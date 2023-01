Người vợ trẻ đau đớn khi vừa bị mù thì chồng bỏ đi

Hơn một năm nay, chị Nguyễn Thị Thanh Xuân (28 tuổi, ngụ ở khu vực Thới Bình, phường Thới An Đông, Bình Thủy, Cần Thơ) sống trong nước mắt khi đang bình thường thì chị đột ngột bị mù lòa. Ngày ngày, người phụ nữ trẻ chỉ biết ra chiếc võng đầu hè, hết nằm lại ngồi mặc kệ ai qua lại, mặc kệ trời sương hay nắng.

Chị Xuân kể, từ cuối năm 2020 đầu chị có các triệu chứng đau nhức. Vì nhà không có điều kiện, mỗi khi đau chị Xuân lại uống thuốc giảm đau mà không đi khám.

Đến giữa năm 2021, những cơn đau ngày càng dữ dội, chị Xuân buộc phải nhập viện. Bị chẩn đoán nhiều bệnh lý tim mạch nghiêm trọng, chị Xuân đã phải nằm viện điều trị thời gian dài, chuyển qua nhiều bệnh viện khác nhau.

Quá trình điều trị, đôi mắt chị Xuân mờ dần rồi mù hẳn. Cú sốc lớn khiến người phụ nữ trẻ sụp đổ hoàn toàn.

Đau xót hơn, trong khi chị Xuân đang chống chọi với bệnh tật thì người chồng đã bỏ lại chị và 2 con gái nhỏ rồi đi biệt tích. Mọi chi phí thuốc thang hay chăm lo cuộc sống cho mấy mẹ con, chị Xuân đành trông cậy cha mẹ ruột.

Chị Xuân ở viện, cần một người chăm, 2 đứa con học cấp một ở nhà cũng cần một người đưa rước, tiền bạc lại túng thiếu, cuộc sống đảo lộn, cả gia đình bỗng chốc rơi vào bĩ cực.

"Nhà không có khoản tiết kiệm nào, chỉ mấy tháng nằm viện tôi đã tiêu hết của cha mẹ gần 200 triệu đồng, đều là tiền vay mượn. Cứ nghĩ ráng nhanh khỏe để nuôi con, trả ơn ba mẹ mà bệnh càng lâu càng nặng, rồi giờ chỉ biết ngồi khóc từ sáng đến chiều, cái gì cũng phải chờ người giúp.

Giờ tôi chỉ ước được sáng mắt, để đi làm nhưng không còn tiền chạy chữa. Cha mẹ đều già rồi mà bỗng chốc phải gánh khoản nợ lớn, cứ mỗi lần nghĩ tới nước mắt lại rơi", chị Xuân sụt sùi.

Bà Lê Thị Phượng (58 tuổi) mẹ chị Xuân kể, những ngày đầu khi biết có thể bị mù, chị Xuân đã khóc rất nhiều, cho đến nay tinh thần chị vẫn còn suy sụp. Có những đêm chị Xuân thức dậy tự mò mẫm ra vườn ngồi khóc một mình, định hành động quẫn trí nhưng may mắn được ngăn lại kịp.

"Nhà chỉ có một đứa con, lại như vậy, con khóc một thì cha mẹ khổ đến mười. Đau xót lắm. Giờ vợ chồng già nhưng cũng ráng lo cho con, cho cháu, chỉ mong sao có thể chạy chữa để con sáng mắt lại, nếu không mai này chẳng biết ra sao", bà Phượng buồn rầu.

Vợ chồng bà Phượng chỉ có 2 công đất trồng hạnh, mỗi tháng hoa lợi chưa đến một triệu đồng. Với số tiền ít ỏi, chi tiêu tiết kiệm riêng vợ chồng bà cũng chưa đủ.

Nay phải đèo bòng thêm con cháu, vợ chồng già phải đi quanh ấp xin việc nhổ rau cắt cỏ làm thêm.

"Giờ ai thuê gì cũng làm. Nhổ rau, cắt cỏ cho người ta ăn công ngày được hơn 200 nghìn đồng, có thêm để lo cho con cháu chứ trông vào vườn thì không đủ được.

Vợ chồng tôi có tuổi, cũng đau yếu nhưng phải chịu, không làm thì con cháu đói. Hai vợ chồng đi làm nhưng cũng phải tranh thủ, gần trưa, gần tối lại phải về, một người đi đón cháu, một người nấu ăn", bà Phượng nói.

Ông Đoàn Văn Cường - Trưởng khu vực Thới Bình, phường Thới An Đông cho biết, kể từ khi Xuân bị mù gia đình đã tốn rất nhiều tiền chạy chữa, đến nay không còn khả năng. Cũng vì chị Xuân bị mù mà gia đình khó khăn chồng chất, vợ chồng bà Phượng đã nhiều tuổi nhưng phải nuôi cả con lẫn cháu.

"Thay mặt địa phương, thông qua Báo Dân trí tôi mong các nhà hảo tâm gần xa biết đến hoàn cảnh, dang tay giúp chị Xuân có điều kiện tiếp tục chữa bệnh, để chị xuân có thể đi làm lo cho cha mẹ già và 2 con nhỏ", ông Cường nói.

