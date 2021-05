Cô học trò hiếu thảo rời mái trường 4 năm trở thành "nữ y tá" riêng cho bố

Đào Thị Phương Anh, cô gái 21 tuổi, ở thôn 4, xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, nổi tiếng trong vùng là người con gái xinh đẹp và hiếu thảo. 4 năm liền, công việc chăm sóc bố hàng ngày đã biến Phương Anh trở thành "nữ y tá" riêng của gia đình. Chỉ bấy nhiêu thông tin về cô gái đã khiến chúng tôi tìm về mảnh đất này gặp em.

Len lỏi theo con ngõ nhỏ ngoằn ngòeo cuối cùng căn nhà cấp 4 đã xuống cấp của gia đình Phương Anh cũng hiện ra trước mắt chúng tôi. Bước qua khoảng sân nhỏ, trong ngôi nhà xập xệ, tường vữa bong tróc, căn phòng rộng chừng 10 m2, là nơi Phương Anh dành làm "phòng chăm sóc đặc biệt" cho cha. Anh Đào Mạnh Hòa, người cha của Phương Anh năm nay 46 tuổi, nằm bất động trên chiếc giường bừa bộn chăn chiếu và quần áo cũ. Mùi xú uế nồng nặc bốc lên trong những ngày nắng nóng, khiến căn phòng càng trở ngột ngạt.

Trước mắt chúng tôi, cô gái vẫn bận nguyên trên mình chiếc áo chống nắng vừa đi làm về. Cô gái có nước da trắng ngần, khuôn mặt ưa nhìn và khá duyên dáng đang nhẹ nhàng bóc từng lớp băng gạc đã thấm đẫm những dịch màu vàng thẫm trên phần thân dưới của người cha.

Những động tác của Phương Anh thuần thục như những người y tá lâu năm trong nghề. Phương Anh bảo, em bóc nhẹ nhàng vì sợ băng gạc dính vào vết thương làm bố đau. Nhất là những vết loét sâu mỗi khi thay băng, gạc, dù Phương Anh có cố gắng cẩn thận đến đâu nhiều khi cũng không tránh khỏi những cái nheo mày của người cha.

Thay xong băng, gạc cho người cha, trán cô gái rịn mồ hôi, nghẹn ngào tâm sự, gia đình không có tiền thuê y tá, nên 4 năm qua em đều tự tay vệ sinh cho bố. Lần nào thay băng cho bố, trái tim cô con gái cũng đau nhói, khi hàng ngày em phải tận mắt nhìn thấy cơ thể người cha yêu quý teo tóp dần trong đau đớn.

Phương Anh nghẹn ngào kể, trước lúc bị tai nạn bố em nặng gần 70 kg, giờ chắc không nổi 30 cân. Em sợ lắm, nếu cứ nằm nhà như thế này, nhiều chỗ trên người bố em loét sâu, nếu bị nhiễm trùng thì bố em chết mất. Nhưng em chẳng còn cách nào cả, giờ em không biết phải lấy tiền đâu để đưa bố em đi bệnh viện.

Cô gái tâm sự, số nợ từ ngày bố cấp cứu và nằm viện, giờ vẫn chưa trả được. Dịch bệnh kéo dài, nên em thường xuyên không có việc làm phải nghỉ. Tiền bỉm, tiền bông băng, cồn y tế… từ gần tháng nay em cũng xin ghi sổ nợ.

Cô gái kể, năm em 3 tuổi thì bố mẹ ly hôn. Phương Anh lớn lên trong tình yêu thương của bà nội và người bố nghèo khó. Sau nhiều năm cảnh "gà trống nuôi con", người cha kết hôn với một phụ nữ sau những lần gặp gỡ, nhưng rồi cuộc hôn nhân ấy cũng tan vỡ. Cuối cùng căn nhà hiu quạnh, cũng chỉ còn lại 3 mảnh đời bấu víu vào nhau.

Có sức khỏe, để nuôi mẹ, nuôi con, anh Hòa đi làm bốc vác, phụ vữa, gánh gạch, cho đến đào ao thuê… Tất cả những công việc nặng nhọc đều đến tay anh. Thế nhưng, vụ tai nạn thương tâm năm 2017, đã cướp đi thứ tài sản quý giá nhất của người đàn ông trụ cột - đó là sức khỏe. Anh Hòa bị ngã giàn giáo, khi đang làm phụ hồ, khiến anh bị dập tủy, chấn thương sọ não, gãy đốt sống lưng.

6 tháng trời đi khắp các bệnh viện từ địa phương tới trung ương, các bác sĩ cũng chỉ giữ được tính mạng cho người đàn ông bất hạnh này. Gia đình vốn đã nghèo khó, giờ càng trở nên khánh kiệt.

Anh Hòa bị liệt từ thắt lưng trở xuống. Kể từ đó, cuộc đời của anh gắn liền với 4 chân giường. Do hoàn cảnh gia đình và để có thời gian chăm sóc cha, Phương Anh gạt đi những giọt nước mắt của tuổi học trò, giấc mơ bước chân vào kì thi đại học của em cũng bị cuốn phăng sau những ngày cha đau đớn nằm viện.

17 tuổi, Phương Anh rời mái trường, trở thành trở thành người trụ cột gia đình. Đôi mắt đượm buồn, Phương Anh tâm sự, nhiều lúc nhớ các bạn, nhớ thầy cô giáo, nhớ trường, nhớ lớp nhưng vì hoàn cảnh gia đình đã không cho em thêm sự lựa chọn.

Sớm phải rời mái trường, Phương Anh xin làm thuê cho xưởng gia công đồ may mặc ở gần nhà. Những đồng tiền công làm thuê, cô gái dành cả để mua thuốc về chăm sóc cha.

"Bác sĩ bảo bố em vẫn còn cơ hội nhưng phải chạy chữa lâu dài. Nhưng lúc đó gia đình em đã quá kiệt quệ, lại nợ hơn 200 triệu rồi không thể vay mượn thêm ở đâu được nữa. Không còn cách nào khác em đành đưa bố về nhà, tự tay chăm sóc".

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Phán, trưởng thôn 4 cho biết: "Ở địa phương, Phương Anh khiến nhiều người biết đến là một người con hiếu thảo. Nhưng hoàn cảnh gia đình thuộc dạng đặc biệt khó khăn ở địa phương. Cháu vốn thiệt thòi từ nhỏ, giờ lại vất vả chăm bố nằm liệt và bà nội già yếu. Chúng tôi tha thiết mong mỏi các bạn đọc trong và ngoài nước dang tay giúp đỡ gia đình cháu, nhìn anh Hòa nằm 1 chỗ lở loét như này xót xa lắm".

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 4110: Đào Thị Phương Anh

Địa chỉ: Thôn 4, xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

ĐT: 0356706999

