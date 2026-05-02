Cơ hội an cư từ sự sẻ chia nghĩa tình

Một ngày cuối tháng 4, phóng viên Dân trí trở lại xóm Quyển, xã Quyết Thắng, tỉnh Phú Thọ, thăm gia đình chị Bùi Thị Ninh, nhân vật trong bài viết “Thương cảnh người phụ nữ nghèo mòn mỏi "gánh" chồng, con trên đôi vai gầy”, được đăng tải trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái trước đó.

Giữa khoảng sân còn ngổn ngang vật liệu, chị Ninh cặm cụi đẩy từng xe đất san nền. Phía trên, một nhóm thợ đang hoàn thiện phần mái ngôi nhà.

Trước đây, gia đình chị Ninh nhiều năm sống trong căn nhà sàn cũ nát. Mỗi khi mưa xuống, nước dột khắp nơi. Những ngày mưa bão, nỗi lo mái nhà không trụ vững luôn thường trực. Vì vậy, ngôi nhà mới không chỉ là chỗ ở kiên cố, mà còn là bước ngoặt với gia đình chị.

Chị Ninh cùng thợ san nền, chuẩn bị lát gạch (Ảnh: Gia Khoa).

Gia đình chị Ninh thuộc diện hộ nghèo. Anh Bùi Văn Biên (chồng chị Ninh) sức khỏe yếu, tinh thần không ổn định, nhiều lần bị ngã gãy chân, đi lại khó khăn. Con gái lớn đi học xa, 2 con nhỏ đang tuổi đến trường. Mọi gánh nặng trong gia đình đều dồn lên vai chị.

Biết căn nhà sàn cũ nát không còn an toàn, nhưng với người phụ nữ một mình gồng gánh gia đình 5 nhân khẩu, việc sửa lại nhà là điều ngoài khả năng.

Ngày nhận hơn 106 triệu đồng bạn đọc Dân trí hỗ trợ, chị Ninh chia sẻ trong nước mắt: “Nhờ sự ủng hộ của mọi người, tôi mới có cơ hội nghĩ đến việc dựng lại ngôi nhà”.

Chỉ 2 tuần nữa, gia đình chị Ninh sẽ được dọn vào nhà mới (Ảnh: Gia Khoa).

Sau khi được bạn đọc ủng hộ, chị Ninh tất bật tìm thợ, gom góp vật liệu để khởi công xây nhà. Đúng thời điểm ấy, giá vật liệu tăng cao, chi phí xây dựng đội lên đáng kể, gia đình chị vay thêm Ngân hàng Chính sách xã hội để dựng ngôi nhà kiên cố.

Theo chia sẻ của chị Ninh, xây nhà không chỉ để có chỗ ở an toàn, mà còn là nền tảng cho cả gia đình vươn lên thoát nghèo.

Bản thân chị Ninh không có công việc ổn định, chồng thường xuyên đau ốm, 3 con đang đi học nên việc vay thêm khiến chị rất lo lắng. Nhưng nếu không tận dụng cơ hội từ sự hỗ trợ của bạn đọc Dân trí để làm nhà, cuộc sống gia đình sẽ còn bấp bênh.

“Có nơi ở ổn định, mấy mẹ con mới yên tâm, cùng nhau đi làm trả nợ dần. Có an cư mới lạc nghiệp được”, chị Ninh tươi cười nói.

"Cảm ơn bạn đọc Dân trí đã mang đến cho gia đình tôi cơ hội này"

Hơn 1 tháng kể từ ngày dỡ bỏ căn nhà sàn cũ để xây nhà mới rộng khoảng 70m², chị Ninh gần như làm không ngơi tay.

Ngoài những phần việc chính do thợ đảm nhận, chị vẫn làm phụ để tiết kiệm chi phí. Từ bê gạch, trộn vữa, xúc đất đến san nền…, việc gì chị cũng tranh thủ làm. Khi công việc tạm ngơi, chị lại tất tả lo cơm nước, dọn dẹp, thu gom những vật liệu còn có thể tận dụng.

Nhà chính sắp hoàn thiện, chị Ninh tranh thủ cùng thợ san đất làm gian bếp (Ảnh: Gia Khoa).

Những ngày cuối tuần, khi con gái lớn về nhà phụ giúp, chị lại tranh thủ đi chặt keo thuê để có thêm thu nhập. Với chị, đó là cách vừa duy trì cuộc sống, vừa dành dụm tiền trả công thợ.

“Dù vất vả, nhưng lần này không còn cảm giác bế tắc. Trước đây, làm gì cũng lo vì không biết cuộc sống có khá lên được không. Giờ thì khác, mình làm là thấy rõ kết quả từng ngày, thấy có hy vọng”, chị Ninh chia sẻ.

Dù còn nhiều khó khăn, vất vả, nhưng chưa khi nào chị Ninh ngừng nỗ lực vươn lên (Ảnh: Gia Khoa).

Dẫn phóng viên Dân trí thăm ngôi nhà, chị Ninh hào hứng giới thiệu từng góc nhỏ: đâu là phòng của các con, đâu là chỗ đặt chiếc tivi để mỗi tối không còn phải sang nhà hàng xóm xem nhờ. Chị cho biết, khoảng 2 tuần nữa ngôi nhà sẽ hoàn thành.

Với gia đình chị Ninh, sự giúp đỡ của bạn đọc báo Dân trí không chỉ kịp thời, mà còn là điểm tựa để gây dựng lại cuộc sống. “Cảm ơn bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm đã mang đến cho gia đình tôi cơ hội này”, chị xúc động nói.

Từ căn nhà sàn cũ nát và những tháng ngày chật vật, chị Ninh đang từng bước dựng nên một mái ấm mới vững chãi, ổn định và đầy hy vọng.