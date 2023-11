Người phụ nữ gục trên ghế nhiều tháng ròng vì ung thư vú di căn

Căn nhà gỗ cũ nát của gia đình chị Đặng Thị Khen (48 tuổi) nằm ở thôn Đoàn Kết, xã Ea M'Đroh (huyện Cư M'gar, Đắk Lắk). Những ngày này, hàng xóm thường lui tới thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần, ai nấy đều xót xa cho số phận éo le, khổ cực của chị Khen.

Trong căn nhà sàn xập xệ, thiếu thốn, chị Khen ngồi gục mặt trên chiếc ghế tựa, gương mặt chị lộ nét đau đớn, chị rên từng cơn vì căn bệnh tàn phá mỗi ngày.

Cả đôi tay lẫn đôi chân của chị đều bị phù nề, sưng tấy, người phụ nữ 47 tuổi đau đớn đến mức nói không nên lời. Khi quá mệt mỏi và chịu không thấu chị Khen mới thốt lên lí nhí "đau quá con ơi!".

Nghe tiếng của mẹ, người con trai đầu của chị là em Nguyễn Văn Chung (19 tuổi) chạy đến dùng khăn ấm lau mồ hôi cho mẹ, rồi bóp tay, bóp chân, động viên mẹ cố gắng.

Vừa động viên mẹ, Chung kể, gia đình em thuộc diện hộ nghèo của xã, bố mẹ ngoài mảnh vườn nhỏ và căn nhà gỗ thì không còn tài sản gì khác. Năm 2020, mẹ đi khám và phát hiện mắc ung thư vú, bác sĩ nói rõ phác đồ điều trị, phẫu thuật, xạ trị sẽ khá tốn kém nên mẹ em chấp nhận về nhà phó mặc cho số phận.

"Nếu như có tiền mẹ sẽ được cắt bỏ khối u, xạ trị để chữa bệnh. Ung thư vú nếu phát hiện và điều trị sớm sẽ không đến mức đau đớn như mẹ em. Cũng bởi gia đình em nghèo quá, không biết lấy đâu ra tiền để lo cho mẹ cả", em Chung chia sẻ.

Em Chung nghỉ học sớm để phụ bố mẹ lên nương rẫy làm lụng, rồi học nghề cắt tóc, số tiền kiếm được mỗi tháng không là bao, gom góp trả nợ cho bố mẹ nhưng không đủ.

"Đợt trước, không dám điều trị Tây y, em đưa mẹ đi gặp thầy lang mua thuốc nam về uống vì chi phí rẻ hơn rất nhiều. Uống chừng một vài tháng, khối u của mẹ lại lớn dần, mẹ gồng mình chịu đau, em thương mẹ mà không biết phải làm sao để cứu mẹ", em Chung nấc nghẹn.

Khối u từ ngực chị Khen mỗi ngày một lớn dần, vừa qua, một bên khối u đã vỡ và khối u bên cạnh cũng chờ chực ngày vỡ nếu không được đi viện kịp thời. Biết bản thân mắc bệnh nan y, chị Khen thường khóc một mình, đến nay sức cùng lực kiệt, chị không còn nước mắt để khóc hay để oán than cho số phận kém may mắn nữa.

Chị Khen chỉ day dứt khi 3 đứa con non nớt của chị không được ăn học đến nơi đến chốn. Vì gia cảnh khổ sở, người con trai đầu phải nghỉ học từ năm lớp 8, đến nay, 2 người con nhỏ cũng có nguy cơ thất học, đến bữa ăn cũng bữa đói bữa no.

Cứ mỗi lần đau như chết đi sống lại, chị Khen được chồng con đi vay mượn tiền khắp nơi để có chi phí đưa chị lên bệnh viện lấy thuốc giảm đau cầm cự. Cái nghèo, cái đói, nợ nần, bệnh tật cứ vậy bủa vây, chưa bao giờ buông tha cho chị.

Gần đây, bệnh chị Khen trở nặng, gia đình phải thuê máy oxy về cho chị thở. Đều đặn mỗi chiều, chủ nợ thường đến nhà để đòi khoản nợ mấy năm nay gia đình chị hứa hẹn nhưng chưa trả được. Vừa thở máy từng hơi nặng nhọc vừa nghe những lời trách cứ từ chủ nợ, chị Khen gục mặt, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt...

Ông Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch UBND xã Ea M'Đroh cho biết, gia đình chị Khen có hoàn cảnh rất khó khăn, chị lại bị bệnh tật hiểm nghèo và không đủ chi phí để chữa trị bệnh.

"Về phía địa phương do kinh phí hạn hẹp nên cũng chỉ thăm hỏi, động viên chị một phần nào đó. Chúng tôi rất mong báo Dân trí kêu gọi những tấm lòng hảo tâm trên cả nước, giúp cho gia đình chị vượt qua được thời điểm khó khăn này và có được chi phí chữa trị bệnh", ông Nam lên tiếng.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5043 xin gửi về:

1. Em Nguyễn Văn Chung (con trai chị Khen)

Địa chỉ: Thôn Đoàn Kết, xã Ea M'Đroh, huyện Cư M'gar, Đắk Lắk

ĐT: 0393.281.785

STK anh Ốc Văn Kiểm: 51010009813910, ngân hàng BIDV.

