Thợ đóng giày đổ gục, vợ con và cha mẹ già lâm cảnh khốn cùng

Những ngày tháng 4 oi ả tại Huế, trong căn phòng nhỏ của ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ, anh Lê Văn Quý (46 tuổi, trú tại tổ dân phố 14, phường Thủy Xuân, TP Huế) nằm liệt giường sau đợt hóa trị.

Từ một người khỏe mạnh, từng vào tận TPHCM đóng giày thuê để nuôi vợ con và cha mẹ già, anh Quý giờ đây phải mở thông dạ dày để duy trì sự sống, sau khi được chẩn đoán mắc ung thư vòm họng giai đoạn 4.

Anh Quý từng là trụ cột của gia đình giờ đổ gục vì căn bệnh ung thư vòm họng (Ảnh: Vi Thảo).

Khi chúng tôi đến, anh Quý không thể nói nhiều, chỉ nằm một chỗ để vợ là chị Trương Thị Thủy (46 tuổi) bóp chân tay, xoa dịu những cơn đau mỏi. Cả buổi sáng, chị Thủy dường như không được nghỉ ngơi, hết đưa con đến trường, rồi trở về bơm cháo, thuốc, sữa, nước qua ống thông dạ dày cho chồng.

Chị Thủy kể, 13 năm trước, sau ngày cưới, anh chị dọn xuống ở gian dưới trong căn nhà cấp 4 của cha mẹ. Ba người con trai lần lượt ra đời. Để có tiền trang trải cuộc sống, lo cho con ăn học và phụng dưỡng cha mẹ già, anh Quý vào TPHCM đóng giày thuê.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán vừa qua, anh Quý bắt đầu cảm thấy cơ thể có nhiều biểu hiện bất thường như vòm họng đau, cổ nổi nhiều khối u, sức khỏe giảm sút. Tại Bệnh viện Trung ương Huế, anh được chẩn đoán mắc ung thư vòm họng giai đoạn 4.

Mọi sinh hoạt của anh Quý giờ đây gần như phụ thuộc vào vợ (Ảnh: Vi Thảo).

Bác sĩ chuyên khoa II Đặng Hoàng An, Phó trưởng khoa Ung bướu 1 (Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Trung ương Huế) cho biết, bệnh nhân Lê Văn Quý đang điều trị hóa chất đợt 2. Theo phác đồ, bệnh nhân phải trải qua 3 đợt hóa trị. Dù có bảo hiểm nhưng mỗi đợt điều trị bệnh hiểm nghèo như trường hợp anh Quý rất tốn kém.

Bản thân chị Thủy không có nghề nghiệp ổn định, thường ngày trồng rau ở mảnh vườn nhỏ phía sau nhà, hái mang ra chợ bán kiếm thêm ít đồng mua mắm muối. Từ ngày chồng lâm bệnh, chị phải đưa con trai 4 tuổi về nhà mẹ đẻ nhờ ông bà ngoại chăm sóc. Riêng 2 cháu lớn ở lại nhà nội để đi học.

Trong các đợt hóa trị gần đây, chị Thủy phải chạy vạy khắp nơi, hỏi mượn của người thân, bạn bè để chi trả tiền viện phí cho chồng. Số tiền vay nợ cứ lớn dần, trong khi sức khỏe của anh Quý tiếp tục suy giảm, buộc chị phải nghỉ việc để ở bên cạnh chăm sóc.

Vợ chồng anh Quý hiện ở gian dưới trong căn nhà cấp 4 đã cũ của cha mẹ (Ảnh: Vi Thảo).

“Bố mẹ hai bên đều đã lớn tuổi, trong khi các anh chị em khác cũng không giúp đỡ được nhiều. Hoàn cảnh gia đình tôi hiện tại thật sự rất khó khăn, bế tắc vì số tiền vay mượn đã hết. Bây giờ tôi thực sự kiệt quệ, không biết lấy tiền đâu để lo thuốc thang cho chồng”, chị Thủy chia sẻ.

Phía sau căn nhà cấp 4, bà Trương Thị Huê (81 tuổi, mẹ đẻ của anh Quý) đang ra sức chặt mấy cây củi tươi. Bà bảo, dù đã già yếu nhưng vẫn cố gắng phụ giúp con dâu những công việc lặt vặt như nấu nước, quét nhà, nhổ cỏ cho mấy luống rau khoai, bụi sả trong vườn.

Năm nay đã 81 tuổi, bà Huê vẫn phải gắng sức phụ giúp con dâu khi con trai lâm bệnh nặng (Ảnh: Vi Thảo).

Bà Huê cho biết, khu đất gia đình ông bà đang ở là đất hương hỏa, không thể chia cho con. Bà có 6 người con và đã lập gia đình, ở riêng nhưng điều kiện kinh tế cũng không lấy gì khá giả. “Nhìn con trai đổ bệnh nằm một chỗ, con dâu vất vả chạy ngược chạy xuôi mà bản thân bất lực, khổ tâm vô cùng”, bà Huê nói.

Ông Trần Sơn, Phó Chủ tịch UBND phường Thủy Xuân, xác nhận gia đình anh Quý hiện gặp rất nhiều khó khăn vì trụ cột mắc phải căn bệnh quái ác. Ông mong muốn các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để anh có thêm kinh phí điều trị bệnh, 3 cháu nhỏ tiếp tục đến trường.