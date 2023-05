Chồng đi biệt xứ, người phụ nữ khốn khổ ôm con bại liệt trong căn nhà sập

Đó là hoàn cảnh đáng thương của chị Tống Thị Duyền (47 tuổi), ngụ ấp Giồng Lớn, xã Vinh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh.

Nơi mẹ con chị Duyền ở là miếng đất nhỏ, chiếc giường kê giữa bốn bề trống trải. "Ngày cũng như đêm, cứ mưa là mẹ con lấy bạt trùm giường lại, đêm mà mưa không thể nào ngủ được. Nhà sập 4 năm rồi, nhưng nhà chồng không cho xây lại".

Chị Duyền kể, vợ chồng chị có với nhau 4 mặt con, 2 trai 2 gái. Con gái út của chị bị xuất huyết não khi mới sinh, nằm một chỗ đã 9 năm nay.

Con bệnh tật khiến kinh tế gia đình ngày càng kiệt quệ. Trong cảnh ngặt nghèo, 4 năm trước chồng chị đã dứt áo ra đi, bỏ mặc chị với đàn con thơ.

"Chồng bỏ đi thì nhà cũng sập, mẹ con tôi chỉ biết màn trời chiếu đất. Mấy lần tôi đi tìm, kêu chồng có thương con thì về cất lại cái nhà che mưa che nắng nhưng không được", người phụ nữ đau khổ nói.

Phải ôm đứa con bệnh tật, năm thì mười họa chị Duyền mới được ai đó nhờ dọn cỏ vườn, kiếm được dăm ba chục nghìn đồng. Chuyện đứt bữa với mấy mẹ con chẳng hiếm.

Thương mẹ, 2 đứa con lớn của chị Duyền dù chưa đủ tuổi lao động nhưng cũng đi làm mướn cho người ta, mỗi tháng cho em được chừng hơn một triệu đồng để mua thuốc. Đứa con trai thứ 3 mới lớp 8 cũng xin nghỉ học để đi làm nhưng chị Duyền không chịu.

"Con nhỏ đi viện triền miên, vừa tuần rồi ở viện, bác sĩ bảo phải nằm lại, nhưng không có tiền nên tôi xin mang con về. Mấy năm rồi mẹ con tôi sống được là nhờ xóm làng. Hết cơm thì có người cho bát gạo, nửa đêm con sốt co giật thì có người chở đi", chị Duyền mếu máo.

Ông Nguyễn Minh Thiện, Trưởng ấp Giồng Lớn, xã Vinh Kim cho biết, mẹ con chị Duyền là hoàn cảnh bi đát nhất ở địa phương, nhà sập phải chịu cảnh màn trời chiếu đất đã nhiều năm.

"Trước đây chính quyền địa phương đã có ý định cho mẹ con chị Duyền 40 triệu đồng để cất nhà mới, nhưng nhà chồng cản trở nên không xây dựng được. Nếu chuyển ra ruộng cất nhà thì tốn hơn rất nhiều, số tiền này sẽ không đủ. Rất mong mạnh thường quân gần xa giúp đỡ cho mấy mẹ con chị ấy sớm có cái nhà để ở", ông Thiện nói.

