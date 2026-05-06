Mỗi ngày trôi qua với bà Lê Thị Phúc (56 tuổi, ngụ ấp Phụng Sơn, xã Nhơn Mỹ, TP Cần Thơ) đều như cực hình vì ăn uống chẳng được mà còn phải chịu các cơn đau hành hạ đến "thừa sống thiếu chết".

Bà Phúc bị bệnh tật hành hạ gầy khô, chỉ nặng 29kg (Ảnh: Bảo Kỳ).

Thời trẻ bà nên duyên với người đàn ông cùng xã và có một cậu con trai là Huỳnh Tuấn Kha (SN 2007). Kha bị câm điếc bẩm sinh, thần trí lúc nào cũng ngây dại.

Đứa con duy nhất bị khuyết tật, bất hạnh chưa dừng lại khi bà Phúc còn chung sống với người chồng vũ phu. Những trận đòn roi bất kể ngày đêm khiến bà phải ôm con trốn chạy biền biệt 10 năm ròng rã.

Mẹ nghèo bị cảnh "ruột để ngoài da" nuôi con trai câm điếc bẩm sinh (Video: Bảo Kỳ).

Bà Phúc cho biết, những chuỗi ngày lang thang, tuy không chịu cảnh tay đấm chân đá nữa, song bà và con trai vô cùng khổ sở, chật vật tìm sinh kế sống qua ngày.

"Tôi ôm con đi bán vé số, lượm ve chai, cạo hạt điều..., không nhớ đã ở bao nhiêu nơi, làm bao nhiêu nghề. Nhưng vật giá ngày một leo thang, 2 mẹ con chẳng thể trụ nổi nữa nên đành về quê ở chung với cha mẹ ruột", bà Phúc kể.

Con trai bà Phúc bị câm điếc từ nhỏ (Ảnh: Bảo Kỳ).

Bà Phúc cùng con trai về quê ngoại trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ vừa rồi. Tại đây, bà đi làm mướn, phụ giúp lặt vặt kiếm từng đồng trang trải. Ấy vậy mà khó khăn vẫn chưa buông tha, khi cơn đau bụng dữ dội ập đến, bà nhập viện cấp cứu sau đó phát hiện bị ung thư đại tràng phải phẫu thuật cắt bỏ một phần ruột rồi lắp hậu môn giả.

"Đi bao nhiêu năm, khi trở về mẹ con tôi đều trắng tay. Bệnh tật mấy tháng qua đều nhờ mẹ cha và các em cho tiền mua thuốc, lo viện phí mới sống nổi tới hôm nay. Tôi chết cũng không sao nhưng chỉ lo cho con trai khờ khạo, còn không nghe, không nói được, tôi sợ nó đi lang thang, không ai chăm sóc", bà Phúc nức nở nói.

Cụ Dương Thị Mùi (70 tuổi, mẹ ruột bà Phúc) kể, mỗi lần đưa con gái đi bệnh viện khám, ai nấy cũng đều hỏi vì thấy cụ Mùi đã lớn tuổi tác còn nuôi con gái bệnh tật.

Cụ Mùi lo cơm nước, giặt giũ cho mẹ con bà Phúc mỗi ngày (Ảnh: Bảo Kỳ).

Cụ Mùi có 4 người con đều khó khăn, bà Phúc là con gái thứ hai. Con gái bệnh tật, cháu ngoại khờ khạo không biết gì, dù tuổi già nhưng cụ Mùi vẫn phải gắng gượng chăm lo.

"Hằng ngày tôi lo cơm nước, giặt giũ nhưng bệnh của Phúc rất quái ác, hễ ăn gì đều không giữ được lâu, vừa bỏ vào miệng gì thức ăn đã chảy ra ngoài. Lúc trước tôi còn mua túi vệ sinh, giá gần cả trăm nghìn đồng mỗi cái, nhưng với tần suất sử dụng quá nhiều, tôi thay bằng túi nilong. Mỗi ngày nó phải thay hơn chục túi, ăn uống liên tục nhưng chẳng thấm thía gì, người ngày một gầy đi", cụ Mùi xót xa nói về bệnh tình con gái.

Từ ngày về quê, mẹ con bà Phúc dựng tạm căn chòi sống ngoài hiên nhà cụ Mùi. Ước mơ lớn nhất của bà Phúc là khoẻ mạnh để đi làm kiếm tiền nuôi con trai cũng như cất được ngôi nhà kiên cố, vững chắc hơn. Nhưng với tình cảnh hiện tại, bà chỉ biết ngậm ngùi, bất lực.

Ngôi nhà của bà Phúc và con trai được dựng tạm trên phần đất của mẹ ruột (Ảnh: Bảo Kỳ).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND xã Nhơn Mỹ xác nhận bà Phúc đang rất khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, con trai lại khuyết tật. Hai mẹ con rất cần sự giúp đỡ của mọi người để vượt qua bệnh tật, nghèo khó.

Chính quyền địa phương cũng đã lập hồ sơ xét duyệt để mẹ con bà Phúc có thể lãnh trợ cấp hàng tháng, giải quyết phần nào khó khăn.