp nạn đã khiến cuộc sống vốn khó khăn lại càng rơi vào bế tắc. Nhà trống trơn không có tài sản gì đáng giá có thể bán được. Mong rằng, thông qua Chương trình Nhân ái của Báo Dân trí, gia đình anh Họa sẽ nhận được nhiều sự chia sẻ, giúp đỡ".

Mọi sự ủng hộ xin gửi về:

1. Mã số 4360:

Anh Nguyễn Văn Họa

Địa chỉ: thôn Ích Mỹ, xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

ĐT: anh Lưu Văn Mùi (em con dì đang chăm sóc anh Họa ở Bệnh viện Việt Đức): 0907.124.872

