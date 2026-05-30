Mẹ ốm đau quanh năm "cõng" con đi viện, khẩn cầu trong nước mắt

Nhận được thông báo về việc con trai Trần Bảo Khang (17 tuổi) sẽ phải trải qua ca phẫu thuật lần thứ 6, chị Phan Thị Tuyên (42 tuổi, trú tại thôn Tân Ấp, xã Tuyên Sơn, tỉnh Quảng Trị) gần như suy sụp.

Sinh ra vốn đã không may mắc bệnh tan máu bẩm sinh, chị Tuyên càng thêm khốn khổ khi cả 2 người con đều di truyền căn bệnh của mẹ.

Theo hồ sơ bệnh án, cháu Bảo Khang, con trai đầu của chị bị tan máu bẩm sinh, bắt đầu điều trị thường xuyên từ lúc 5 tuổi, suy thận giai đoạn 3, liệt nửa người, loét hoại tử vùng mông, từ nhỏ đến nay đã trải qua 5 lần phẫu thuật.

Hai mẹ con chị Tuyên cùng nằm điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế (Ảnh: Vi Thảo).

Chị Tuyên cho biết, bản thân sinh ra trong một gia đình nghèo ở Nghệ An, có cha bị nhiễm chất độc hóa học, mắc bệnh ung thư đã qua đời, còn mẹ bỏ đi biệt tích cách đây 30 năm. Hai người anh đầu của chị bị bệnh máu trắng cũng đã qua đời.

Năm 2008, chị Tuyên kết hôn với anh Trần Quang Hùng (quê xã Tuyên Sơn, tỉnh Quảng Trị). Vợ chồng lần lượt sinh được 2 người con là cháu Trần Bảo Khang và Trần Bảo Nhi (10 tuổi).

"Lúc mang bầu cháu Khang, tôi không có điều kiện để đi siêu âm, kiểm tra thai kỳ nên không phát hiện sớm tình trạng bệnh. Khi cháu mới 3 tháng tuổi đã phải trải qua ca mổ thoát vị não tủy ở lưng”, chị Tuyên rưng rưng kể.

Vết mổ từ ca mổ thoát vị não tủy khi Bảo Khang mới được 3 tháng tuổi (Ảnh: Vi Thảo).

Người mẹ khốn khổ cho biết, cháu Khang hiện phải đặt ống thông tiểu, hàng tháng 2 mẹ con cõng nhau vào Bệnh viện Trung ương Huế để truyền máu và uống thuốc định kỳ.

“Chồng tôi đi làm thợ hồ, việc làm không ổn định, phải chăm mẹ già 75 tuổi mắc bệnh thận và chân tay tê cứng không cầm nắm được. Bản thân là một bệnh nhân phải cõng con đi khắp nơi để chữa trị nên tôi không đủ khả năng kiếm tiền trang trải cuộc sống và lo viện phí cho con. Cầu mong các nhà hảo tâm dang tay cứu giúp mẹ con tôi!”, chị Tuyên khẩn cầu.

Năm nay đã 17 tuổi nhưng Bảo Khang có thân hình nhỏ thó, chân dị tật (Ảnh: Vi Thảo).

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Xuân, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, xác nhận 2 mẹ con bệnh nhân Phan Thị Tuyên và Trần Bảo Khang đang điều trị tại Khoa Huyết học lâm sàng thuộc Bệnh viện này. Đây là trường hợp có thời gian điều trị kéo dài, vào ra viện thường xuyên do tình trạng bệnh nặng.

Theo hồ sơ bệnh án, đợt nhập viện mới nhất của bệnh nhân Trần Bảo Khang từ ngày 22/4, với 2 chân bị liệt, loét tỳ đè vùng cùng cụt, bí tiểu đang đặt ống thông. Qua xét nghiệm cho thấy lượng hồng cầu giảm nặng, urê, chất thải trong máu tăng. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật ghép da vị trí bị lở loét và truyền máu.

Chị Phan Thị Tuyên bị rối loạn chuyển hóa sắt do bệnh tan máu bẩm sinh, được chỉ định điều trị nội khoa, truyền hồng cầu khối, thải sắt.

Chị Tuyên cầu mong được bạn đọc, các nhà hảo tâm giúp đỡ để vượt qua giai đoạn khó khăn (Ảnh: Vi Thảo).

Bà Nguyễn Thị Minh, Trưởng thôn Tân Ấp, xã Tuyên Sơn, cho biết, gia đình chị Tuyên thuộc diện đặc biệt khó khăn tại địa phương, trong nhà chỉ có một lao động chính. Tháng 10/2025, căn nhà nhỏ của gia đình này còn bị bão làm tốc mái. Chính quyền địa phương đã vận động nhà hảo tâm hỗ trợ 20 triệu đồng để khắc phục.

Theo ông Đinh Xuân Hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tuyên Sơn, gia đình chị Phan Thị Tuyên thuộc diện hộ nghèo của xã. Chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể cũng rất quan tâm hỗ trợ, tuy nhiên do 2 mẹ con thường xuyên nằm viện điều trị nên chi phí vô cùng tốn kém.

Bé Bảo Nhi năm nay mới 10 tuổi nhưng thường xuyên ở nhà một mình với bà nội, tự phục vụ ăn uống, còn anh Hùng phải ra Hà Nội làm thuê. Ông Hậu mong bạn đọc, nhà hảo tâm giúp đỡ cho gia đình chị Tuyên trong giai đoạn khó khăn này.