Cám cảnh người đàn ông mù chăm con ung thư, em gái thiểu năng

Bố mẹ nghèo bất lực đưa con về nhà chờ chết

Người dân ở thôn 4, xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) không ai không biết đến hoàn cảnh éo le, đẫm nước mắt của gia đình ông Nguyễn Văn Phương (SN 1962) và bà Trần Thị Thiện (SN 1963).

"Tôi chưa thấy ai khổ như nhà ông ấy. Người cha già yếu, lại bị mù lòa, còn con trai thì bị bệnh ung thư máu giai đoạn cuối. Không những thế ông còn phải nuôi người em gái bị bệnh thiểu năng trí tuệ nữa", một người dân vừa nói, vừa chỉ vào căn nhà cấp bốn nằm giữa thôn khi chúng tôi hỏi đường.

Bước vào nhà ông Phương, chúng tôi bắt gặp người phụ nữ tội nghiệp đứng dựa cửa nhìn ra - đó là bà Nguyễn Thị Lĩnh (SN 1972 - em gái ông Phương). Còn trong góc nhà tối tăm, là người đàn ông có vẻ ngoài như bộ xương khô nằm quằn quại trên giường vì căn bệnh ung thư máu hành hạ.

Nghe tiếng có người đến, ông Phương đang loay hoay dưới bếp vội cầm chiếc gậy quờ quạng đứng dậy bước lên. Ông hướng đôi mắt mờ đục về phía những vị khách rồi giải thích: "Con trai tôi đó, mấy tháng nay từ khi bệnh viện trả về chỉ nằm một chỗ. Bây giờ thuốc điều trị đã hết nên mỗi lúc lên cơn đau nó lại quằn quại như thế".

Vừa nói, ông Phương quẳng chiếc gậy trên tay xuống sàn nhà vội men theo thành giường đến ôm chặt người con trai tội nghiệp vào lòng. Chứng kiến cảnh cha mù gắng hết sức để giữ chặt người con trai khiến chúng tôi không cầm nổi nước mắt.

Một lúc sau, người con trai thiếp đi, ông Phương buồn bã kể về gia cảnh của mình. Năm 1986, ông lấy vợ rồi vợ chồng ông lần lượt sinh được 2 người con. Người con trai đầu là Nguyễn Văn Quảng (SN 1987) và người con gái là Nguyễn Thị Hà (SN 1990). Ở miền quê nghèo, vợ chồng tần tảo ruộng vườn cố gắng nuôi con ăn học. Cuộc sống gia đình tuy nghèo nhưng vẫn tràn đầy hạnh phúc.

Sau khi người con gái lấy chồng, đầu năm 2017, anh Quảng cũng lập gia đình. Thế nhưng, niềm hạnh phúc ấy không trọn vẹn. Tai ương bất ngờ ập đến với gia đình ông Phương. Lúc đầu, anh Quảng thấy trong người mệt mỏi nên đã xuống thành phố Vinh để khám bệnh.

Cầm kết quả trên tay, anh Quảng không giám tin vào sự thật. Theo kết luận của bác sĩ, anh bị căn bệnh bạch cầu mạn dòng tủy (hay còn gọi bệnh máu trắng).

Rời bệnh viện, anh Quảng trở về nhà trong tâm trạng lo lắng, buồn bã. Anh không ngờ rằng, ước mơ có một gia đình hạnh phúc, là chỗ dựa cho cha mẹ khi về già đã bị dập tắt. Sau mấy tháng chung sống, biết căn bệnh của mình không thể sinh con nên anh đã tự nguyện để người vợ ra đi.

Sau thời gian sống trong đau khổ, sức khỏe của anh bị giảm sút. Thương con trai, gia đình bắt đầu khuyên anh Quảng nhập viện để điều trị theo phác đồ của bệnh viện. Tài sản trong nhà lần lượt "đội nón" ra đi. Cạn kiệt tiền bạc, anh em họ hàng giúp đỡ cũng có hạn, không thể xoay xở được nên ông bà bất đắc dĩ đưa con về nhà uống thuốc nam qua ngày.

Xin cho con trai và em gái con đường sống

Để có tiền chăm con và cháu, hàng ngày ông Phương phải đi làm nhiều nghề khác nhau nhưng ở cái tuổi hết sức lao động nên ông cũng chỉ hôm làm, hôm nghỉ. Bà Thiện ngoài làm vài sào ruộng, cũng chăn nuôi thêm con gà để có cái ăn. Căn nhà nhỏ mà cả gia đình đang ở đã dột nát.

"Bà ấy mới bắt xe buýt lên huyện trên để cắt thuốc nam cho thằng Quảng. Tôi ở nhà chỉ biết nấu cháo loãng cho con và em ăn thôi vì gia đình không còn đồng tiền mô nữa. Thương con, thương em nhưng tôi thực sự bất lực", vừa nói, ông Phương vừa đưa tay đút cháo cho con trai.

"Đời con và em gái còn dài, còn khổ lắm. Chúng tôi đã già yếu rồi, nếu có được một điều ước, tôi chỉ cầu mong mọi người cứu giúp hai cô cháu con đường sống", ông Phương nói không thành lời.

Nằm trên giường, đôi mắt ướt lệ anh Quảng ngoảnh vào bức tường, lúc lúc lại liếc nhìn cha già và các vị khách như muốn cầu cứu. Quảng sùi sụt: "Đã 5 năm rồi em như một người thực vật, chỉ biết sống chung với bệnh viện. Tại vì mình mà cha mẹ khổ như thế, nhiều lúc muốn chết cho xong".

Theo các bác sĩ, căn bệnh ung thư máu của anh Quảng đã ở giai đoạn cuối nên phải nhập viện để điều trị theo phác đồ và tốt nhất là có tiền để thay tủy mới có cơ hội sống. Thế nhưng hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên anh Quảng phải về nhà để uống thuốc nam.

"Đời chú ấy chưa được một ngày sướng. Hết chăm người em gái bị bệnh thiểu năng trí tuệ rồi con trai bạo bệnh. Anh em, hàng xóm có thương thì cũng giúp đỡ được ít gạo, nắm rau thôi chứ lâu dài thì cũng không thể", ông Nguyễn Gia Khanh - bác họ ông Phương cho biết.

Năm 2018, đôi mắt của ông Phương đã mờ dần rồi mù hẳn. Mọi công việc trong gia đình đổ dồn lên vai bà Thiện, khổ nỗi ở quê nghèo kiếm tiền để mưu sinh đã khó nói chi đến việc nuôi cả gia đình bạo bệnh.

Theo ông Nguyễn Văn Thu, Chủ tịch UBND xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, gia đình ông Phương là trường hợp đặc biệt khó khăn. Em gái và con trai bị bạo bệnh, cái ăn hàng ngày cũng chưa đủ no nên không có tiền đi chữa bệnh. Thời gian qua, chính quyền cấp xã thường xuyên quan tâm, động viên, thăm hỏi và đang kêu gọi mọi nguồn lực để giúp gia đình bớt đi một phần nào đó.

