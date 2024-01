"Nếu mai này không còn trên đời, em mong con lưu hình ảnh đẹp nhất của mẹ"

Đó là tâm sự quá đỗi xót xa của góa phụ trẻ Sầm Thị Huyền (SN 1989, trú tại Lào Cai), đang điều trị ở khoa Ghép tế bào gốc, Viện Huyết học & Truyền máu Trung ương.

Từng lời nói nhỏ nhẹ của người mẹ 2 con như những lời trăn trối.., khiến cho người nghe khó có thể cầm được lòng mình. Tôi chỉ biết đứng lặng nhìn em mà thấy cay xè 2 khóe mắt.

Biến cố dồn dập, bệnh nhân mang bệnh "hiểm" bỗng chốc thành góa phụ

Cùng chung cảm xúc xót thương, chị Lý Thị Hảo, Trưởng phòng Công tác xã hội, Viện Huyết học & Truyền máu Trung ương, giọng như nghẹn lại khi chia sẻ về tình cảnh của Huyền:

"Bệnh tình của Sầm Thị Huyền thực sự quá nặng và vô cùng nan giải. Từ lúc bệnh nhân nhập viện đến thời điểm này, chi phí điều trị đã lên tới cả tỉ đồng rồi, trong tương lai Huyền vẫn phải tiếp tục điều trị tích cực.

Gia đình, bạn bè, bà con hàng xóm của Huyền đã hỗ trợ hết sức có thể. Đến giờ không còn khả năng xoay xở nữa. Hơn 2 tháng trước, người chồng của Huyền đột ngột qua đời, khiến bệnh nhân suy sụp, nhiều lần ngỏ ý không muốn điều trị tiếp. Các y, bác sĩ đã phải động viên, thuyết phục để Huyền tiếp tục ở lại bệnh viện.

Trước tình cảnh vô cùng éo le của bệnh nhân, chúng tôi khẩn cầu sự chung tay giúp đỡ của bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm. Hãy cho bệnh nhân thêm cơ hội! Huyền vẫn còn hy vọng, chỉ cần em vượt qua được giai đoạn này. Nhưng, nếu dừng lại Huyền khó mà qua khỏi…".

Góa phụ trẻ tuyệt vọng, buông xuôi trong sự khốn khó

Mệt mỏi, nằm thượt trên giường bệnh của khoa Ghép tế bào gốc, ống dẫn ô xy luôn gắn thường trực trên mũi, góa phụ đến từ thành phố Lào Cai không giấu được sự tuyệt vọng trong ánh mắt u ám.

"Bác sĩ bảo em vẫn còn nhiều cơ hội để trở về với các con, nhưng gia đình em kiệt quệ rồi, thực sự không thể cố thêm được nữa.

Nhiều lúc em muốn buông xuôi, phó mặc cho số phận. Nhưng, khi nghĩ về những đứa con còn nhỏ dại, 2 đứa con em đã mồ côi bố rồi, giờ mất mẹ nữa chúng sẽ sống ra sao!…", Huyền nấc nghẹn.

Đưa tay lau nước mắt, Huyền kể, giữa năm 2022, em thấy người mệt mỏi, nhiều lúc như kiệt sức. Một lần khi đang đưa con đến trường, Huyền bỗng ngã vật ra ngất xỉu.

Sau khi thăm khám và làm một số xét nghiệm, nhận thấy có nhiều chỉ số bất thường, bác sĩ bệnh viện Lào Cai khẩn cấp chuyển Huyền về Viện Huyết học & Truyền máu Trung ương.

Làm thêm một số xét nghiệm chuyên sâu, bác sĩ cho biết Huyền mắc hội chứng rối loạn sinh tủy (một dạng tiền ung thư máu), nếu như phát hiện muộn hơn sẽ trở thành ung thư máu. Cách duy nhất giúp Huyền thoát khỏi án tử là ghép tủy.

"Nghe kinh phí ghép tủy đến cả tỉ đồng, em rụng rời chân tay. Số tiền ấy quá lớn, vợ chồng em là lao động tự do ngày chật vật kiếm từng đồng nuôi con, thì ngay cả trong mơ chúng em cũng không dám nghĩ tới.

Nhưng, chồng em động viên, còn người là còn tất cả, anh ấy cắm sổ đỏ vay ngân hàng và vay mượn khắp mọi nơi, vay cả tín dụng đen cho em được ghép tủy.

Không ai có thể ngờ, giữa tháng 10/2023, khi em đang ở phòng ghép tủy thì người nhà báo tin anh ấy bị điện giật chết, khi đang sửa hộ máy lọc nước cho người quen. Anh ơi sao anh lại bỏ mẹ con em đi!...", góa phụ 2 con vật vã khóc

Nỗi đau quá lớn khiến Huyền suy sụp cả về thể xác lẫn tinh thần, tháng 11/2023, Huyền gặp biến chứng nghiêm trọng ở phổi. Có những lúc Huyền phải nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch. Tiền thuốc, tiền phòng áp lực âm, tiền dinh dưỡng…, tất cả đều nằm ngoài danh mục bảo hiểm y tế chi trả.

Bác sĩ kêu gọi chung tay giúp đỡ bệnh nhân

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Võ Thị Thanh Bình, Trưởng khoa ghép tế bào gốc, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cho biết:

"Huyền có biến chứng ghép chống chủ ở phổi mức độ nặng, trên bệnh nhân ung thư máu ghép tế bào gốc được 6 tháng. Chi phí dự kiến cho Huyền hết khoảng 20-25 triệu đồng/tháng và chưa biết được sẽ kéo dài bao lâu.

Đã đi đến chặng đường này, nếu dừng lại Huyền sẽ có nguy cơ tổn thương xơ phổi nặng dễ gây tử vong hoặc cần phải ghép phổi với chi phí rất lớn. Chính vì vậy, chúng tôi rất mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ, giúp Huyền thêm cơ hội được tái sinh lần nữa!...".

