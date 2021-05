"Người rừng" Hồ Văn Lang bị căn bệnh "quái ác" hành hạ trong đau đớn

Cách đây 48 năm, trong chiến tranh một trận bom Mỹ dội xuống làng của anh Hồ Văn Lang (52 tuổi, xã Trà Phong, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi). Hoảng sợ, cha anh - ông Hồ Văn Thanh đưa anh vào rừng trú ẩn. Từ đó, hai cha con sống tách biệt với cộng đồng trong rừng sâu.

Năm 2013, cha con anh Hồ Văn Lang được phát hiện và đưa về làng. Câu chuyện hai cha con "người rừng" từng gây chấn động báo chí trong nước và nước ngoài.

Ông Thanh mất sau khi về làng được vài năm. Từ đó, anh Lang sống cùng em trai Hồ Văn Tri. Hàng ngày, anh Lang lên rẫy trồng chuối mưu sinh. Anh Lang rất hiền, gặp ai cũng cười. Nụ cười là cách anh giao tiếp với mọi người. Có điều, nụ cười vô tư của "người rừng" giờ đã tắt, thay vào đó là tiếng thở dài khi cơn đau ập đến. Anh Hồ Văn Lang được chẩn đoán mắc ung thư gan.

Cuối năm ngoái, anh Lang bắt đầu bị những cơn đau thắt ở vùng bụng hành hạ. Những cơn đau ngày càng tăng, sức khỏe giảm sút rất nhanh, da vàng vọt.

Cảm thấy lo lắng, anh Hồ Văn Tri gom hết số tiền ít ỏi tích góp được đưa anh Lang về xuôi khám bệnh. Bác sĩ chẩn đoán anh Lang bị ung thư gan. Với anh Lang, ung thư gan chỉ đơn giản là đau ở bụng. Nhưng với anh Tri, anh biết đó là căn bệnh quái ác, khiến con người đối diện với tử thần.

Nơi góc bếp, "người rừng" Hồ Văn Lang khẽ thở dài khi cơn đau ập đến. Anh Lang biết đau, nhưng anh không biết ung thư là gì? Tất cả nỗi lo toan bây giờ đè nặng lên vai người em trai - Hồ Văn Tri.

Để chắc chắn hơn về bệnh tình của anh trai, anh Hồ Văn Tri lặn lội đưa anh Lang ra Đà Nẵng thăm khám. Tại đây, các bác sĩ cũng có cùng chẩn đoán như ở Quảng Ngãi. Anh Tri lặng lẽ đưa anh trai về nhà. Kể từ đó, anh Tri ở nhà chăm sóc anh trai. Anh Tri sợ anh Lang buồn đi lang thang rồi mọi người không biết anh bị bệnh sẽ mời rượu.

"Sống trong rừng quá lâu nên suy nghĩ của anh Lang vẫn như một đứa trẻ. Ai nói gì cũng cười. Ở nhà anh Lang không uống rượu, chỉ sợ mỗi lần anh Lang ra ngoài mọi người mời anh sẽ uống", anh Tri chia sẻ

Khi còn khỏe, ngày nào anh Lang cũng lên rẫy. Phần vì anh Lang nhớ rừng, phần vì mưu sinh. Anh Lang trồng chuối, còn vợ chồng anh Tri đi làm thuê. Thu nhập chỉ đủ cho gia đình 5 người đắp đổi qua ngày. Từ lúc hai anh em ở nhà, cuộc sống của họ khó khăn hơn bội phần.

Anh Lang rất khéo tay nên "học lỏm" được nghề đan. Anh Lang đan thúng, gùi cho anh Tri mang ra chợ bán. Số tiền thu được anh Tri tằn tiện mua thuốc cho anh trai. Hết tiền, anh Tri đành hái lá thuốc từ rừng cho anh Lang uống.

"Tới ngày đi khám bệnh rồi nhưng nhà hết tiền. Mấy ngày nay anh lên rừng hái lá thuốc cho anh Lang uống. Được ngày nào hay ngày đó chứ bây giờ biết phải làm sao?", anh Tri nói như bất lực.

Thông tin với phóng viên, đại diện bệnh viện Đà Nẵng cho biết, anh Hồ Văn Lang bị ung thư gan xâm lấn. Bệnh viện đã đề nghị gia đình chuyển anh Lang đến bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng để được chăm sóc tốt hơn. Tuy nhiên, phía gia đình anh Lang đã đưa anh về nhà. Với căn bệnh này, nếu được điều trị đúng sẽ giúp kéo dài sự sống của bệnh nhân.

