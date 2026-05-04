Cuộc sống mới của mẹ đơn thân bệnh tật nuôi 2 con nhỏ

Trở lại thăm gia đình chị Lê Thị Kim Hương (33 tuổi, trú thôn Chí Thán, xã Đức Bình, tỉnh Đắk Lắk) sau hơn nửa năm được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, phóng viên ghi nhận cuộc sống của 3 mẹ con đã có nhiều thay đổi tích cực, khi nơi ở được xây mới khang trang, điều kiện sinh hoạt tốt hơn.

Chị Lê Thị Kim Hương là nhân vật trong bài viết “Mẹ đơn thân bệnh tật và 2 con nhỏ lay lắt trong căn nhà chỉ hơn 10m2”.

Cuộc sống đổi thay của 3 mẹ con sau khi được bạn đọc Dân trí giúp đỡ (Video: Trung Thi).

Sau khi bài viết được đăng tải, bạn đọc báo Dân trí đã hỗ trợ gia đình chị Hương hơn 163 triệu đồng qua Chương trình Nhân ái và 17 triệu đồng qua tài khoản cá nhân. Tổng số tiền chị Hương nhận được là hơn 180 triệu đồng.

Từ nguồn kinh phí này, chị Hương trích 65 triệu đồng xây thêm một căn nhà rộng hơn 35m2; 15 triệu đồng mua bò sinh sản để chăn nuôi. Số tiền còn lại được chị gửi tiết kiệm nhằm dự phòng khi ốm đau, bệnh tật.

Ngôi nhà mới của 3 mẹ con chị Hương (Ảnh: Trung Thi).

“Được sống trong nơi ở mới, 3 mẹ con rất mừng. Ngôi nhà lợp ngói nên mát hơn chỗ ở cũ lợp tôn, khi mưa cũng không còn phải dùng xô, chậu hứng nước. Ngoài ra, gia đình có thêm khoản tiền dự phòng nên cuộc sống ổn định hơn trước rất nhiều”, chị Hương chia sẻ.

Chị Hương gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí và bạn đọc gần xa. “Nếu không có sự giúp đỡ của bạn đọc báo Dân trí, không biết 3 mẹ con sẽ xoay xở ra sao. Tôi và các con xin ghi nhớ ân tình này”, chị Hương nói.

Ông Nguyễn Thanh Hoài, Phó Chủ tịch UBND xã Đức Bình, cho biết qua theo dõi, sau khi nhận được sự hỗ trợ từ bạn đọc báo Dân trí, chị Lê Thị Kim Hương đã sử dụng nguồn tiền để xây nhà mới, ổn định nơi ở lâu dài.

Sau khi được giúp đỡ, cuộc sống 3 mẹ con chị Hương dần ổn định (Ảnh: Trung Thi).

Theo ông Hoài, dù có khoản hỗ trợ lớn, chị Hương vẫn chi tiêu tiết kiệm, hàng ngày đi làm thuê kiếm tiền nuôi 2 con; phần tiền còn lại chủ yếu được gửi tiết kiệm để dự phòng. “Đây là điều đáng ghi nhận, thể hiện sự trân trọng đối với tấm lòng của bạn đọc”, ông Hoài nói.

Như báo Dân trí đã phản ánh, trước đây, chị Hương chung sống như vợ chồng với một người đàn ông ở miền Tây và có 2 con gái, trong đó con lớn mắc chứng chậm phát triển trí tuệ. Cuối năm 2021, chị quyết định chia tay, một mình nuôi 2 con nhỏ tại Đắk Lắk.

Nơi ở cũ của 3 mẹ con chị Hương (Ảnh: Trung Thi).

Dù mắc bệnh động kinh và chịu ảnh hưởng của di chứng tai biến nhẹ, sức khỏe hạn chế, chị Hương vẫn làm các công việc lao động phổ thông như chặt mía, nhổ mì (sắn), phát cỏ để kiếm thu nhập nuôi con.

Trước đây, 3 mẹ con sống trong căn nhà hơn 10m2 bị xuống cấp, nắng nóng, mưa dột, ảnh hưởng đến sinh hoạt.