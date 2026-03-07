Mẹ vùng cao băng đồi, vượt suối để con được bác sĩ Trung ương thăm khám

Sáng sớm, chị Vàng Thị Riên (35 tuổi, dân tộc Tày, trú thôn Sả Mào Phố (xã Tả Củ Tỷ, tỉnh Lào Cai) đã cùng 3 con đến Trung tâm Văn hóa Thể thao xã Tả Củ Tỷ tham gia chương trình Tư vấn sức khỏe, sàng lọc viêm gan A, B, C, ký sinh trùng và tặng quà miễn phí.

Chương trình do báo Dân trí phối hợp cùng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và chính quyền địa phương tổ chức vào sáng 7/3.

Bốn mẹ con chị Riên men theo những con đường đất dốc vắt qua sườn đồi để đến nơi khám bệnh. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, chỉ có một chiếc xe máy nên trước đây mỗi lần đưa con đi khám, chị phải tính toán rất nhiều.

Mẹ vùng cao băng đồi, vượt suối để con lần đầu được bác sĩ trung ương thăm khám (Video: Đình Tùng).

Bởi vậy, khi biết có đoàn bác sĩ tuyến Trung ương đến tận xã khám sức khỏe, sàng lọc bệnh miễn phí, người mẹ vùng cao này đã rất phấn khởi.

Không chỉ gia đình chị Riên, từ sáng sớm, nhiều phụ huynh học sinh tiểu học của Trường PTDTBT Tiểu học - Trung học cơ sở Tả Củ Tỷ 1 ở các thôn, bản xa cũng đã đưa con đến điểm khám.

Không khí tại Trung tâm Văn hóa Thể thao xã Tả Củ Tỷ sáng nay rộn ràng hơn thường lệ. Từng tốp học sinh ngồi ngay ngắn trước khu vực khám bệnh được bố trí thành nhiều bàn, thỉnh thoảng rì rầm trò chuyện, ánh mắt vừa tò mò vừa hồi hộp khi nhìn về phía các bàn khám.

Ở khu vực chờ lấy máu xét nghiệm, một số học sinh tỏ ra khá hồi hộp. Các em đứng gần nhau trò chuyện để bớt căng thẳng trước khi vào bàn lấy mẫu.

Theo thầy giáo Sền Văn Phúc, Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn khối tiểu học Trường PTDTBT Tiểu học - Trung học cơ sở Tả Củ Tỷ 1, bậc tiểu học của trường hiện có 195 em. Các em đều là những học sinh có điều kiện sống và học tập còn nhiều khó khăn do đặc thù địa bàn miền núi.

"Học sinh của trường thuộc 4 dân tộc, trong đó đông nhất là dân tộc Tày và Dao (khoảng 65%), số còn lại là học sinh dân tộc Mông và Nùng.

Phần lớn các em sống rải rác ở các thôn, bản xa trường. Học sinh ở xa nhất cách trường khoảng 9km, gần nhất cũng từ 1-2km. Những em ở quá xa được bố trí ở bán trú tại trường", thầy Phúc cho biết.

Theo thầy Phúc, việc tiếp cận dịch vụ y tế của học sinh nơi đây còn nhiều hạn chế. Khi đau ốm, các em chủ yếu đến trạm y tế xã để kiểm tra và xin thuốc. Rất ít trường hợp được đưa đi khám chuyên sâu tại bệnh viện tuyến trên vì đường xa, đi lại vất vả, gia đình lại khó khăn.

“Đây là hoạt động rất thiết thực với học sinh vùng sâu, vùng xa như xã Tả Củ Tỷ. Các em và bà con hiếm khi có cơ hội được thăm khám, sàng lọc bệnh bài bản như vậy. Chương trình giúp phát hiện sớm các bệnh lý tiềm ẩn để có hướng theo dõi, chăm sóc sức khỏe tốt hơn”, thầy Phúc chia sẻ.

