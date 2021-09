Mẹ qua đời vì Covid-19, đau nhói lòng cảnh 2 đứa trẻ mồ côi!

Mẹ đột ngột qua đời vì Covid-19 tại TPHCM, 2 đứa trẻ mấy năm nay đã thiếu tình cảm của cha, nay lại rơi vào cảnh mồ côi mẹ, khiến nhiều người không khỏi xót xa. Đó là hoàn cảnh của anh em cậu bé, Nguyễn Đại Hưng (8 tuổi) và Nguyễn Bảo Hân (3 tuổi).

Chúng tôi tìm đến gia đình ông Phạm Xuân Thống, (thôn Ân Niên, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên), khi bàn thờ cúng vọng của con gái vừa được người cha nghèo ở quê lập vội, sau khi nhận được thông báo từ bệnh viện, con gái ông đã ra đi vì đại dịch Covid-19 tại TPHCM.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, chị Phạm Thị Bảo Trâm (SN 1991), con gái ông Thống, lập gia đình vào năm 2012. Nhưng vợ chồng chị đã đường ai nấy đi vào năm 2018. Sau lần chia tay với người chồng, chị Trâm gửi lại 2 con nhỏ, nhờ ông bà ngoại chăm sóc, còn chị vào TPHCM mưu sinh bằng nghề may, hàng tháng chị gửi tiền về để ông bà chăm sóc cho 2 cháu.

Trong nỗi đau xót kể về đứa con gái bất hạnh, ông Phạm Xuân Thống bảo: "Trâm nó thương con lắm! Nó nhận làm thêm tăng ca để có tiền gửi về cho 2 con, rảnh là gọi video về để thăm hỏi tâm sự với 2 đứa nhỏ. Cũng để tiết kiệm chi phí, nên nó đi cả năm mới về với con được hơn chục ngày dịp Tết, rồi lại tiếp tục đi làm"

Với mức lương ít ỏi của công nhân may, nhưng tháng nào Trâm cũng gửi về cho gia đình từ 4 - 5 triệu đồng, phần để lo tiền sữa cho bé Hân, phần lo tiền áo quần, học hành cho cháu Hưng, rồi phụ thêm tiền gạo, mắm để bố mẹ già đỡ vất vả tuổi xế chiều.

"Đầu năm nó vào TPHCM tiếp tục công việc, hàng ngày nó vẫn gọi điện về hỏi thăm sức khỏe bố mẹ và 2 con, mấy hôm rồi hay tin nó bị dương tính với Covid-19, bố mẹ ở nhà mong tin con từng ngày, từng giờ... nào ngờ đó là những cuộc điện thoại cuối cùng gia đình còn nghe thấy giọng của nó", ông Thống nghẹn ngào kể.

Thế rồi, những ngày cuối tháng 8 vừa qua, chị Trâm bị mắc Covid-19. Mới đầu, chỉ là những dấu hiệu sốt ho, nên chị Trâm nghĩ là mình mắc bệnh cảm thông thường, nhưng sau đó sức khỏe của chị ngày càng tồi tệ hơn và khi làm xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Vào ngày 21/8, chị Trâm được nhập viện tại Bệnh viện Thủ Đức. Sau hơn 9 ngày nằm viện, dù được các y bác sĩ tận tình cứu chữa, chị Trâm đã không qua khỏi. Do tình hình Covid-19 ở TPHCM vẫn còn phức tạp, nên hiện thi thể của chị đang được quàn ở bệnh viện. Gia đình chưa thể đem về quê hương để mai táng.

Sau khi được bệnh viện thông báo về việc ra đi của con gái trong đại dịch Covid-19, ông Thống lập bàn thờ cúng vọng cho con. Người cha đau đớn kể, "mấy đêm nay, đêm nào thằng Hưng cũng thắp hương cho mẹ, rồi đi vào nằm trong lòng tôi mà khóc. Trong tiếng nấc nó hỏi, mẹ bỏ con đi thật rồi sao ngoại ơi, sau này làm sao con có thể gặp lại mẹ. Không có mẹ rồi ai sẽ thương con!?".

Ông Thống cho biết thêm, hiện tại ông bà tuổi đã cao nên không làm ra tiền. Ông thì canh tác vài mảnh ruộng nhỏ ở quê để kiếm gạo ăn, còn bà thì bán vài thanh kẹo, chai dầu, chai mắm cho người trong làng kiếm đồng lời mua thức ăn, nên khả năng lo cho các cháu ăn học như mọi người là rất khó khăn.

Nghe tin về hoàn cảnh hai cháu bé mồ côi mẹ, ngày 7/9, ông Trần Hữu Thế - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã đến thăm, chia buồn sâu sắc, động viên gia đình vượt qua nỗi đau mất mát khi người thân mất vì Covid-19.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cũng đã trích tiền cá nhân của mình gửi hỗ trợ gia đình 5 triệu đồng để trang trải, mua sắm dụng cụ học tập cho các con chị Trâm.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đề nghị UBND huyện Phú Hòa và UBND xã Hòa An sớm quan tâm và tạo điều kiện chăm sóc tốt nhất cho các con của chị Trâm. Dứt khoát không được để các em vì một lý do nào đó mà phải bỏ học giữa chừng.

Ông Lê Thanh Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy xã Hòa An cho biết, hoàn cảnh 2 cháu Hưng, Hân là rất thương tâm. Bố mẹ ly hôn, nay thì mẹ lại mất vì Covid-19, giờ 2 cháu phải sống với ông bà ngoại và gia đình ông bà hoàn cảnh cũng không khá giả gì nên việc nuôi dưỡng sẽ gặp nhiều khó khăn.

Ông Sơn cho biết thêm, "về phần phía địa phương, đã vào cuộc kêu gọi các hội đoàn thể để hỗ trợ gia đình ông bà và trong thời gian tới sẽ tiếp tục tạo điều kiện để 2 cháu được ăn học, đến trường. Ngoài ra, thông qua báo Dân trí, tôi cũng mong các nhà hảo tâm thương các cháu, giúp ông bà nuôi 2 cháu ăn học thành người".

