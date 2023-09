Những ngày qua, căn nhà nhỏ của gia đình chị Nguyễn Thị Trầm (SN 1987), ở thôn Nhân Lý, xã Hà Bình, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa có nhiều người thân, bạn bè, hàng xóm ghé thăm. Mọi người đến để động viên, chia sẻ với chị sau nỗi đau mất chồng.

Cách đây không lâu, anh Nguyễn Văn Lợi (SN 1990, chồng chị Trầm) đi bán tăm bông dạo ở tỉnh Ninh Bình bị tai nạn rồi qua đời.

Chị Trầm vốn có thân hình "tý hon", chỉ cao 1m33, nặng 33kg. Đau buồn trước sự mất mát, chị không ngừng khóc khi nhắc về người chồng đã khuất.

Bên bàn thờ chồng, chị nén nỗi đau kể, chị sinh ra ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, do gia đình khó khăn nên bị suy dinh dưỡng, còi xương từ khi còn bé. Lớn lên, chị đi bán tăm bông dạo cùng các anh, chị trong hội người khuyết tật để mưu sinh.

Năm 2013, tình cờ chị gặp và quen anh Lợi, người đàn ông bị khuyết tật đôi chân trong nhóm người đi bán tăm bông dạo. Sau thời gian làm quen, hai người đem lòng yêu nhau rồi nên duyên vợ chồng.

Hạnh phúc đôi vợ chồng trẻ như được nhân lên khi chị sinh được 2 người con, cô con gái lớn năm nay 9 tuổi và con trai út mới lên 3 tuổi. Để có tiền nuôi các con ăn học, hằng ngày anh Lợi đi bán tăm bông dạo, còn chị Trầm đi bán hàng rong ở gần nhà.

Khoảng 6h ngày 10/8, anh Lợi trên chiếc xe ba bánh từ nhà trọ ở thành phố Ninh Bình lên đường đi làm thì gặp tai nạn, tử vong.

"Nghe tin chồng bị tai nạn mà tôi như bị sét đánh ngang tai. Cách đó ít ngày, anh ấy gọi về bảo đi bán hàng ít hôm nữa rồi sẽ về thăm vợ con, vậy mà chưa kịp nhìn nhau lần cuối, anh ấy đã ra đi mãi mãi", người vợ trẻ đau buồn khi nhắc về chồng mình.

Chị Trầm cho biết, ngày làm đám tang của chồng, trong nhà chỉ còn vài triệu đồng. Để có tiền lo hậu sự cho anh Lợi, người thân, bạn bè, hàng xóm phải quyên góp tiền để đưa anh đi hỏa táng.

"Anh ấy là chỗ dựa duy nhất của 3 mẹ con. Giờ anh ấy đi rồi, chẳng biết tương lai của các con sẽ thế nào. Tôi không biết phải làm sao được nữa, các con còn quá nhỏ đã mồ côi bố, một mình tôi không thể gánh vác để lo cho con ăn học được", chị Trầm nghẹn ngào.

Ngồi bên hiên nhà, nhìn con dâu khóc nức nở, bà Hoàng Thị Kỳ (SN 1955) không kìm được nước mắt. Bà Kỳ cho biết, anh Lợi là niềm hy vọng duy nhất để bà nương tựa tuổi già. Kể từ ngày con mất, bà đau buồn đến mất ăn mất ngủ.

"Tôi sinh được 5 người con, thằng Lợi là con út, sinh ra đã bị khuyết tật. Trước đây, 4 anh chị của nó đã mất vì bị đuối nước và bệnh tật. Bao năm nuôi con, còn mỗi thằng Lợi là chỗ dựa và niềm hy vọng lớn nhất của tôi. Ấy vậy mà ông trời nỡ cướp con tôi đi mất rồi", bà Kỳ nghẹn ngào nói.

Bà Nguyễn Thị Hương - Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Nhân Lý, xã Hà Bình cho biết, gia đình chị Trầm thuộc diện hộ nghèo ở địa phương.

Theo bà Hương, anh Lợi thuộc đối tượng hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội. Ngoài anh ra, còn mẹ già thường xuyên đau ốm. Ngày nghe tin anh gặp tai nạn, ai cũng xót thương, không kìm được nước mắt.

"Vừa qua, chúng tôi huy động bà con lối xóm và chính quyền địa phương cũng kêu gọi hỗ trợ để giúp đỡ gia đình. Tuy nhiên, địa phương còn khó khăn nên chỉ giúp được phần nào. Qua báo Dân trí, rất mong các mạnh thường quân, nhà hảo tâm quan tâm giúp đỡ để chị sớm vượt qua khó khăn, ổn định lại cuộc sống", bà Hương nói.

