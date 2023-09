Căn nhà tuềnh toàng của gia đình anh Nguyễn Văn Thiện (39 tuổi) ở giữa làng Cáo, thôn Thanh Xuân, xã Hoằng Hải (huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) trông đìu hiu. Thi thoảng có người ghé thăm hỏi sức khỏe của vợ anh là chị Lê Thị Nhài (38 tuổi) đang "thập tử nhất sinh".

Anh Thiện tâm trạng rối bời, buồn bã khi chứng kiến người vợ của mình đang nằm quằn quại bên góc giường, gồng mình chống chọi với những cơn đau của bệnh tật.

"Bác sĩ nói vợ tôi không thể xạ trị do thể trạng yếu, giờ chỉ dùng thuốc điều trị hỗ trợ, chăm sóc giảm nhẹ. Ung thư đã di căn sang xương, phổi, gan và cả não. Không còn tiền điều trị, gần 1 tuần nay tôi phải đưa vợ về nhà", anh Thiện buồn bã nói.

Anh Thiện và chị Nhài là bạn học cùng lớp phổ thông. Hai người cưới nhau năm 2011. Năm 2015, sau 4 năm mưu sinh bằng nghề lái xe tại Hà Nội, anh Thiện quyết định đưa cả gia đình vào TPHCM lập nghiệp, với hy vọng cuộc sống vơi bớt khó khăn.

Thời gian sinh sống ở TPHCM, anh Thiện làm nghề cung cấp thực phẩm cho các quán ăn. Còn chị Nhài ở nhà nội trợ, chăm sóc 3 con nhỏ.

Khi cuộc sống vừa tạm ổn định, tháng 5/2021, dịch Covid-19 bùng phát khiến việc làm ăn gặp khó, các chủ nhà hàng không thể thanh toán tiền, anh Thiện lâm cảnh nợ nần, phải dắt díu vợ con về quê sinh sống.

Trở về với hai bàn tay trắng, để có tiền trả nợ, anh Thiện phải bán mảnh đất "cắm dùi" của cha ông, bắt đầu lại cuộc sống mới. Thế nhưng, giữa lúc loay hoay tìm kế mưu sinh thì tai họa ập xuống.

Đầu năm 2023, chị Nhài được phát hiện bị ung thư đường mật, giai đoạn cuối, đã di căn. Anh Thiện cho hay, ngày chị Nhài phát bệnh, trong nhà chỉ còn vài triệu đồng. Để có tiền chữa bệnh cho vợ, anh chạy vạy khắp nơi được vài chục triệu đồng, đủ để điều trị được thời gian ngắn thì hết.

"Hai vợ chồng khăn gói đến Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội) với hy vọng "còn nước còn tát", nhưng kết quả không khả quan, bác sĩ khuyên nên chuyển về tuyến tỉnh để tiện chăm sóc. Sau 4 tháng điều trị, do hết tiền nên tôi đành đưa vợ về nhà", anh Thiện tâm sự.

Nhìn con dâu nằm co quắp trên giường, bà Lê Thị Huấn (78 tuổi, mẹ chồng chị Nhài) xót xa. Bà Huấn nói, điều khiến bà lo sợ nhất là nếu chẳng may con dâu nằm xuống, tương lai 3 đứa cháu nội (cháu lớn 12 tuổi, một cháu 10 tuổi và cháu nhỏ nhất mới 8 tuổi) đang tuổi ăn, học sẽ đi về đâu.

"Có gì trong nhà cũng bán hết để chữa bệnh cho con. Căn nhà của vợ chồng nó đang ở hiện nay cũng đã bán rồi. Nhìn gia đình con như vậy tôi đau lòng lắm. Thương nhất là mấy đứa cháu đang tuổi ăn, tuổi học. Nhỡ mẹ nó có nằm xuống thì không biết tương lai sau này sẽ thế nào", bà Huấn đau buồn khi nghĩ đến 3 đứa cháu tội nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Cảnh, Trưởng thôn Thanh Xuân, xã Hoằng Hải cho biết, gia đình chị Nhài có hoàn cảnh vô cùng bi đát. Sau khi nắm bắt được thông tin, bà con lối xóm và địa phương có phát động quyên góp ủng hộ gia đình nhưng không được là bao.

"Người dân ở địa phương ai cũng biết hoàn cảnh của nhà chị Nhài, chúng tôi cũng đã kêu gọi hỗ trợ cả về vật chất và tinh thần. Tuy nhiên, do đa số người dân địa phương đều khó khăn nên số tiền ủng hộ chỉ được một phần nhỏ. Trong khi chi phí thuốc men hằng ngày cho chị Nhài rất lớn.

Chúng tôi mong các nhà hảo tâm, các tổ chức thiện nguyện quan tâm giúp đỡ để gia đình chị Nhài sớm vượt qua khó khăn này", ông Cảnh nói.

