Mẹ nghèo bật khóc xin cứu con trai 16 tuổi gặp nạn trên đường đi học (Video: Hương Hồng).

Trong phòng Hồi sức tích cực, khoa Phẫu thuật Thần kinh 1, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, em Nguyễn Đức Việt (SN 2010, trú tại phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình) nằm bất động. Sau gần 1 tháng nhập viện, nam sinh 16 tuổi vẫn trong tình trạng hôn mê sâu.

Cơ thể Việt gần như bị “bao vây” bởi các thiết bị y tế: ống thở đặt thường trực ở miệng, ống sonde truyền dinh dưỡng cùng nhiều dây truyền dịch và máy móc hỗ trợ duy trì sự sống.

Vết khâu dài kéo từ đỉnh đầu qua vùng thái dương cậu học trò bất hạnh vẫn chưa se miệng. Khuôn mặt Việt phù nề, bầm tím, đôi mắt nhắm nghiền.

Tai nạn bất ngờ khiến tính mạng cậu học trò 16 tuổi nguy kịch (Ảnh: Hương Hồng).

Phòng bệnh yên ắng đến rợn người, chỉ có những âm thanh đều đặn, khô khốc từ các thiết bị monitor theo dõi sự sinh tồn của người bệnh, khiến không gian càng thêm trĩu nặng.

Ít ai ngờ rằng, chỉ gần 1 tháng trước, Việt vẫn là cậu học trò hiền lành, ngày ngày đến trường với bao ước mơ.

Tai họa ập đến vào sáng 27/3, khi người đi đường phát hiện, Việt đã nằm bất tỉnh cạnh chiếc xe máy điện bẹp rúm bên vệ đường. Đến nay, vẫn không ai biết chính xác điều gì đã xảy ra, bởi em vẫn chưa tỉnh lại.

Đủ loại máy móc, thiết bị y tế hiện đại hỗ trợ níu kéo mạng sống nam sinh 16 tuổi (Ảnh: Hương Hồng).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Văn Đức Hạnh, khoa Phẫu thuật Thần kinh 1, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết: “Bệnh nhân Nguyễn Đức Việt (SN 2010) nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, chấn thương sọ não, hàm mặt rất nặng.

Bệnh nhân đã trải qua 2 lần phẫu thuật sọ não và can thiệp hàm mặt. Hiện vẫn trong tình trạng lơ mơ, chưa tiếp xúc được, phải thở máy và nuôi dưỡng qua sonde. Đây là ca bệnh rất nặng, cần theo dõi và điều trị lâu dài với chi phí lớn”.

Người mẹ nghèo khó đã vay mượn hàng trăm triệu đồng để cứu con (Ảnh: Hương Hồng).

Luôn túc trực bên giường bệnh con trai, chị Lê Thị Tuyết (SN 1985, mẹ của Việt), gần như kiệt sức sau nhiều đêm thức trắng. Đôi tay gầy guộc của người mẹ nắm chặt tay con. Thi thoảng, chị cúi xuống gọi khẽ, như sợ con lạc mất giữa ranh giới mong manh của sự sống.

Theo chia sẻ từ chị Tuyết, gia đình thuộc diện khó khăn. Chồng chị làm lao động tự do, khi thì phụ xây, lúc chở vật liệu thuê, thu nhập bấp bênh. Bản thân chị, ngoài canh tác vài sào ruộng thì chủ yếu ở nhà nội trợ, đưa đón các con đi học.

Năm 2025, gia đình được địa phương hỗ trợ 30 triệu đồng xây nhà. Thế nhưng, vì thiếu tiền đối ứng, căn nhà đến nay vẫn dang dở, nợ nần chưa trả xong.

Con trai phải chữa trị tích cực lâu dài, chi phí lớn, cha mẹ nghèo không biết phải xoay xở ra sao (Ảnh: Hương Hồng).

Nay, con trai lớn gặp nạn đang "thập tử nhất sinh", gia đình chị Tuyết đã vay mượn hàng trăm triệu đồng. Chính quyền địa phương, bà con lối xóm và nhà trường nơi Việt theo học đã vận động, quyên góp, giúp đỡ gia đình. Thế nhưng, hành trình điều trị của Việt còn dài, chi phí lớn, vợ chồng chị Tuyết không biết phải xoay xở ra sao trong những ngày tới.

“Con em mới 16 tuổi… Nhìn con nằm đấy, nhiều lúc em tưởng không thể chịu đựng nổi. Thà tai họa đổ vào đầu em, chứ sao lại nhằm vào thằng bé… Các cô, bác cứu con em với!...”, chị Tuyết ôm mặt nức nở cầu xin.