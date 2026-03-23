"Những đồng tiền quý giá giúp con tôi được hóa trị"

Mẹ khóc nấc bên con gái nhiễm chất độc da cam bị ung thư (Video: Thế Hưng - Vân Hà).

Chiến tranh đã qua đi nhưng di chứng chất độc da cam vẫn đeo bám gia đình chị Doãn Thị Bích Hòa (SN 1980, trú xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên). Bố chị là thương binh nhiễm chất độc hóa học khiến chị Hòa và em gái từ nhỏ đã mang bệnh, sức khỏe yếu, không thể lao động như người bình thường.

Bi kịch tiếp tục giáng xuống gia đình khi tháng 7/2025, người em trai duy nhất của chị Hòa không may qua đời trong một vụ tai nạn lao động, để lại vợ con bơ vơ, phải nương tựa ông bà.

Chị Hòa sức khỏe đang ngày một yếu vì không đủ tiền điều trị (Ảnh: Vân Hà).

Cũng trong thời gian đó, chị Hòa phát hiện mắc ung thư gan, phải điều trị hóa chất kéo dài khiến sức khỏe suy kiệt, chi phí ngày càng chồng chất.

Gia đình vốn đã khó khăn nay càng thêm kiệt quệ, khi chồng chị cũng là nạn nhân chất độc da cam, không đủ sức lao động. Mẹ chị, dù mới trải qua ca phẫu thuật tim, vẫn gắng gượng chăm con, nuôi cháu.

Hoàn cảnh của chị Hòa đã được phản ánh qua bài viết "Mẹ già đau đớn vì mất con trai, con gái nhiễm chất độc da cam mắc ung thư", đăng trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái của báo Dân trí ngày 29/10/2025.

Trước hoàn cảnh quá đỗi khó khăn ấy, bạn đọc báo Dân trí đã mở rộng vòng tay nhân ái, chung tay giúp chị Hòa có thêm điều kiện tiếp tục điều trị, vơi bớt phần nào gánh nặng thuốc men, viện phí. Toàn bộ số tiền 78.137.738 đồng bạn đọc ủng hộ đã được báo Dân trí kết chuyển đến số tài khoản của chị Hòa.

Dù mệt, không còn đủ sức đi lại nhưng chị Hòa vẫn cố gắng gửi những lời cảm ơn từ tận đáy lòng đến bạn đọc báo Dân trí: “Nhờ sự giúp đỡ của mọi người mà tôi có thêm niềm tin để tiếp tục điều trị. Tôi xin chân thành cảm ơn những tấm lòng đã quan tâm tới mẹ con tôi!”.

Chị Hòa gầy gò, da sạm đi vì bệnh tật (Ảnh: Vân Hà).

Bà Trần Thị Hảo (SN 1955, mẹ chị Hòa) nghẹn ngào chia sẻ: “Gia đình tôi rất khó khăn, con bệnh nặng lại mang nhiều di chứng chất độc da cam. Sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm không chỉ là nguồn kinh phí chữa bệnh, mà còn là động lực tinh thần giúp gia đình vững vàng vượt qua lúc gian nan nhất. Những đồng tiền quý giá giúp con tôi được hóa trị".

Báo Dân trí xin trân trọng cảm ơn quý bạn đọc đã luôn đồng hành, sẻ chia và lan tỏa tinh thần nhân ái đến những mảnh đời còn nhiều bất hạnh. Sự chung tay của bạn đọc đã thắp lên ngọn lửa ấm giữa những ngày u tối nhất của gia đình chị Doãn Thị Bích Hòa.

Mẹ già bật khóc mỗi khi kể về hoàn cảnh của con gái (Ảnh: Vân Hà).

Giữa bệnh tật, mất mát và những di chứng chiến tranh để lại qua nhiều thế hệ, mỗi sự sẻ chia, mỗi lời động viên gửi đến không chỉ giúp trang trải chi phí thuốc men, mà còn tiếp thêm nghị lực để chị Hòa gượng dậy, vượt qua nghịch cảnh.

Toàn bộ số tiền hỗ trợ đã được gia đình dùng cho việc chữa bệnh. Tuy nhiên, chị Hòa vẫn cần điều trị lâu dài. Hiện sức khỏe suy yếu, chị phải chuyển sang dùng thuốc nam do không còn kinh phí để tiếp tục hóa trị.