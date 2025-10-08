Người đàn ông bị bỏng 64% cơ thể đã ra đi ở tuổi 28, bỏ lại vợ và 2 con thơ

Theo thông tin từ Bệnh viện Bỏng Quốc gia, bệnh nhân Lý A Xô (SN 1997, trú bản Pá Hốc, xã Phiêng Cằm, tỉnh Sơn La) đã qua đời tại quê nhà.

Sau bài viết “Người bố trẻ dân tộc Mông bỏng 64% cơ thể chắp tay khẩn cầu: “Xin cứu em!”, nhiều bạn đọc báo Dân trí đã chung tay giúp đỡ để gia đình có điều kiện chạy chữa, hy vọng phép màu sẽ đến với anh Lý A Xô.

Nhưng giữa lúc hy vọng mới được nhen nhóm thì anh A Xô đã đầu hàng số phận, dù các bác sĩ Bệnh viện Bỏng Quốc gia đã hết lòng cứu chữa.

Dù được các y, bác sĩ nỗ lực cứu chữa, gia đình tận tình chăm sóc và bạn đọc Dân trí chung tay giúp đỡ, nhưng bệnh tình quá nặng, anh Lý A Xô đã không qua khỏi (Ảnh: Hương Hồng).

Chị Hoàng Ánh Dương, phụ trách Công tác xã hội, Bệnh viện Bỏng Quốc gia cho biết: "Sau khi bài báo được lên trang, rất nhiều bạn đọc đã gọi điện hỏi thăm và chia sẻ với gia đình bệnh nhân.

Tuy nhiên, do tình trạng bỏng quá nặng, sức khỏe của bệnh nhân xấu đi nhanh chóng nên gia đình đã xin đưa anh A Xô về quê. Bệnh nhân đã tử vong lúc 13h30 ngày 6/10 tại nhà".

Trao đổi với phóng viên Dân trí qua điện thoại, anh Lý A Dế (SN 1993, anh trai của Lý A Xô) xin gửi lời cảm ơn tới tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Bỏng Quốc gia cùng bạn đọc Dân trí thời gian qua đã tận tình giúp đỡ gia đình.

"Nhờ sự chung tay giúp đỡ của bác sĩ và nhà hảo tâm, gia đình em đã có kinh phí chữa trị cho A Xô trong suốt thời gian qua. Nhưng bệnh tình quá nặng, A Xô đã không qua khỏi. Gia đình em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới báo Dân trí, bạn đọc các nhà hảo tâm cùng y, bác sĩ Bệnh viện Bỏng Quốc gia", anh Lý A Dế nghẹn ngào nói.

Những ngày giữa tháng 9, nhiều bạn đọc Dân trí xúc động trước hình ảnh người bố trẻ dân tộc Mông Lý A Xô nằm trên giường bệnh chắp tay run rẩy: “Xin cứu em!”.

Tai nạn ập đến lúc anh A Xô đổ xăng vào bình xe máy, không may tàn thuốc bén vào, ngọn lửa phủ trùm lên cơ thể.

Các bác sĩ Bệnh viện Bỏng Quốc gia xác định, A Xô bỏng lửa xăng 64% cơ thể, trong đó 40% bỏng sâu, kèm sốc bỏng nặng, nguy cơ nhiễm khuẩn cao.

Mong người vợ cùng hai đứa con thơ của anh Lý A Xô tiếp tục nhận được hơi ấm của những tấm lòng nhân ái, để trong những ngày dông bão nhất vẫn thấy một lối nhỏ mở ra phía ánh sáng (Ảnh: CTV).

Anh A Dế kể, khi về tới bản, A Xô lúc tỉnh, lúc mê, đôi khi gắng mở mắt như tìm tiếng khóc của con trẻ. Đến khi hơi thở tàn dần, mọi người nắm tay A Xô thật chặt. “A Xô đi yên lành, không còn đau nữa…”, anh A Dế nói, giọng vỡ òa rồi nghẹn lại.

Chị Mùa Thị Nênh (vợ của A Xô) vừa sinh con thứ 2. Đón chồng về, chị run rẩy bồng con ngồi bên, không tin nổi đó là cuộc chia ly vĩnh viễn. Trong nhà, đứa con lớn vẫn hỏi: “Bao giờ bố dậy chơi với con?”. Câu hỏi của con như lưỡi dao cứa vào trái tim người mẹ trẻ.

Xin được nói lời vĩnh biệt anh Lý A Xô. Mong rằng, người vợ cùng 2 đứa con thơ của anh tiếp tục nhận được hơi ấm từ những tấm lòng nhân ái, để trong những ngày dông bão nhất vẫn thấy một lối nhỏ mở ra phía ánh sáng.

Báo Dân trí cảm ơn bạn đọc đã đồng hành; cảm ơn các y, bác sĩ Bệnh viện Bỏng Quốc gia đã tận tụy bên bệnh nhân.