"Nếu anh Lợi sống mà nằm liệt một chỗ, tôi cũng chấp nhận chăm sóc"

Tai ương giáng xuống người đàn ông "tứ cố vô thân"

Đầu tháng 12/2024, trong một lần đi chở đá, anh Lê Văn Lợi (SN 1984, quê ở Hòn Đất, Kiên Giang) bị cần số xe ba gác đâm sâu vào bàn chân, phải khâu 5 mũi tại trạm y tế. Sau đó, anh Lợi được cán bộ trạm y tế cho về nhà tự nghỉ ngơi.

Nhưng 4 ngày sau, khi chuẩn bị đi cắt chỉ vết thương, người đàn ông từng sống "vô gia cư", lấy gầm cầu, công viên làm nhà bất ngờ xuất hiện triệu chứng đau cứng hàm, không ăn được cháo và thậm chí không thể uống nước.

Lo lắng, chị Huỳnh Thị Mộng Thu (SN 1982, quê Trà Vinh), người bạn đời của anh Lợi lật đật đưa anh đến bệnh viện địa phương. Tại đây, sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm, bác sĩ thông báo bệnh nhân đã bị uốn ván nặng, cần chuyển gấp lên bệnh viện tuyến trên.

Khi được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM, người đàn ông đã cứng lưng, cứng bụng, mê man không còn biết gì, phải dùng rất nhiều máy móc, thiết bị, vật tư y tế mới có thể vượt qua được tử thần.

Bác sĩ Nguyễn Huỳnh Ngọc Trân, khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc người lớn (ICU), Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM cho biết, bệnh nhân Lê Văn Lợi nhập viện trong tình trạng uốn ván giai đoạn toàn phát, xuất phát từ vết thương ở gót chân, kèm viêm phổi nặng.

Quá trình điều trị, bệnh nhân được mở khí quản, thở máy, dùng an thần, giãn cơ. Hiện tại, trải qua hơn 3 tuần điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhân có cải thiện, đã cai được máy thở, hỗ trợ hô hấp nhẹ hơn, nhưng vẫn cần sử dụng nhiều loại thuốc, để cơ không bị đau và co cứng.

"Dự kiến, bệnh nhân phải nằm điều trị tích cực ít nhất 2-3 tuần nữa, với viện phí sẽ tăng thêm 60 triệu đồng. Bệnh nhân có hoàn cảnh rất khó khăn, lại không có bảo hiểm y tế, nên chi phí điều trị là gánh nặng rất lớn", bác sĩ Trân nói.

Nghe bác sĩ chia sẻ về viện phí của anh Lợi, chị Thu như rơi xuống vực thẳm. Bởi cuộc sống của chị và anh Lợi gần như "tứ cố vô thân", không tiền, không tài sản. Có đôi bông tai chị cũng đã phải bán đi để cứu người bạn đời lúc hoạn nạn.

Đến nay, chị Thu không còn khả năng chi trả tiền viện phí, tiền thuốc điều trị cho anh Lợi. Những ngày không có tiền, người phụ nữ cố cầm cự sự sống tại bệnh viện nhờ các suất cơm từ thiện do mạnh thường quân ủng hộ.

Chị Thu chia sẻ: "Lúc anh Lợi vào cấp cứu, trên người tôi chỉ có đôi bông tai là quý giá nhất. Tôi lột ra bán ngay, rồi mượn thêm 2 chỉ vàng đi bán, đóng viện phí tạm ứng cho anh Lợi. Tôi cũng ráng xin thêm những người quen xung quanh, mỗi người vài chục ngàn đồng, có bao nhiêu đóng vào bệnh viện hết".

Người đàn ông "vô gia cư" và mối tình với người cùng cảnh ngộ

Những ngày đầu năm, khi nhiều người quây quần hạnh phúc bên tổ ấm của mình, chị Thu phải đón năm mới trong bệnh viện, với nỗi lo người bạn đời không thể trụ vững trong cuộc chiến với tử thần.

Chị Thu kể, đầu năm 2024, hai người bén duyên nhờ mạng xã hội. Thông qua nói chuyện trên mạng và những lần gặp mặt trực tiếp, chị dần có tình cảm vì thấy anh Lợi cũng có cảnh ngộ bất hạnh như mình.

"Anh Lợi bị mẹ bỏ rơi từ nhỏ, được người ta nhận về nuôi nhưng cũng sớm phải tự ra ngoài bươn chải. Trước khi gặp tôi, anh ấy sống ở gầm cầu, công viên, đi làm mướn khắp nơi, vì không có căn cước công dân hay giấy tờ tùy thân nào", chị Thu chia sẻ.

Chỉ trong thời gian ngắn gặp nhau, anh chị về sống chung như vợ chồng. Thấy anh Lợi làm "thợ đụng" bấp bênh, chị Thu xin cho anh công việc chở đá thuê bằng xe ba gác, còn chị đi phụ bán trái cây ở lề đường.

Những tưởng cuộc sống của 2 người đồng cảnh ngộ trôi đi một cách êm đẹp, hy vọng vào tương lai tươi sáng hơn, nào ngờ, đầu tháng 12/2024, tai ương ập đến với anh Lợi.

Cứ đến giờ thăm bệnh nhân, chị Thu lại đến khoa ICU, đứng bên ngoài khu vực cách ly, nhìn về phía giường bệnh của chồng, nói với vào động viên và chắp tay cầu nguyện.

"Đã quyết định về với nhau thì tôi sẽ đồng cam cộng khổ, không bao giờ bỏ. Từ bữa anh Lợi cấp cứu tới giờ, tôi túc trực ở bệnh viện 24/24. Tôi cũng nói với bà chủ nhà trọ cho thiếu lại tiền tháng, chờ lo xong cho chồng sẽ trả sau. Còn khả năng lúc nào, tôi tính lúc đó.

Bây giờ, tôi chỉ mơ ước có đủ tiền lo cho chồng tới lúc hết bệnh. Nhà có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Nếu anh sống mà nằm liệt một chỗ, tôi cũng chấp nhận chăm sóc từ đầu tới cuối, không bao giờ bỏ…", người phụ nữ nói trong nước mắt, nhìn chồng đang hôn mê.