Với các phụ huynh ở Tả Củ Tỷ, một đợt khám như hôm nay không chỉ giúp kiểm tra sức khỏe cho con em, mà còn phần nào vơi bớt nỗi lo khi đường đến bệnh viện rất xa.

Chị Vàng Thị Thoan (SN 1993, ở thôn Sín Chải) đưa con là Vàng Chung Tuyến (học sinh lớp 2), tới điểm khám từ sớm. Chị cho biết, mỗi lần con cần khám chuyên sâu, gia đình phải đi quãng đường đèo dốc gần 40km xuống Bệnh viện Bắc Hà.

Theo BSCKI Nguyễn Văn Thiệu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, đoàn khám lần này có 28 thành viên. Các bác sĩ tổ chức khám ở nhiều chuyên khoa như nội khoa, tai mũi họng, răng hàm mặt; đồng thời siêu âm ổ bụng, siêu âm tuyến giáp và xét nghiệm sàng lọc viêm gan B cho học sinh.

Theo BS Thiệu, kết quả bước đầu cho thấy, khoảng 8% học sinh có kết quả dương tính với viêm gan B. Những trường hợp này đã được kiểm tra thêm các chỉ số chuyên sâu để đánh giá tình trạng gan, đồng thời được tư vấn kỹ về cách theo dõi bệnh và phòng lây nhiễm về sau.

Với nhiều em nhỏ ở vùng cao, đây là lần đầu tiên các em được tiếp cận 1 đợt khám sức khỏe có đông bác sĩ và nhiều thiết bị y tế hiện đại.

Đoàn y, bác sĩ cũng tư vấn cho phụ huynh và giáo viên về việc chăm sóc, theo dõi sức khỏe lâu dài cho các em. Theo BS Thiệu, việc sàng lọc viêm gan B sớm có ý nghĩa rất quan trọng, bởi đây là căn bệnh thường diễn tiến âm thầm, không có triệu chứng rõ rệt trong thời gian đầu nên nhiều người bệnh không biết mình mắc bệnh.

“Nếu được phát hiện sớm, các em sẽ được theo dõi định kỳ, đánh giá tình trạng bệnh để có hướng kiểm soát phù hợp. Trong trường hợp cần thiết, bác sĩ sẽ chỉ định điều trị bằng thuốc kháng virus. Điều quan trọng là giúp hạn chế nguy cơ bệnh diễn tiến nặng và giảm nguy cơ lây nhiễm về sau”, BS Thiệu cho biết.

Bên cạnh sàng lọc viêm gan B, qua thăm khám tổng quát, các bác sĩ cũng ghi nhận nhiều học sinh mắc các bệnh lý phổ biến như viêm tai mũi họng, bệnh răng miệng, nha chu. Một số em có biểu hiện ngứa da ở tay, chân và đã được tư vấn tẩy giun định kỳ, hướng dẫn vệ sinh cá nhân. Ngoài ra, nhiều em có thể trạng gầy, nhẹ cân so với độ tuổi nên cần được quan tâm hơn về dinh dưỡng.

Nhằm giúp trẻ em vùng biên được tiếp cận dịch vụ y tế từ tuyến Trung ương, các bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã cố gắng mang theo nhiều máy móc hiện đại để phục vụ công tác thăm khám, kiểm tra sức khỏe.

Trong đó, máy siêu âm, máy FibroScan đo độ xơ hóa gan và máy nội soi tai - mũi - họng... đều là những thiết bị có giá trị cao. Không chỉ học sinh, mà phụ huynh và các thầy cô giáo cũng rất phấn khởi khi được tiếp cận những máy móc hiện đại.

Tại chương trình, Đoàn thanh niên báo Dân trí đã tổ chức nhiều hoạt động vui chơi tập thể cho các em học sinh đến thăm khám. Các nhà hảo tâm đồng hành cùng chương trình cũng trao tặng đến các em nhiều phần quà như giày dép, bánh kẹo...