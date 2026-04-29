Khánh thành 8 nhà Nhân ái tặng các hộ bị sập nhà do bão lũ ở Thái Nguyên

Ngày 29/4, báo Dân trí phối hợp Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên và UBND xã Phú Bình tổ chức Lễ khánh thành 8 ngôi nhà Nhân ái tặng các gia đình bị sập nhà do bão số 11 (năm 2025), giúp người dân sớm có nơi ở và ổn định cuộc sống. Tổng kinh phí bạn đọc Dân trí hỗ trợ 8 hộ xã Phú Bình xây nhà Nhân ái là 558 triệu đồng.

Tham dự Lễ khánh thành có bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Nội vụ; ông Phạm Tuấn Anh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập báo Dân trí.

Về phía tỉnh Thái Nguyên có bà Nguyễn Thị Loan, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Hoàng Thị Ngọc Lan, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; ông Phạm Tuấn Cẩn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh.

Đại diện xã Phú Bình có bà Nguyễn Thị Trang, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; ông Tạ Viết Thuật, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã và đại diện 8 hộ gia đình được tặng nhà Nhân ái cùng bà con nhân dân.

Phát biểu tại sự kiện, nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí, cho biết, ngay sau khi xảy ra bão và lũ lụt, Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội đã nhanh chóng vào cuộc, phát huy truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, thực hiện công tác cứu trợ, giúp người dân tái thiết cuộc sống.

Với sứ mệnh của cơ quan truyền thông và truyền thống nhiều năm tham gia công tác an sinh xã hội, báo Dân trí đã kịp thời tổ chức các đoàn cứu trợ, mang hàng hóa thiết yếu đến với bà con nhân dân. Tiếp đó, với sự ủng hộ của chính quyền địa phương, báo đã phối hợp với Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Thái Nguyên và xã Phú Bình khởi công 8 ngôi nhà Nhân ái, giúp những hộ dân bị mất nhà do bão lũ sớm ổn định chỗ ở.

Sau thời gian khẩn trương thi công, 8 ngôi nhà Nhân ái đã hoàn thành, với một phần kinh phí từ bạn đọc Dân trí cùng sự chung tay của nhiều tổ chức, cá nhân như chính quyền địa phương, các đoàn thể, lực lượng quân sự, công an, nhà hảo tâm và bà con lối xóm...

“Tất cả sự chia sẻ, đóng góp dù ít hay nhiều đều chứa đựng tình cảm tương thân tương ái. Các hoạt động nhân ái của báo Dân trí tại nhiều địa phương không chỉ giúp đỡ các hoàn cảnh cụ thể, mà với sự tiếp sức của truyền thông, chúng ta cùng nhau lan tỏa những điều tử tế, tốt đẹp để những công trình an sinh xã hội được xây dựng nhiều hơn nữa trên cả nước”, Tổng Biên tập báo Dân trí cho biết.

Thay mặt cho Ban Biên tập, nhà báo Phạm Tuấn Anh trân trọng gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh Thái Nguyên và xã Phú Bình đã luôn quan tâm, đồng hành, tạo điều kiện để báo Dân trí triển khai các chương trình an sinh xã hội tại địa phương.

Tổng Biên tập báo Dân trí trân trọng gửi lời cảm ơn độc giả trong và ngoài nước với tấm lòng hảo tâm đã đóng góp, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Trang, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Phú Bình xúc động chia sẻ, trong những ngày đầu tháng 10/2025, do ảnh hưởng của cơn bão số 11 và hoàn lưu sau bão, tại xã Phú Bình có 16 gia đình bị thiệt hại về nhà ở.

Báo Dân trí đã dành sự quan tâm, kịp thời lan tỏa thông tin, kết nối bạn đọc để huy động nguồn lực hỗ trợ 8 hộ bị thiệt hại, giúp các gia đình sớm có nhà mới khang trang, vững chãi trước mùa mưa bão.

Thay mặt cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, bà Trang gửi lời cảm ơn trân trọng tới các đồng chí lãnh đạo Bộ Nội vụ, báo Dân trí, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và các sở, ban, ngành, tổ chức xã hội...

“Ngôi nhà khang trang 8 gia đình được nhận ngày hôm nay không chỉ là nơi ở chắc chắn, mà còn là động lực để các hộ dân tiếp tục cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn, khôi phục lại cuộc sống sau bão lũ", bà Trang nhấn mạnh.

Là 1 trong 8 hộ được báo Dân trí hỗ trợ xây nhà Nhân ái, chị Nguyễn Thị Hiển, con dâu bà Dương Thị Nhân (xóm Đoàn Kết 3) cho biết, gia đình rất cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, xã Phú Bình, cùng bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm trên cả nước.

Từ bài viết đăng trên báo Dân trí, nhiều nhà hảo tâm đã biết đến hoàn cảnh gia đình chị Hiển. Tổng số tiền gia đình nhận được từ tỉnh, xã, bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm là gần 300 triệu đồng. Vợ chồng chị Hiển đã mạnh dạn vay mượn thêm họ hàng và Ngân hàng Chính sách xã hội để xây dựng ngôi nhà kiên cố rộng 105m2, với 3 phòng ngủ. Hiện, ngôi nhà đã cơ bản hoàn thiện, mang lại niềm vui cho gia đình 5 thành viên.

Cùng chung niềm vui nhận nhà Nhân ái, bà Dương Thị Bộ và ông Dương Văn Tịnh (xóm Đồng Áng) xúc động chia sẻ với phóng viên Dân trí khi được về ở trong ngôi nhà mới ấm áp nghĩa tình, xây nên từ sự chung tay của bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm và sự quan tâm của chính quyền địa phương các cấp.

Tại chương trình, thay mặt bạn đọc, Tổng Biên tập Phạm Tuấn Anh đã trao 8 suất quà tân gia (mỗi suất 1 triệu đồng tiền mặt), tới các hộ gia đình được tặng nhà Nhân ái.

Nhân dịp này, bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Nội vụ, đã tặng mỗi gia đình một bộ nồi và 1 triệu đồng tiền mặt.

Thay mặt UBND tỉnh Thái Nguyên, bà Nguyễn Thị Loan, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tặng mỗi gia đình một phần quà tân gia.

Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Phú Bình cũng trao 8 suất quà tới 8 hộ gia đình được nhận nhà Nhân ái.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành 8 ngôi nhà Nhân ái.

Tổng Biên tập Phạm Tuấn Anh và các đại biểu tham quan nhà bà Dương Thị Nhân, 1 trong 8 ngôi nhà Nhân ái vừa được báo Dân trí khánh thành.

Toàn cảnh ngôi nhà khang trang của gia đình bà Dương Thị Nhân (xóm Đoàn Kết 3, xã Phú Bình).