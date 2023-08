Người đàn ông suy tim, thận lam lũ nuôi cha tai biến, 3 con thơ

Bị suy tim lâu ngày, sức khỏe sa sút dẫn đến viêm phổi và suy thận, nhiều năm nay anh Lưu Tấn Sĩ (33 tuổi, ngụ ấp 4, xã Tam Hiệp, Bình Đại, Bến Tre) chẳng đi làm được ở đâu.

Là lao động duy nhất trong nhà, để nuôi gia đình, anh Sĩ giữ ao cho người trong ấp, những lúc rỗi việc anh đi mò cua bắt ốc kiếm thêm.

Người đàn ông nói rằng anh rất sợ đi xa nhà, vì mỗi năm 2 lần phải đi xa, đều là đi bệnh viện. Mỗi lần như vậy, anh không làm được gì, còn phải vay mượn thêm.

"Em mới nằm viện một tuần hồi tháng 6. Em bị suy tim, tổn thương thận, viêm phổi, còn những bệnh ăn theo nữa nên người lúc nào cũng mệt. Ra viện, bác sĩ bảo không nên làm việc nhiều, phải ăn uống đầy đủ.

Nhưng giờ em không làm thì cha mẹ, con cái không có cái gì ăn. Còn bồi bổ thì ra sông bắt được gì ăn đó, chứ chẳng biết làm sao. Mấy lần đi viện, giờ em nợ ngoài trăm triệu rồi, không biết lúc nào trả được", anh Sĩ ngậm ngùi.

Vợ chồng ly hôn nhiều năm trước, anh Sĩ nhận nuôi cả 3 đứa con thơ. Đến nay, con gái lớn mới 13 tuổi, con trai út mới 6 tuổi.

Diễm Thi là chị cả, đi học về, cô bé tự giác nấu cơm, dọn nhà. Dù muốn giúp cha nhiều hơn nữa, nhưng Thi cũng chẳng biết làm gì hơn.

"Con định nghỉ học, để cha dành tiền lo cho các em", Thi thất thần khi nói đến điều duy nhất cô bé nghĩ có thể làm để giúp cha bớt khổ.

Cha anh Sĩ là ông Lưu Thành Đạt, năm nay 71 tuổi. Ông Đạt bị tai biến, tay chân co quắp, đã nằm liệt giường 6 năm nay.

Bà Cao Thị Nguyệt (68 tuổi, mẹ anh Sĩ) dù muốn "bòn" chút sức tàn phụ con nuôi cháu, nhưng chỉ việc chăm chồng cũng đã hết ngày. Bản thân bà Nguyệt cũng mắc nhiều bệnh, phải thuốc men thường xuyên.

"Biết con khổ, nhưng vợ chồng tôi cũng không làm sao được cả. Mỗi tháng, tiền chi phí cho ông cũng tốn của con mấy triệu đồng. Muốn tiết kiệm cho con, phụ giúp con nhưng vợ chồng tôi đành bất lực", bà Nguyệt ngậm ngùi.

Anh Sĩ chia sẻ, chỉ cần hoạt động tay chân chừng 30 phút đã hụt hơi, thở dốc nhưng anh vẫn ráng. Mỗi tháng chỉ kiếm được chừng 3 triệu đồng, chi phí khoản nào cũng thiếu.

"Thấy cha mẹ khổ, con cái khổ, mình thì yếu không làm được gì. Ngày đi làm, đêm em ra sông kiếm con cua, con cá.

Cũng sợ chẳng may có chuyện, bỏ lại con cái, nhưng không làm thì con cũng chẳng có gì ăn. Nhiều lúc mệt, em ngồi thở rồi khóc một mình", anh Sĩ nói.

Ông Đặng Văn Thuật, Trưởng ấp 4, xã Tam Hiệp cho biết, nhiều năm nay, gia đình anh Sĩ là hoàn cảnh khó khăn bậc nhất trong ấp. Tuy nhiên, do kinh phí eo hẹp nên địa phương không có điều kiện hỗ trợ được nhiều.

"Gia đình hiện chỉ có anh Sĩ là lao động, nhưng lại mắc nhiều bệnh nên cũng không làm được việc nặng. Cha anh Sĩ cũng bị bệnh nằm liệt giường, thuốc thang triền miên, trong nhà còn 3 cháu nhỏ tuổi ăn học.

Anh Sĩ sức khỏe ngày càng yếu, mấy đứa nhỏ nguy cơ thất học. Ấp rất mong hoàn cảnh anh Sĩ được cộng đồng giúp đỡ, chúng tôi rất biết ơn", ông Thuật nói.

