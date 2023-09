Cô giáo trẻ suy thận giai đoạn cuối khát khao sống để báo hiếu cha

Túc trực trước cửa khoa Hồi sức tích cực, chống độc, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, ông Nguyễn Tấn Hải (58 tuổi, ngụ thôn Phước Tân 1, xã Ea Kuang, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) thấp thỏm đứng ngồi không yên.

Đôi mắt đỏ ngầu vì những đêm liền mất ngủ nhưng ông Hải vẫn chăm chăm ngóng nhìn vào khu vực nơi con gái đang nằm truyền máu cấp cứu để giành giật sự sống.

Ông Hải trầm ngâm chia sẻ, đây là khoa nặng nhất của bệnh viện, hạn chế tối đa người nhà tiếp xúc với bệnh nhân. Do đó, mỗi ngày ông chỉ được 2 lượt vào chăm con gái đang bị suy thận giai đoạn cuối.

Để có chỗ nằm nghỉ, ông căng tạm chiếc màn mỏng ở khu vực trống, phía sau cầu thang bộ, nằm chờ bác sĩ gọi tới lượt vào thăm con.

Nghĩ về người con gái, ông Hải không giấu được nỗi buồn tủi, xót xa cho con. Ông kể, vợ chồng ông kết hôn và có với nhau 2 người con. Trong đó, cô giáo mầm non Nguyễn Thị Hồng Diễm (27 tuổi) là con gái út.

Vợ mất cách đây 15 năm, một mình ông Hải làm đủ nghề từ bốc vác đến thợ hồ để nuôi 2 con ăn học. Sợ các con thiếu thốn tình cảm, sau mỗi ngày kết thúc công việc, ông không dám ngồi lai rai với bạn bè mà vội về nhà cơm nước, chăm sóc các con.

Gia cảnh khó khăn, người con trai đầu phải vào TPHCM làm thuê, còn cô Diễm được cha chăm sóc lo ăn học đến nơi đến chốn. Năm 2017, cô Diễm ra trường và xin vào làm việc tại một trường mầm non tư thục trên địa bàn huyện Krông Pắk.

Thấy con gái có công ăn việc làm, ông Hải thở phào nhẹ nhõm, tự tin rằng ông đã hoàn thành di nguyện của vợ. Nhưng số phận trớ trêu khi ông hay tin con gái bị suy thận giai đoạn cuối, để duy trì mạng sống sẽ tốn rất nhiều tiền và buộc chạy thận đến cuối cuộc đời.

"Tôi không biết làm gì để cứu con, nhìn con đau đớn, lòng tôi cũng đau lắm. Giá như tôi có thể bị bệnh thay con, vì cháu nó còn quá trẻ", nói đến đây, ông Hải im bặt, nhắm nghiền đôi mắt đỏ hoe để ngăn những giọt nước mắt chực trào ra.

Nghe loa thông báo đến giờ thăm bệnh, ông Hải tất tả chạy vội vào để được nhìn thấy con gái. Trên giường bệnh, cô giáo Diễm nhoẻn miệng cười để trấn an khi gặp cha. Cô nắm chặt tay cha thều thào: "Con không sao đâu cha, con nằm vài ngày rồi con lại về mà".

Nghe con gái nói, ông Hải bặm chặt môi rồi gật đầu lịa lịa, động viên: "Con ráng ăn uống xíu cho có sức mà mau về với cha nha con".

Nói là vậy nhưng từ khi nằm viện, cô Diễm không thể tự ăn uống mà đều phải truyền các chất dinh dưỡng. Dù bệnh tình rất nặng nhưng cô Diễm vẫn rất tỉnh táo và hi vọng vào tương lai phía trước.

Cô giáo Diễm nhớ như in vào một buổi sáng sau Tết Nguyên đán vừa qua, khi tỉnh dậy, cô thấy mặt mình sưng, phù nề khác thường, cảm giác rất khó chịu. Diễm liền nhờ cha chở đến bệnh viện tại TP Buôn Ma Thuột thăm khám.

Qua các bước xét nghiệm, hai cha con chết lặng khi nghe bác sĩ kết luận cô Diễm bị suy thận giai đoạn cuối và phải điều trị gấp nếu không khó giữ được mạng sống. Cô giáo trẻ ôm chầm lấy cha khóc tức tưởi vì không nghĩ bản thân mình lại mắc căn bệnh quái ác này.

Trên đường di chuyển từ thành phố về nhà khoảng 30km, bố con cô Diễm khóc như mưa suốt quãng đường dài.

Mắc bệnh, cô Diễm phải xin nghỉ ở trường để đi viện, do nghỉ nhiều ngày quá nên cô đành xin nghỉ hẳn. Cứ mỗi tháng một lần, 2 bố con dắt díu nhau ra bệnh viện tại tỉnh Thừa Thiên Huế truyền máu, chữa trị.

Đợt vừa qua, khi vừa từ bệnh viện về nhà nghỉ ngơi được vài hôm, cô giáo Diễm đột nhiên bị co giật, ói ra máu và được tức tốc đưa vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu.

"Năm học mới bắt đầu, em nhớ trường, nhớ học trò lắm. Em không bao giờ nghĩ rằng em lại mắc bệnh này, em còn nhiều ước mơ lắm. Em ước mình có thể báo hiếu cha, để ông không vất vả, khổ sở nữa. Vậy mà em chưa làm được đã mắc bệnh nặng như này, giờ lại là gánh nặng của ông", cô Diễm xót xa.

Để có tiền cho mỗi chuyến đi viện, ông Hải đã sử dụng hết các khoản tiết kiệm của mình, vay mượn họ hàng, bạn bè. Mới đây, nghe bác sĩ thông báo việc cô Diễm sẽ phải lọc máu, chạy thận đến suốt đời khiến ông Hải rất suy sụp.

"Sắp tới cạn tiền đi viện chắc chỉ còn có cách bán nhà mà lo cho con. Tôi mong sao bệnh con gái thuyên giảm một chút, tôi có chút thời gian ra ngoài làm, kiếm tiền cứu con", ông Hải nghẹn ngào.

Theo bác sĩ đại diện khoa Hồi sức tích cực, chống độc (Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên), bệnh nhân Hồng Diễm bị suy thận giai đoạn cuối, phải chạy thận cấp cứu và chạy thận định kỳ lâu dài.

"Bệnh nhân còn bị thiếu máu nặng phải truyền máu khẩn cấp, sức khỏe kém kèm khó thở. Chi phí chạy thận kéo dài sẽ gây khó khăn cho gia đình, do đó rất cần sự chung tay hỗ trợ bệnh nhân có kinh phí chạy chữa căn bệnh", vị bác sĩ đại diện chia sẻ.

