Cám cảnh gia đình bố mẹ ngây dại, đàn con thơ đói ăn, lo thất học

Vòng đói nghèo luẩn quẩn

Trong chuyến công tác về với xã miền núi Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, theo chân cán bộ văn hóa xã Nguyễn Anh Dũng, chúng tôi ghé thăm một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã vùng cao này.

Đó là gia đình anh Đinh Vũ Thắng (SN 1987) và chị Mai Thị Kim Oanh (SN 1995), trú thôn Phú Xuân, xã Cao Quảng. Cả anh Thắng và chị Oanh đều khuyết tật nặng về trí tuệ và thuộc diện bảo trợ xã hội. Chị Oanh từng có một con riêng, sau khi đến với anh Thắng tiếp tục có với nhau 3 con chung.

Vì tính cách ngây dại nên rất khó để anh Thắng và chị Oanh có thể lo được cho cuộc sống gia đình, bởi vậy cái đói, cái nghèo cứ bủa vây. Nội ngoại hai bên cũng đều là những gia đình đặc biệt khó khăn trong xã nên không thể giúp đỡ được gì cho con, cháu.

4 đứa con của vợ chồng anh Thắng đều còn rất nhỏ, cháu lớn là Mai Thị Yến Nhi cũng mới học lớp 2, hai cháu học mẫu giáo là Đinh Thúy An, Đinh Phúc Thịnh và cháu út là Đinh Hoàng Quân, mới 1 tuổi.

Gia sản của vợ chồng anh Thắng chỉ có căn nhà cấp bốn khoảng 30m2, được làm từ mấy tấm gỗ tạp ghép lại. Trong căn nhà trống hoác này, ngoài một chiếc giường và cái tủ cũ kỹ được người khác cho, thì chẳng có gì giá trị. Ngay cả mấy bộ quần áo mà các thành viên trong gia đình mặc trên người cũng là đồ cứu trợ bão lũ.

Theo anh Nguyễn Anh Dũng, cán bộ văn hóa xã hội xã Cao Quảng, từ trước đến nay, cuộc sống của gia đình nghèo này đều phụ thuộc vào tình thương cộng đồng, sự quan tâm của chính quyền địa phương.

"Nhận thức không được nhanh nhẹn nên chẳng ai thuê vợ chồng anh Thắng cả, con cái thì bữa no, bữa đói, học hành chẳng được quan tâm đến nơi, đến chốn. Hoàn cảnh anh chị như thế nên rất khó để lo cho các con, nếu chính quyền và nhà trường không quan tâm, sát sao thì các cháu chẳng đủ ăn, nguy cơ thất học rất cao", anh Dũng ái ngại nói.

Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Thắng, chính quyền xã Cao Quảng đã nhiều lần tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ gạo, quà nhằm giảm bớt gánh nặng nhọc nhằn trên vai những đứa trẻ. Tuy nhiên, do hoàn cảnh và nhận thức chậm hơn so với người bình thường, nên gia đình khốn khó này mãi chẳng thể thoát ra khỏi cơn cùng quẫn, đói nghèo.

"Nhà không có chi (gì - PV) cả, hết gạo mấy bữa rồi mà không có tiền mua, ai cho chi thì ăn nấy thôi. Con đi học, nhà trường cho sách vở, quần áo chứ mình không biết, không có tiền", anh Thắng cười ngây ngô khi nói về gia cảnh của mình.

Sự tủi hờn và tương lai mịt mù của những đứa trẻ

Để hỗ trợ vợ chồng anh Thắng, vừa qua Mặt trận tổ quốc xã Cao Quảng đã kêu gọi, tặng gia đình một con bò. Thế nhưng, với nhận thức và bệnh tình của cặp vợ chồng này, việc thoát nghèo hay phát triển kinh tế là điều không thể. Hằng ngày, công việc chính của anh Thắng là chăm sóc con bò được trao tặng, ra đồng mò cua, bắt cá, ai cho gì thì lấy, cả gia đình nghèo cứ vậy lay lắt sống qua ngày.

Bố mẹ không được tỉnh táo, hoàn cảnh gia đình khó khăn khiến những đứa trẻ cũng chịu thiệt thòi, tủi hờn, thường xuyên đối mặt với đói ăn, bệnh tật và cả nguy cơ thất học. Đây là điều mà chính quyền xã Cao Quảng vẫn luôn trăn trở.

Gia cảnh khó khăn, nhưng đổi lại, các con của vợ chồng anh Thắng rất nhanh nhẹn và ngoan ngoãn, đặc biệt là người chị cả Mai Thị Yến Nhi. Cô học trò nghèo này dù chỉ mới 7 tuổi nhưng rất hiểu chuyện, ham học và luôn chăm ngoan.

"Cháu thích đi học lắm, dù bố mẹ không thể mua được sách vở, quần áo đẹp nhưng được đến trường như các bạn là cháu rất vui rồi. Cháu cũng được cô giáo tặng cặp, sách vở. Thế nhưng cháu vẫn buồn vì nhiều bạn hay trêu chọc, nói bố mẹ cháu bị mát, bị tàng, cháu tủi thân lắm", Yến Nhi buồn tủi.

Bà Nguyễn Thị Phương, Chủ tịch UBND xã Cao Quảng chia sẻ, với tình trạng của gia đình nghèo này, rất khó có thể đảm bảo những đứa con không bị thất học. Chưa kể căn nhà của gia đình anh Thắng đã trở nên ọp ẹp, mưa xuống là trong nhà như ngoài trời, nếu gặp bão rất dễ đổ sập, gây nguy hiểm.

"Thông qua báo Dân trí, chúng tôi rất mong bạn đọc, các nhà hảo tâm sẽ chung tay cùng với địa phương. Thứ nhất là có thể sửa lại cho gia đình anh Thắng cái nhà để có nơi ở an toàn. Hơn nữa sẽ xây dựng được một quỹ học bổng để những đứa con được đến trường, học tập, xây dựng tương lai tốt đẹp hơn, có thể thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn đói nghèo của bố mẹ các cháu", bà Phương bày tỏ.

