Người đàn ông mắc ung thư không dám đi viện được bạn đọc giúp đỡ

Ngày 24/11, phóng viên Dân trí cùng lãnh đạo UBND xã An Định (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) đã trao bảng tượng trưng số tiền 42.785.868 đồng của bạn đọc Dân trí ủng hộ qua Chương trình Nhân ái tới gia đình anh Trần Linh Giang (38 tuổi) trú thôn Long Hòa (xã An Định).

Toàn bộ số tiền trên đã được báo Dân trí kết chuyển đến tài khoản cá nhân của chị Nguyễn Thị Muội (vợ anh Giang).

Ông Châu Ngọc Quang, Phó Chủ tịch UBND xã An Định (trái), trao bảng tượng trưng đến vợ chồng anh Giang (Ảnh: Trung Thi).

Theo anh Giang, ngoài số tiền báo Dân trí kết chuyển, gia đình anh còn nhận giúp đỡ trực tiếp qua số tài khoản cá nhân hơn 64 triệu đồng.

Nhờ bạn đọc hỗ trợ hơn 106 triệu đồng mà tháng vừa qua, anh Giang có kinh phí đi bệnh viện ở TPHCM thực hiện hóa trị, từ đó sức khỏe cải thiện hơn.

"Những lời động viên, hỗ trợ vật chất của bạn đọc báo Dân trí như một liều thuốc tinh thần giúp tôi bớt lo âu, suy nghĩ để chú tâm trị bệnh. Tôi mong thời gian tới bệnh tình của mình sẽ thuyên giảm, có sức khỏe trở lại mà lo làm ăn, nuôi 2 con thơ ăn học", anh Giang chia sẻ.

Anh Giang cũng gửi lời cảm ơn đến bạn đọc báo Dân trí đã giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn, hoạn nạn nhất.

Ông Châu Ngọc Quang, Phó Chủ tịch UBND xã An Định, cho biết, rất mừng khi thấy anh Trần Linh Giang được bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ hơn 106 triệu đồng để điều trị bệnh.

"Số tiền mà bạn đọc hỗ trợ là vô cùng lớn đối với gia đình anh Giang hiện tại. Mong gia đình sử dụng chắt chiu, hợp lý để không phụ tấm lòng của mọi người", ông Quang nhắn gửi.

Tại buổi trao tiền, Phó Chủ tịch xã An Định cũng gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí và quý bạn đọc.

Anh Trần Linh Giang là nhân vật trong bài viết: "Đau thấu tâm can, người đàn ông vẫn không dám đi viện vì lo vợ con khổ".

4 thành viên trong gia đình anh Giang (Ảnh: Trung Thi).

Cuối năm 2023, bác sĩ phát hiện anh Giang mắc ung thư trực tràng, chỉ định hóa trị. Thương chồng và lo cho 2 con thiếu cha, chị Muội vay mượn được 60 triệu đồng để đưa anh Giang vào TPHCM chạy chữa.

Được điều trị, anh Giang bớt đau đớn và có khả năng kéo dài sự sống. Tuy nhiên, sau 4 tháng hóa trị, số tiền trên lần lượt "đội nón ra đi".

Hết tiền, anh Giang trở về nhà uống thuốc nam cầm cự, mặc căn bệnh quái ác hành hạ.

Không đành lòng, chị Muội đem sổ đỏ ra định thế chấp vay ngân hàng 100 triệu đồng để chạy chữa cho chồng, nhưng bị chính anh Giang ngăn cản. Bởi anh sợ vay số tiền lớn điều trị bệnh để đổi lại vài năm sự sống, sau này sẽ là gánh nặng cho vợ và 2 con.