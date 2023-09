Cha già mắc bệnh hiểm nghèo lo cho con trai bị ung thư, vợ tâm thần

Có khách, ông Trần Xuân Ngân (73 tuổi, trú xóm Nam Phượng Sơn, xã Xuân Thành, Yên Thành, Nghệ An) khó nhọc bước ra. Đôi chân khẳng khiu, run run từng bước lần xuống sân, nơi đặt sẵn bộ bàn ghế cũ kỹ, sứt mẻ.

Thấy chồng ra, bà Trần Thị Trung (71 tuổi) cũng từ vườn đi vào. "Hôm trước tôi mới lia cái ghế trúng hông, ông ấy không đi được nổi luôn đó", bà oang oang nói trước sự sửng sốt của chúng tôi.

Nghe vợ kể, ông Ngân ái ngại: "Khi nào lên cơn, vớ cái gì là bà ấy ném, không phân biệt được ai nữa. Cháu xem, mấy cái ghế này sứt mẻ, gãy hết là do bà ấy ném đấy".

Cuộc nói chuyện luôn bị bà Trung chen vào. Đang nói chuyện hăng hái, bà bỗng im lặng, dùng cả 2 tay vuốt mặt, vò đầu, bảo "cả nước này chả ai khổ bằng tôi". Ông Ngân lại phải dịu giọng, nhỏ nhẹ trò chuyện với vợ. Dù uống thuốc thường xuyên 13 năm nay nhưng khi bị đả kích hoặc có điều gì không vừa ý, bà Trung có thể phát bệnh bất kỳ lúc nào.

"Có hôm bà ấy bốc cả nắm thuốc bỏ vào miệng, tôi phải cạy ra. Hoặc phát bệnh tâm thần, bà quậy phá, hàng xóm phải chạy sang giữ để cho uống thuốc", ông Ngân kể tiếp.

Bệnh tình của vợ thất thường, thành ra, ông Ngân không yên tâm để xuống viện dù đã đến đợt điều trị mới.

Ông Ngân vốn mắc bệnh tim, năm 2018 lại được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày. Sau 5 năm được điều trị, trải qua nhiều lần phẫu thuật, hóa, xạ trị, tế bào ung thư di căn vào xương, thận, giày vò cơ thể vốn đã tiều tụy của ông. Động lực lớn nhất có lẽ không phải là khao khát được sống mà ông nghĩ chỉ có mình mới đủ kiên trì, nhẫn nại với tính khí thất thường của vợ.

Thế nhưng số phận lại "giáng thêm một đòn" vào tấm thân còm cõi, xác xơ vì bệnh tật vùi dập của ông Ngân. Đầu năm nay, người con trai Trần Văn Huân (39 tuổi) bị chẩn đoán mắc ung thư bạch cầu cấp.

"Huân lập gia đình riêng, sinh sống và làm việc ở Hà Nội nhưng hôn nhân đổ vỡ. Bị ung thư máu giai đoạn cuối, Huân sốc, buông xuôi. Anh em bao bọc nhau thôi chứ vợ chồng tôi già rồi, lại ốm đau bệnh tật. Mấy lâu nay con trai, con gái tôi phải thay nhau ra Hà Nội chăm sóc Huân", ông Ngân rầu rĩ kể.

Con cái của vợ chồng ông thành gia lập thất nhưng mỗi người một cảnh, cũng chỉ hỗ trợ bố mẹ được phần nào. Nhiều năm nay, ông bà cố gắng tích góp, tằn tiện để không làm gánh nặng của con. Cha ốm, mẹ đau, sự sống của em đang tính từng ngày, ông Ngân biết các con cũng đang phải vá víu, lấy chỗ này đắp cho chỗ kia, lại còn con cái học hành.

Ông khổ tâm lắm nhưng không biết phải làm sao, trong khi đó, số tiền chạy chữa cho hai cha con cứ nhiều lên từng ngày. Mới đây, ông quyết định cắt một phần đất, bán lấy tiền đóng viện phí cho con. Nhưng số tiền ấy, cộng với tiền bảo hiểm chi trả cũng không thấm tháp vào đâu, trong khi đó bệnh tình của anh Huân ngày càng trở nặng, phải luôn có người túc trực.

"Bệnh thằng Huân không chữa được đâu, chết mới hết bệnh thôi", bà Trung "quẳng" câu nói trong khi lòng ông Ngân đang rối như tơ vò. Ngày mai, ông đến hẹn bước vào cuộc điều trị mới...

Ông Phan Hoàng Thụ - Chủ tịch UBND xã Xuân Thành - cho biết, gia đình ông Trần Xuân Ngân thuộc diện đặc biệt khó khăn. Bản thân ông Ngân bị ung thư nhiều năm nay. Bà Trung, vợ ông Ngân trước đây được hưởng chế độ bảo trợ dành cho người tàn tật nhưng từ năm 2021, do hưởng trùng chế độ hưu nông dân nên theo quy định phải cắt một chế độ.

"Đối với trường hợp anh Trần Văn Huân, xã đã đề xuất đưa vào danh sách đối tượng bảo trợ xã hội để có thẻ bảo hiểm y tế, giảm chi phí điều trị. Chính quyền địa phương đang có kế hoạch phối hợp, tổ chức một chương trình văn nghệ để quyên góp, hỗ trợ gia đình ông Ngân", Chủ tịch UBND xã Xuân Thành cho hay.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4965 xin gửi về:

1: Ông Trần Xuân Ngân

Địa chỉ: Xóm Nam Phượng Sơn, xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An

Điện thoại: 0375061270

Số tài khoản: 3606205159449 - Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, chủ tài khoản: Trần Xuân Ngân

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4965)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269