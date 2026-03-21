Người mẹ bị bệnh nặng nuôi con tật nguyền được hỗ trợ kinh phí điều trị

Chiều 20/3, phóng viên Dân trí cùng đại diện UBND xã Xuân Lãnh (tỉnh Đắk Lắk) đã trao bảng tượng trưng số tiền 107.171.520 đồng do bạn đọc ủng hộ thông qua Chương trình Nhân ái đến bà Lê Thị Tám (54 tuổi, trú thôn Lãnh Vân).

Toàn bộ số tiền đã được báo Dân trí chuyển vào tài khoản cá nhân của bà Tám.

Phóng viên báo Dân trí trao bảng tượng trưng số tiền 107.171.520 đồng do bạn đọc ủng hộ đến bà Tám (Ảnh: Mỹ Linh).

Bà Lê Thị Tám là nhân vật trong bài viết: “Gia cảnh thương tâm của người mẹ bệnh nặng nuôi con trai mắc hội chứng Down”.

Bà Tám và chồng là ông Trần Xuân Tiến có một con chung tên Trần Xuân Đạt (17 tuổi). Tuy nhiên, ngay từ khi sinh ra, Đạt được phát hiện mắc hội chứng Down.

Có con khuyết tật, bà Tám không thể đi làm xa mà chỉ làm thuê quanh xã để tiện chăm sóc con, mọi chi phí sinh hoạt chủ yếu do ông Tiến đảm nhận. Không may, cách đây 4 năm, ông Tiến bị tai biến lần thứ nhất, dẫn đến liệt nửa người, khiến gánh nặng gia đình dồn lên vai bà Tám.

Bà Tám bên con trai mắc hội chứng Down (Ảnh: Trung Thi).

Trong quá trình chăm sóc chồng và con, bà lại phát hiện mắc xơ gan, sỏi túi mật, lá lách to.

Đến tháng 1 vừa qua, ông Tiến lên cơn tai biến lần hai rồi qua đời, để lại hai mẹ con bơ vơ trong căn nhà đơn sơ. Sức khỏe suy giảm khiến bà Tám thường xuyên mệt mỏi, đau nhức, nhưng vẫn cố gắng gượng vì con.

Thương cảm trước hoàn cảnh này, bạn đọc Dân trí đã chung tay hỗ trợ hai mẹ con bà Tám hơn 107 triệu đồng.

Người phụ nữ đơn thân, mang nhiều bệnh tật chia sẻ: “Mấy hôm nay bệnh tình tôi trở nặng, bụng ngày càng trướng to nhưng không có tiền đi bệnh viện, phải uống thuốc nam cầm cự. Rất may mắn được bạn đọc Dân trí hỗ trợ số tiền lớn để đi khám, chữa bệnh. Tôi chỉ mong sống thêm được thời gian để chăm sóc con”.

Bà Tám thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn chân thành đến quý bạn đọc và báo Dân trí đã giúp đỡ bà trong lúc khó khăn, ngặt nghèo nhất.

Ông Trần Quốc Huy, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lãnh, đại diện địa phương gửi lời cảm ơn đến Ban Biên tập báo Dân trí và bạn đọc đã chung tay kết nối, hỗ trợ kinh phí điều trị bệnh cho bà Tám.

Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lãnh cho biết, thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục theo dõi, quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ hai mẹ con bà Tám.