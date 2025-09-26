Nghẹn lòng sinh viên nghèo hiến gan cứu cha, nguy cơ dang dở việc học (Video: Thùy Hương).

Quyết định sinh tử trong 36 giờ cuối cùng

Trong phòng Hồi sức tích cực, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Nguyễn Hữu Việt (SN 2006, trú thôn Đông Xuyên, xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) vẫn khá mệt sau ca phẫu thuật hiến gan cứu bố. Gương mặt xanh xao, thân hình gầy gò, Việt yếu ớt kể về hoàn cảnh gia đình mình.

Đầu tháng 8, bố của Việt là anh Nguyễn Hữu Vinh (SN 1972) bất ngờ trở bệnh nặng. Biểu hiện ban đầu là mệt mỏi, vàng da, ăn uống kém, nhưng sau đó tình trạng nhanh chóng xấu đi. Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chẩn đoán anh bị suy gan cấp trên nền viêm gan B mạn tính, kèm biến chứng xơ gan.

Chỉ sau ít ngày, anh Vinh rơi vào hôn mê gan, phải đặt nội khí quản, tính mạng nguy kịch. Bác sĩ cho biết, nếu không được ghép gan trong “thời gian vàng” 72 giờ thì tính mạng khó giữ được. Khi đó, anh Vinh đã hôn mê 36 giờ nên gia đình chỉ còn một ngày rưỡi để "chạy đua" cùng tử thần.

Người cha được hồi sinh nhờ lá gan con trai và sự nỗ lực của các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Ảnh: Tùng Dương).

Trong tình thế nguy cấp, cả gia đình khẩn trương làm xét nghiệm tìm người hiến gan phù hợp. Kết quả, chỉ Việt và mẹ tương thích. Tuy nhiên, mẹ Việt vừa sinh con được hơn 1 tháng, sức khỏe không cho phép. Trước lựa chọn sinh tử, Việt không do dự ký giấy đồng ý hiến gan cứu bố.

“Lúc đó, cháu chỉ có ý nghĩ duy nhất là nếu không hiến, bố sẽ mất. Sức khỏe mẹ cháu không cho phép vì mới sinh em bé. Thế nên, cháu chấp nhận tất cả để bố được sống”, Việt chia sẻ.

Ngày 24/8, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, ca ghép gan khẩn cấp đã được thực hiện thành công. Nhờ kỹ thuật y khoa hiện đại và tấm lòng hiếu thảo của con trai, anh Vinh được hồi sinh. Sau ca ghép, sức khỏe của 2 bố con đều ổn định và đang trong thời gian theo dõi chặt chẽ.

Gia đình quá khó khăn, người mẹ nghèo lo lắng con trai sớm phải từ bỏ giấc mơ giảng đường (Ảnh: Tùng Dương).

Thế nhưng, niềm vui ngắn ngủi khi gia đình sớm phải đối diện với khoản chi phí quá lớn. Riêng ca ghép gan đã tốn khoảng 1,3 tỷ đồng, chưa kể các chi phí phát sinh như thuốc ngoài danh mục Bảo hiểm y tế, chăm sóc hậu phẫu và sinh hoạt hàng ngày...

Để xoay xở, gia đình Việt phải vay mượn khắp nơi, từ họ hàng, bà con làng xóm, thậm chí vay bên ngoài với lãi suất cao. Không chỉ dừng lại ở đó, gánh nặng điều trị sau ghép còn kéo dài, khiến gia đình càng thêm lo lắng.

Trung tá, PGS.TS Vũ Văn Quang, Phó Chủ nhiệm khoa Phẫu thuật Gan - Mật - Tụy, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết: "Sau ghép, bệnh nhân cần chăm sóc đặc biệt, sử dụng các thuốc ức chế miễn dịch suốt đời. Nếu ngắt quãng nguy cơ biến chứng tăng lên, đặc biệt là thải ghép".

Gia đình kiệt quệ, sinh viên năm 2 nguy cơ dang dở việc học

Chị Nguyễn Thị Dư vừa chăm chồng và lo cho con, vừa phải tất tả chạy vạy tiền bạc nên kiệt quệ sức lực (Ảnh: Tùng Dương).

Gia đình nhiều năm là hộ cận nghèo, bố mẹ Việt làm nông nghiệp, cả nhà 7 miệng ăn chỉ dựa vào mấy sào ruộng, thu nhập bấp bênh. Dưới Việt còn 4 em gái. Những ngày bố, mẹ và Việt ở bệnh viện, em gái thứ 2 đang học lớp 12 phải vừa đi học vừa chăm sóc 3 em nhỏ, trong đó em út mới 2 tháng tuổi.

Chị Nguyễn Thị Dư (SN 1983, mẹ của Việt) vừa chăm chồng và con trai ở bệnh viện, vừa phải tất tả chạy vạy tiền bạc nên kiệt quệ, đôi mắt trũng sâu vì mất ngủ triền miên.

“Điều khiến tôi đau lòng nhất là việc học của Việt có nguy cơ dang dở. Con mới bước vào năm thứ 2 đại học, nay phải xin nghỉ dài ngày để hồi phục sức khỏe sau phẫu thuật. Gia đình lại ngập trong nợ nần, chưa biết con còn có thể tiếp tục học hay không”, chị Dư nghẹn ngào cho biết.

Thấy mẹ khóc, Việt động viên: “Con chỉ mong bố khỏe lại. Nếu sức khỏe cho phép, con sẽ đi làm thêm phụ giúp gia đình. Chỉ cần bố sống, nhà mình vẫn còn hy vọng”.

Bố mẹ và anh ở viện dài ngày, 3 chị em thay nhau chăm bé út 2 tháng tuổi (Ảnh: Tùng Dương).

Ông Ngô Quý Tùng, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Phong xác nhận: “Gia đình anh Vinh nhiều năm thuộc diện khó khăn. Nay anh bệnh hiểm nghèo, cuộc sống càng rơi vào bế tắc. Chúng tôi tha thiết kêu gọi các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm cùng chung tay giúp gia đình vượt qua cơn hoạn nạn”.

Sự can trường, hiếu nghĩa của chàng sinh viên 19 tuổi khiến ai biết đến cũng cảm phục. Thế nhưng, sau ca ghép gan, gia đình phải đối mặt với thực tế nghiệt ngã: nợ nần chồng chất, gánh nặng chi phí điều trị lâu dài và nguy cơ Việt phải nghỉ học.

Nghĩ đến chặng đường gian nan trước mắt, Việt cúi mặt, tay vân vê tà áo, run run nói: “Các bác sĩ cho biết, bố cháu phải dùng thuốc chống thải ghép suốt đời, chi phí rất tốn kém. Nếu không có thuốc đầy đủ, nguy cơ biến chứng rất cao. Gia đình cháu giờ đã kiệt quệ, chỉ biết trông chờ vào sự giúp đỡ của mọi người”.