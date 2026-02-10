Mắc bệnh hiểm nghèo, bé trai vùng cao nguy cơ dang dở việc học

Cậu học trò nhỏ vùng cao gầy mòn sự sống vì “bệnh hiểm” (Video: Thùy Hương).

Gia đình lâm cảnh kiệt quệ khi con trai mắc bệnh hiểm nghèo

Chúng tôi đến thăm bé Lò Quốc Anh (SN 2019, ở bản Tân Bình, xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên) vào một buổi chiều muộn. Căn nhà sàn cũ kỹ của gia đình em được dựng từ những tấm ván gỗ đã mục, mái fibro xi măng thủng nhiều chỗ. Bên trong nhà hầu như không có tài sản đáng giá ngoài vài vật dụng sinh hoạt đã bạc màu theo thời gian.

Căn nhà sàn đã cũ mục là nơi 5 người trong gia đình bé Lò Quốc Anh sinh sống (Ảnh: Tùng Dương).

Ngồi nép bên mẹ, Quốc Anh lễ phép chào khách. Cậu bé có làn da xanh xao, gương mặt nhợt nhạt, dáng người nhỏ bé hơn nhiều so với bạn bè cùng tuổi. Căn bệnh tan máu bẩm sinh đeo bám đã khiến tuổi thơ của Quốc Anh gắn liền với bệnh viện, với những lần truyền máu để duy trì sự sống.

Chị Lò Thị Lẻ (SN 1993, mẹ của Quốc Anh), buồn rầu kể: “Cháu phát bệnh từ lúc còn nhỏ lắm. Ban đầu, gia đình chỉ nghĩ con ốm vặt, nhưng càng lớn cháu càng xanh xao, yếu ớt. Đưa con đi khám, bác sĩ kết luận cháu mắc bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia), phải truyền máu suốt đời”.

Lá lách của Quốc Anh to và cứng - một biến chứng phổ biến và nghiêm trọng của bệnh tan máu bẩm sinh (Ảnh: Tùng Dương).

Kể từ khi phát hiện con mắc bệnh, cuộc sống của gia đình chị Lẻ đảo lộn hoàn toàn. Hàng tháng, vợ chồng chị phải gác lại công việc nương rẫy, vay mượn khắp nơi để có tiền đưa con xuống Hà Nội chữa bệnh.

Mỗi chuyến đi là một lần lòng người làm cha, làm mẹ nặng trĩu nỗi lo, từ tiền viện phí, thuốc ngoài danh mục bảo hiểm, chi phí đi lại cho đến việc sức khỏe của con yếu dần theo năm tháng.

“Có tháng cháu mệt nhiều, không ăn uống được, người cứ lả đi. Không có máu truyền vào, cháu không còn sức để sống”, chị Lẻ nghẹn ngào.

Gánh nặng kinh tế đè nặng lên đôi vai vợ chồng chị Lẻ khi phải vất vả nuôi 3 con đang tuổi ăn học, trong đó bé Quốc Anh lại mắc bệnh hiểm nghèo. Vợ chồng chị không có nghề nghiệp ổn định, nên thu nhập bấp bênh, bữa đói bữa no. Hàng ngày, ai thuê gì làm nấy, từ bốc vác, phụ hồ đến làm nương.

Bữa cơm đạm bạc của gia đình chị Lò Thị Lẻ (Ảnh: Tùng Dương).

Chi phí chữa bệnh cho Quốc Anh suốt mấy năm qua khiến gia đình vốn đã khó khăn nay lâm vào cảnh kiệt quệ.

Căn bệnh còn khiến lá lách của Quốc Anh ngày càng to và cứng - một biến chứng phổ biến và nghiêm trọng của bệnh tan máu bẩm sinh. Các bác sĩ khuyến cáo gia đình cần sớm đưa Quốc Anh đi phẫu thuật. Tuy nhiên, trước chi phí cho ca mổ, vợ chồng chị Lẻ chỉ biết lặng lẽ nhìn nhau bất lực, bởi số tiền ấy vượt quá khả năng xoay xở của gia đình.

Nỗ lực đến trường của cậu học trò nhỏ

Quốc Anh đang học lớp 1A2, Trường Tiểu học Võ Nguyên Giáp (Điện Biên). Dù bệnh tật hành hạ, tháng nào cũng phải đi viện, nhưng cậu bé rất ham học.

Quốc Anh thích học chữ và được chơi đùa cùng bạn bè. Nhưng bệnh tật khiến cậu bé thường xuyên mệt mỏi, nhiều lúc ngất trong giờ học vì kiệt sức.

Dù thường xuyên mệt mỏi vì bệnh tật, Quốc Anh vẫn gắng gượng đến lớp, nuôi ước mơ được học tập và sống khỏe mạnh như bao bạn bè khác (Ảnh: Tùng Dương).

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Nguyên Giáp không giấu được sự xót xa khi nói về cậu học trò nhỏ: “Ngay từ khi Quốc Anh nhập học, chúng tôi đã nhận thấy sức khỏe của em rất yếu.

Qua giáo viên chủ nhiệm, nhà trường được biết em mắc bệnh tan máu bẩm sinh, hiện lá lách đã to và cứng, cần phẫu thuật. Điều khiến chúng tôi trăn trở là Quốc Anh mắc bệnh hiểm nghèo trong khi hoàn cảnh gia đình em lại vô cùng khó khăn”.

Cô Thanh chia sẻ thêm, nhà trường đã phát động quyên góp trong nội bộ cán bộ, giáo viên và học sinh để hỗ trợ em Quốc Anh. Tuy nhiên, với điều kiện của một ngôi trường vùng cao, sự giúp đỡ này chỉ là một chút động viên trước mắt.

Đại diện Trường Tiểu học Võ Nguyên Giáp đến thăm hỏi, động viên gia đình em Lò Quốc Anh (Ảnh: Tùng Dương).

“Nhà trường rất mong thông qua báo Dân trí, bạn đọc và các nhà hảo tâm trên cả nước sẽ biết đến hoàn cảnh của em Lò Quốc Anh, chung tay giúp đỡ để em có kinh phí chữa bệnh và có điều kiện phẫu thuật. Điều này rất ý nghĩa, để em có thể tiếp tục được đến trường, thực hiện ước mơ con chữ”, cô Thanh bày tỏ.

Con đường phía trước của cậu học trò nghèo vẫn còn nhiều chông gai khi sự sống của em phụ thuộc vào những đợt truyền máu định kỳ. Nếu không có sự chung tay, giúp sức của cộng đồng, hành trình đến trường của Quốc Anh có thể bị gián đoạn bất cứ lúc nào.

Mỗi sự giúp đỡ, dù nhỏ bé, cũng là nguồn động viên quý giá, tiếp thêm hy vọng để Quốc Anh có thêm nghị lực vượt qua bệnh tật và tiếp tục con đường học tập.