Người mẹ hối hận khi đầu con trai 7 tuổi phình to như trái bóng

Kể về Trương Phú Thiện (SN 2016), chị Trần Nguyễn Kim Trinh (SN 1987) không giấu được cảm giác hối hận. Người phụ nữ nói chỉ vì ham làm việc để thoát nghèo mà chị khiến con trai gặp tai nạn nguy kịch.

Trinh thường gửi Thiện cho bà ngoại trông giùm để đi làm mướn. Phú Thiện bụ bẫm, dễ thương nên hàng xóm rất thích, thường sang chơi cùng bé. Tháng 8/2018, trong một lần đi chơi cùng hàng xóm, Thiện bị ngã chúi đầu từ xe tải xuống đất.

Cú ngã làm Thiện bị vỡ hộp sọ, nhồi máu não, phải chuyển gấp từ huyện Bắc Bình (tỉnh Bình Thuận) vào Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) cấp cứu.

Sau ca mổ phức tạp, các bác sĩ đã cứu được tính mạng của Thiện nhưng hộp sọ của bé bị vỡ thành nhiều mảnh. Một phần sọ được tháo ra nuôi cấy bên ngoài.

Theo hồ sơ phẫu thuật của Thiện, tháng 9/2018, vết thương của bé bị nhiễm trùng phải phẫu thuật để cắt lọc. Đến tháng 1/2019, Thiện lên cơn động kinh chấn động đầu, do không có hộp sọ bảo vệ nên con bị xuất huyết não, phải cấp cứu. Đến khi Thiện được ghép hộp sọ, sức khỏe mới tạm ổn.

Tuy nhiên, di chứng sau chấn thương sọ não khiến Thiện bị yếu tứ chi, không thể đi lại. Do ít vận động và dùng nhiều loại thuốc bổ phục hồi hậu phẫu, Thiện mắc chứng béo phì, máu nhiễm mỡ, men gan cao nên việc chăm sóc cho bé càng khó khăn hơn.

Thiện nặng hơn 40kg nên bà ngoại già yếu không đủ sức chăm sóc. Chị Trinh đi phụ việc nhà cho hàng xóm để 2-3 tiếng chạy về nhà một lần lo cho con. Việc tắm rửa, cho Thiện đi vệ sinh rất cực vì bé nặng và sợ đụng đầu làm con nguy hiểm nên người phụ nữ không dám nhờ ai làm thay.

Kể từ khi Thiện được ghép hộp sọ, các mảnh xương sọ không liền được với nhau vì khuyết một phần sọ thái dương đỉnh phải. Bé trai bắt đầu xuất hiện tình trạng đầu phình to và thường xuyên bị động kinh.

Mỗi lúc nghe tiếng động lớn, tiếng kèn xe tải là bé giật mình khóc thét lên, co giật. Đặc biệt, Thiện không thể ngồi trong không gian kín như ô tô vì sợ tiếng ồn trong xe nên mỗi lần đi khám chữa bệnh rất khổ sở.

Mỗi lần đi TPHCM chữa bệnh cho con, vợ chồng Trinh phải đi xe máy, cho Thiện ngồi giữa. Xe phải chạy từ từ, 30-40 phút là dừng lại nghỉ, khi có xe lớn chạy ngang qua bóp còi làm con giật mình cũng phải dừng lại để dỗ.

Cực nhọc là thế nhưng tháng nào vợ chồng Trinh cũng chở con vào TPHCM điều trị. Khi không có ai thuê đi làm, anh chị lại chở Thiện lên thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) tập vật lý trị liệu. 4 năm dài chạy chữa cho con rút kiệt sức lực và tài sản của hai vợ chồng.

Bác sĩ điều trị đề nghị chờ bé đủ 6 tuổi thì phẫu thuật lắp hộp sọ nhân tạo rồi điều trị dần các di chứng. Chi phí cho ca mổ là khoảng 40 triệu đồng, chưa tính các chi phí bổ sung khác như xét nghiệm, phục hồi sức khỏe, đi lại, ăn uống… Đến nay, Thiện đã gần đủ 7 tuổi nhưng vợ chồng Trinh chưa có tiền cho con nhập viện.

Trinh thở dài cho hay: "Mấy năm qua, may nhờ có bảo hiểm y tế chịu phần lớn và các mạnh thường quân hỗ trợ mà nhà em mới có tiền cho con phẫu thuật, thoát khỏi cảnh hiểm nghèo. Giờ vợ chồng em nợ nần chồng chất thì lấy gì để mổ lắp sọ nhân tạo cho con…".

Người mẹ lo lắng nếu để càng lâu, hộp sọ của con không ổn định rất dễ xảy ra tai nạn xuất huyết não và không thể trị dứt điểm các di chứng.

Đáng lo hơn khi Thiện lên cơn động kinh mà không có ai bên cạnh để giữ chặt bé lại. Những lúc lên cơn, bé thường dùng tay đánh mạnh vào đầu sẽ rất nguy hiểm.

"Bác sĩ bảo chỉ cần con té ngã, va đầu vào đâu là khó có hy vọng sống sót. Vợ chồng em đâu dám đi đâu xa làm ăn, lúc nào cũng phải cắt cử một người trông con", Trinh nói.

Ông Nguyễn Văn Hải, Trưởng thôn Bình Long (xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) cho biết: "Khi bé Thiện chưa bệnh, gia đình chị Trinh chỉ hơi khó khăn. Nhưng khi gặp tai nạn thì hai vợ chồng lo chữa trị cho con, không đi làm được nên rơi vào cảnh túng quẫn, được địa phương xét duyệt hộ nghèo 3 năm nay".

"Mấy năm qua, nhờ có các mạnh thường quân mà tính mạng bé Thiện được cứu chứ gia đình chị Trinh không có khả năng chi trả tiền điều trị lên đến hàng trăm triệu đồng", ông Hải nói thêm.

Lúc này, bé Thiện cần phẫu thuật lắp sọ nhân tạo thì không biết tìm kiếm tài trợ từ đâu. Do đó, ông Hải mong các nhà hảo tâm giúp đỡ để có thể cứu chữa cho bé Thiện.

