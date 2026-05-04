Cô học trò mồ côi thành cử nhân Thiết kế đồ họa nhờ bạn đọc Dân trí

Chạm tới tấm bằng cử nhân nhờ sự sẻ chia

Em Lê Nguyễn Anh Thư (SN 2003, trú tại phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị) vừa tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế đồ họa tại Trường Đại học Kiến trúc TPHCM. Phía sau tấm bằng cử nhân là một quãng đời nhiều biến cố của Thư khi bố mẹ lần lượt ra đi vì bạo bệnh, có thời điểm em rơi vào bế tắc, giấc mơ học tập tưởng chừng phải khép lại.

Anh Thư vừa tốt nghiệp đại học ngành Thiết kế đồ họa (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chính trong những ngày khó khăn nhất, Thư nhận được sự giúp đỡ từ bạn đọc Dân trí. Sự sẻ chia ấy không chỉ giúp em vượt qua giai đoạn chông chênh mà còn trở thành bước ngoặt để em tiếp tục viết lại hành trình của mình để đi đến ngày hôm nay.

“5 năm đại học là quãng thời gian đẹp nhất, em được học ngành mình yêu thích, có bạn bè, thầy cô đồng hành. Suốt những năm qua, các bác, cô chú biết em qua báo Dân trí vẫn luôn dõi theo, hỏi han, động viên và dành cho em những lời khuyên rất quý giá. Chính sự quan tâm ấy đã trở thành động lực để em cố gắng vươn lên trong cuộc sống”, Thư chia sẻ.

Anh Thư là chị cả trong gia đình có 3 chị em. Hai em của Anh Thư là Lê Nguyễn Kỳ Lân (SN 2004) và Lê Nguyễn Hiếu An (SN 2009). Những năm học phổ thông, Thư là học sinh lớp chuyên Văn, Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp, Quảng Trị với học lực giỏi và mang trong mình nhiều ước mơ.

Biến cố đầu tiên đến vào năm 2017, khi bố Thư qua đời vì bệnh u não chỉ sau hơn 1 tháng phát hiện. Đến năm 2020, mẹ em cũng qua đời vì bệnh viêm phổi, để lại 3 chị em mồ côi nương tựa bà nội gần 90 tuổi. Những dự định từng ấp ủ gần như sụp đổ, để lại khoảng trống lớn trong cuộc sống của chị em Thư.

“Lúc mẹ mất, em gần như không còn nghĩ đến chuyện học nữa. Điều em nghĩ nhiều nhất là phải làm gì để có tiền nuôi các em, để tụi nhỏ không phải bỏ học. Khi ấy em đã xác định mình sẽ không thi đại học”, Thư chia sẻ.

Bước ngoặt đến vào năm 2021, khi hoàn cảnh của 3 chị em Anh Thư được đăng tải trên báo Dân trí qua bài viết “Thương nữ sinh trường chuyên khép dần ước mơ khi bố mẹ đột ngột qua đời”. Các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã quyên góp, ủng hộ chị em Anh Thư tổng số tiền hơn 500 triệu đồng.

“Bạn đọc Dân trí đã thay đổi cuộc đời chúng em. Nhờ sự giúp đỡ đó, em mới dám nghĩ lại chuyện đi học. Từ chỗ bế tắc, không biết bấu víu vào đâu, em nhận ra mình không còn đơn độc, phía sau vẫn có rất nhiều người sẵn sàng giúp em đứng dậy và bước tiếp”, Anh Thư xúc động nói.

Luôn nỗ lực và sống tử tế để báo đáp ân tình

Từ nguồn hỗ trợ của bạn đọc Dân trí, Thư dành một phần để sửa lại căn nhà, tạo nơi ở ổn định và thờ bố mẹ. Phần còn lại được em gửi tiết kiệm làm chỗ dựa lâu dài cho 3 chị em.

Cuối năm 2021, Anh Thư trúng tuyển ngành Thiết kế đồ họa, Trường Đại học Kiến trúc TPHCM. Trong suốt thời gian học, em vẫn đi làm thêm để trang trải chi phí và tích lũy cho gia đình.

Lê Nguyễn Kỳ Lân, em trai Anh Thư (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau 5 năm, cô học trò mồ côi ngày nào giờ đã trở thành cử nhân Thiết kế đồ họa. Tấm bằng đại học không chỉ mở ra một tương lai mới cho Thư mà còn là minh chứng cho hành trình vượt qua mất mát, đứng dậy từ bế tắc để bước tiếp cuộc đời.

Em trai thứ hai của Thư là Lê Nguyễn Kỳ Lân đang theo học lái tàu thủy tại Đức. Em út Lê Nguyễn Hiếu An là học sinh lớp 11 Trường THPT Phan Đình Phùng, Quảng Trị. Bà nội của Thư qua đời vào năm 2024 vì tuổi cao sức yếu.

“Em luôn tự nhủ bản thân và nhắc nhở 2 em trai phải luôn cố gắng, sống tử tế, trở thành người có ích, xứng đáng với niềm tin và ân tình của những người đã giúp đỡ. Sau này, khi có điều kiện, em cũng mong được giúp lại những hoàn cảnh khó khăn như mình từng trải qua”, Thư tâm sự.

Sự đồng hành của bạn đọc Dân trí đã trở thành bước đệm vững chắc để Anh Thư tiếp tục xây dựng tương lai (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau khi tốt nghiệp, Thư đang mở lớp dạy vẽ cho học sinh có định hướng thi vào các ngành kiến trúc, mỹ thuật tại TPHCM. Công việc này vừa giúp em có thêm thu nhập, vừa là cách để tiếp tục theo đuổi đam mê, tích lũy kinh nghiệm cho chặng đường phía trước.

Tân cử nhân ngành Thiết kế đồ họa cũng dự định sẽ học thạc sĩ ngành Mỹ thuật ứng dụng để nâng cao chuyên môn và theo đuổi con đường mình đã chọn.

Theo lãnh đạo UBND phường Đồng Sơn, không chỉ riêng chị em Thư, thời gian qua, nhiều hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn cũng đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ kịp thời từ bạn đọc Dân trí. Nhờ đó, không ít gia đình từng lâm vào bế tắc đã có điều kiện ổn định cuộc sống, các em nhỏ được tiếp tục đến trường, mở ra những hướng đi mới cho tương lai.

Chính quyền phường Đồng Sơn luôn ghi nhận và trân trọng những tấm lòng sẻ chia từ các nhà hảo tâm, đồng thời, bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, bạn đọc Dân trí sẽ tiếp tục đồng hành, lan tỏa tinh thần nhân ái, chung tay hỗ trợ thêm nhiều hoàn cảnh kém may mắn khác trên địa bàn.