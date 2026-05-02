Bác sĩ kêu gọi bạn đọc giúp người bố 3 con nguy kịch do hội chứng Fournier

Bác sĩ Bạch Mai kêu gọi giúp người bố 3 con nguy kịch do hội chứng Fournier (Video: Hương Hồng).

Hơn 1 tháng hồi sức tích cực, người bố 3 con vẫn chưa qua cơn nguy kịch

Trong phòng cách ly đặc biệt của Trung tâm Gây mê Hồi sức, Bệnh viện Bạch Mai, anh Nguyễn Văn Tuấn (SN 1982, trú tại phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh) vẫn nằm bất động sau hơn 1 tháng điều trị tích cực. Khuôn mặt người đàn ông 44 tuổi phù nề, cơ thể nhiều chỗ thâm tím.

Xung quanh anh Tuấn là dây truyền dịch, ống dẫn lưu, máy theo dõi sinh tồn… Suốt hơn 1 tháng qua, anh nhiều lần rơi vào tình trạng “thập tử nhất sinh”. Các bác sĩ phải áp dụng những biện pháp hồi sức hiện đại nhất để giành giật sự sống cho anh.

Mắc căn bệnh hiếm gặp, tính mạng anh Tuấn lâm vào nguy kịch (Ảnh: Hương Hồng).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Ngô Sỹ Quý, Trung tâm Gây mê Hồi sức, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết:

“Bệnh nhân Nguyễn Văn Tuấn nhập viện ngày 17/3 trong tình trạng rất nặng: sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, viêm phổi do vi khuẩn đa kháng, nguyên nhân từ nhiễm khuẩn hoại tử tầng sinh môn (hội chứng Fournier) trên nền bệnh đái tháo đường”.

Bác sĩ Quý chia sẻ thêm, đây là tình trạng nhiễm khuẩn nguy hiểm, tiến triển nhanh, đe dọa trực tiếp tính mạng. Bệnh nhân đã phải áp dụng đồng thời nhiều biện pháp hồi sức tích cực như thở máy, lọc máu liên tục, sử dụng kháng sinh phổ rộng thế hệ mới và phẫu thuật 4 lần xử lý tổn thương, ghép da.

Người bố 3 con phải sử dụng đến những biện pháp y tế hiện đại, chi phí tốn kém để duy trì mạng sống (Ảnh: Hương Hồng).

“Sau hơn 1 tháng điều trị tích cực, bệnh nhân đã có cải thiện, thoát sốc, hiện chuyển sang thở oxy gọng. Tuy nhiên, thể trạng bệnh nhân còn suy kiệt, yếu cơ rõ rệt, cần tiếp tục hồi sức, điều trị lâu dài”, bác sĩ Quý cho biết.

Hội chứng Fournier hay còn gọi là Fournier Gangrene (Nhiễm trùng hoại tử lan tỏa tầng sinh môn) là một bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn hiếm gặp nhưng có khả năng đe dọa đến tính mạng, cần được can thiệp y tế khẩn cấp. Hội chứng Fournier là một bệnh lý hiếm gặp (chiếm chưa đến 0.02% dân số), tuy nhiên lại có thể đe dọa đến tính mạng. Theo ước tính, có khoảng 20% - 40% người bị hoại tử Fournier đã tử vong. Fournier thường được phát hiện ở nam giới trong độ tuổi từ 50 - 60 tuổi, một số ít trường hợp cũng xuất hiện ở phụ nữ và trẻ em.

Theo bác sĩ Quý, nếu vượt qua giai đoạn nguy kịch, bệnh nhân sẽ phải phục hồi chức năng trong thời gian dài. Tổng chi phí điều trị ước tính khoảng 500 triệu đồng - gánh nặng rất lớn đối với gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Anh Tuấn là lao động chính nuôi 3 con nhỏ, trong đó có 2 con bị khuyết tật nặng.

“Chúng tôi rất mong qua báo Dân trí, nhận được sự chung tay của quý bạn đọc và các nhà hảo tâm, để bệnh nhân có điều kiện tiếp tục điều trị, sớm trở về với gia đình”, bác sĩ Quý bày tỏ.

Từ ngày chồng lâm bệnh, người vợ đã phải vay hơn 400 triệu đồng (Ảnh: Hương Hồng).

Vợ nghèo gánh nợ hơn 400 triệu đồng, ôm con gái khuyết tật chờ ngoài cửa phòng cách ly

Không thể vào thăm khi bệnh nhân đang điều trị trong phòng cách ly, chị Nguyễn Thị Ngọc (SN 1985, vợ anh Tuấn) chỉ biết ôm chặt đứa con gái nhỏ vào lòng, ánh mắt lo lắng dõi theo từng cử động của chồng qua ô cửa kính.

Nghẹn ngào, chị Ngọc kể về hoàn cảnh ngặt nghèo của gia đình. Con trai lớn của anh chị đang học đại học xa nhà; 2 con nhỏ bị khuyết tật nặng, thường xuyên phải nhập viện nên thời gian và sức lực chị đều dồn vào việc chăm con.

Gánh nặng mưu sinh vì thế đặt hết lên vai anh Tuấn. Trước khi lâm bệnh, anh Tuấn vốn có sức khoẻ tốt, vừa làm công nhân tại một xưởng giấy gần nhà, vừa tranh thủ làm thêm nhiều việc để trang trải cuộc sống cho gia đình 5 nhân khẩu.

Trước tình cảnh quá ngặt nghèo của gia đình anh Tuấn, bác sĩ kêu gọi bạn đọc Dân trí và nhà hảo tâm cứu giúp bệnh nhân (Ảnh: Hương Hồng).

Tai họa bất ngờ ập xuống người trụ cột, đẩy cả gia đình vào cảnh túng quẫn. Cuộc sống vốn “chạy ăn từng bữa”, chưa khi nào có nổi một khoản dự phòng, nên chỉ sau hơn 1 tháng anh Tuấn nhập viện, chị Ngọc đã gánh trên vai khoản nợ hơn 400 triệu đồng.

Tiền nợ ngân hàng, người thân, vay nóng chồng chất, trong khi chi phí điều trị vẫn chưa dừng lại. Mỗi ngày trôi qua, nỗi lo càng thêm nặng trĩu. Đôi mắt đẫm nước dán chặt vào ô cửa kính phòng cách ly, nghĩ đến quãng ngày u ám phía trước, chị Ngọc ôm mặt bật khóc:

“Chồng em vẫn nằm im trong kia. Không biết bao giờ anh ấy mới tỉnh lại để về với vợ con. Lòng dạ em rối bời như có lửa đốt… Các con còn nhỏ, lại bệnh tật, anh ấy mà có mệnh hệ gì, em không biết phải làm sao đây…”.

Nỗi sợ trào dâng khiến người vợ nghèo không đứng vững. Hai đầu gối run rẩy, chị Ngọc khuỵu xuống nền nhà lạnh lẽo.