Mẹ nghèo khóc ngất cầu xin cứu con trai làm mướn nhiễm uốn ván nguy kịch

"Con ơi, ráng tỉnh dậy, ráng về với mẹ nha con…."

Tiếng cô Đoàn Thị Chánh thổn thức vang lên trong phòng bệnh khiến người nghe cũng lo đến "thắt ruột". Những ngày qua, anh Lê Công Khanh (SN 1988), con trai cô phải nằm trong khu vực chăm sóc tích cực của khoa nhiễm Việt - Anh, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM.

Bước vội ra ngoài hành lang khoa, cô Chánh buồn bã kể, gia đình ở Trà Vinh không có ruộng đất, nên cuộc sống rất khó khăn. Vì đi làm mướn mãi không đủ ăn, 3 năm trước anh Khanh quyết định rời quê nhà ở huyện Tiểu Cần lên Bình Dương mưu sinh. Anh làm đủ thứ nghề, từ xin bưng bê quán ăn, chạy xe lu, đến đi phụ hồ.

Một ngày tháng 6, anh Khanh chạy xe máy đi làm thì bị va chạm với ô tô tải. Tai nạn bất ngờ khiến đầu gối của anh cà mạnh xuống đường, gây nên vết thương trầy xước sâu. Vì chủ quan không có gì nghiêm trọng, anh không vệ sinh vết thương kỹ. Chỉ vài ngày sau, bạo bệnh đã ập đến.

TS.BS Hồ Đặng Trung Nghĩa, Trưởng khoa nhiễm Việt - Anh, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM cho biết, bệnh nhân Lê Công Khanh được chuyển vào đây trong tình trạng nhiễm uốn ván nặng.

Bệnh nhân bị rối loạn sốt cao, rối loạn nhịp thở, sau đó rối loạn mạch, phải mở khí quản, gắn máy thở. Trong quá trình nằm viện, bệnh nhân bị nhiễm trùng tụ cầu, phải dùng rất nhiều thuốc.

Hiện nay sau hơn 3 tuần điều trị tích cực, sức khỏe anh Khanh dù có cải thiện nhưng vẫn còn nặng, huyết áp rất cao, còn thở máy và gồng nhiều. Với tình trạng nêu trên, tổng thời gian nằm viện thường kéo dài từ 1 đến 1,5 tháng.

Theo TS.BS Nghĩa, vì phải thở máy, nằm ở phòng chăm sóc tích cực kéo dài nên chi phí điều trị cho bệnh nhân rất tốn kém. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong vì uốn ván tại bệnh viện chỉ khoảng 5%, nên việc hồi phục rất khả quan.

"Gia đình ráng sắp xếp lo viện phí. Chúng tôi bằng mọi giá sẽ cố hết sức để tìm cách cứu chữa, cũng như kiếm thêm nguồn hỗ trợ cho bệnh nhân" - bác sĩ Nghĩa nói.

Nghe bác sĩ trao đổi, cô Chánh chỉ biết im lặng. Cô nói mấy năm nay vì con gái lớn sinh con, nên ở nhà giữ cháu ngoại. Cách ngày anh Khanh xảy ra chuyện, người mẹ mới lên TPHCM xin đi dọn dẹp nhà chưa đầy 2 tuần. Hay tin biến cố bất ngờ ập đến với con, cô Chánh chỉ kịp gửi đồ đạc lại nhà chủ rồi lao sang bệnh viện.

Hỏi giờ tính thế nào, mắt người mẹ rớm lệ, bảo rằng "cũng không biết tính sao nữa".

Làm mọi thứ, miễn sao con còn sống

TS.BS Nghĩa chia sẻ, với những người trong độ tuổi lao động, thỉnh thoảng khi làm việc, sinh hoạt gặp tai nạn gây ra những vết thương hở. Một số trường hợp nhiễm khuẩn gây bệnh uốn ván, nhưng nếu có chủng ngừa thì sẽ không phát bệnh.

"Mỗi năm, chúng tôi nhận 150-200 ca uốn ván nặng. Đây là cả một vấn đề lớn vì sẽ gây tốn nguồn lực về máy thở, nguồn lực hồi sức nặng nề, dù bệnh hoàn toàn có thể dự phòng được. Nếu không điều trị, bệnh nhân chắc chắn tử vong" - bác sĩ Nghĩa bày tỏ sự đáng tiếc.

Cũng theo bác sĩ Nghĩa, thai phụ và trẻ em nằm trong độ tuổi tiêm chủng mở rộng nên rất ít khi bị uốn ván. Tuy nhiên với người trưởng thành, không được tiêm hoặc vaccine đã hết miễn dịch theo thời gian mà không tiêm nhắc lại thì sẽ có nguy cơ mắc bệnh.

Bệnh nhân uốn ván nặng sau thời gian dài điều trị sẽ để lại di chứng teo cơ, cứng cơ kéo dài, cần thời gian vận động hồi phục. Trở lại với bệnh nhân Khanh, sớm nhất cũng phải 2 tuần nữa mới nghĩ đến chuyện qua cơn nguy kịch. Còn việc hồi phục trở về nhà, lại cần thời gian lâu hơn nữa.

Nhiều ngày rồi mới được vào thăm con trực tiếp, cảm xúc của cô Chánh rất khó tả. Cô liên tục lay con, gọi con dậy. Nhưng đứa con lại chỉ co giật, miệng ngậm ống thở, chốc chốc phát lên tiếng kêu ú ớ như cố trả lời mẹ.

"Sao nó lắc dữ vậy không biết…", cô Chánh nói rồi nhìn qua nhân viên y tế đang điều chỉnh máy thở cho con trai.

Để cứu con, người mẹ đã ngược xuôi khắp nơi để có gần 30 triệu đóng viện phí, và giờ không thể mượn thêm.

"Giờ tôi chỉ mong có tiền đóng cho con, cho nó mau hết bệnh, rồi sau này làm mướn trả nợ. Chắc sẽ lâu mới trả được, nhưng miễn sao con còn sống…" - cô Chánh xúc động chia sẻ ước mơ của mình, cũng là mong mỏi của chính y bác sĩ đang ngày ngày tìm cách cứu mạng bệnh nhân.

Mọi đóng góp hảo tâm giúp mã số 4568 xin gửi về:

1. Cô Đoàn Thị Chánh

SĐT: 0349225672

Hoặc gửi đến STK: 124000034091

Chủ tài khoản: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, chi nhánh 5 - TPHCM.

Nội dung ghi rõ: Giúp bệnh nhân Lê Công Khanh, khoa nhiễm Việt - Anh.

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4568)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269