Cha mất nơi biển cả, mẹ tử nạn trên đường, 4 con bơ vơ

Chỉ trong vòng chưa đầy 5 năm, Nguyễn Anh Tuấn (19 tuổi) cùng 3 em trai đã phải đối mặt với nỗi đau mất đi cả cha lẫn mẹ. Căn nhà cấp bốn đơn sơ tại thôn 4 Đông Yên, phường Hoành Sơn, Hà Tĩnh giờ đây trở nên trống vắng, lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

Người cha, anh Nguyễn Văn Chương (SN 1982), đã ra đi trong một tai nạn khi mưu sinh nơi biển cả. Mới đây, người mẹ, chị Trần Thị Khang (SN 1982), cũng đột ngột qua đời sau một vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Bốn anh em bỗng chốc rơi vào cảnh bơ vơ, tương lai mịt mù, trong khi khoản nợ hàng trăm triệu đồng vẫn còn đó.

Nguyễn Anh Tuấn (bên phải) cùng người em trai học lớp 11 thẫn thờ khi mẹ đột ngột qua đời (Ảnh: Dương Nguyên).

Với ánh mắt thẫn thờ, Tuấn kể về câu chuyện tình của bố mẹ em, 2 người đã quen nhau khi cùng làm công nhân trong miền Nam và nên duyên vợ chồng vào năm 2006. Sau đó, họ trở về quê lập nghiệp, lần lượt sinh được 4 người con trai.

Biến cố đầu tiên ập đến gia đình nhỏ vào năm 2020 khi anh Chương gặp tai nạn giao thông, bị ảnh hưởng trí não và sức lao động. Không còn làm được việc nặng, anh Chương chỉ có thể làm những việc nhẹ ở địa phương để kiếm thêm thu nhập, phụ vợ nuôi con.

Sáng 11/7/2021, Tuấn theo bố ra khu vực biển Vũng Áng, phường Hoành Sơn để lặn hàu kiếm tiền. Đến trưa, 2 bố con cùng lên bờ ra về. Tuấn đi trước, còn người bố không may trượt chân trên ghềnh đá rơi xuống biển rồi mất tích.

"Em quay lại tìm bố nhưng không thấy. Hoảng loạn quá, em chạy đi mượn điện thoại của người trên thuyền gần đó để báo tin về nhà", Tuấn nhớ lại.

Ba giờ sau, lực lượng chức năng cùng người dân tìm thấy thi thể anh Chương. Khi đó, em trai út của Tuấn mới hơn 1 tuổi, còn quá nhỏ để hiểu nỗi đau mất cha.

Hai em sau của Tuấn còn quá nhỏ để cảm nhận được những mất mát và khó khăn phía trước (Ảnh: Dương Nguyên).

Sau cú sốc ấy, chị Khang làm đủ nghề, từ phụ hồ đến lên rừng hái rau má mang bán để kiếm tiền nuôi 4 con ăn học.

Dẫu vậy, khoản nợ hơn 300 triệu đồng từ hồi anh Chương điều trị vẫn đè nặng lên vai người vợ. Thương mẹ vất vả, Tuấn chỉ học hết lớp 12 rồi dự định đi lao động ở nước ngoài để phụ giúp, nuôi các em ăn học. Đến đầu năm nay, Tuấn trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Gác lại dự định, em lên đường nhập ngũ.

"Mẹ động viên em cứ yên tâm làm trọn nghĩa vụ với Tổ quốc, chuyện gia đình mẹ sẽ cố gắng. Mẹ dặn dò, 2 năm sau con ra quân về lo tương lai cũng chưa muộn", Tuấn chia sẻ.

Căn nhà của 4 anh em Tuấn giờ đây trống vắng hình bóng của bố mẹ (Ảnh: Dương Nguyên).

Thế nhưng, chỉ 2 ngày sau khi Tuấn vào quân ngũ, tin dữ bất ngờ ập đến. Chiều 7/3, chị Khang cùng người em gái chồng đi hái rau má rừng trở về thì xảy ra va chạm với xe đầu kéo rơ-moóc.

Vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của 2 người phụ nữ, trong đó chị Khang bỏ lại 4 con trai còn nhỏ và tương lai chưa vững vàng. Ba em của Tuấn gồm Nguyễn Trần Anh Vũ (SN 2009, lớp 11), Nguyễn Thiên Bảo (SN 2014, lớp 6) và Nguyễn Anh Trường (lớp 1).

Tuấn được đơn vị tạo điều kiện về quê chịu tang mẹ. Đám tang chị Khang được bà con lối xóm, chính quyền địa phương chung tay hỗ trợ. Ngày đưa tang, nhiều người không khỏi xót xa khi chứng kiến Tuấn cùng 3 em trai đầu quấn khăn tang, đứng lặng bên linh cữu người mẹ.

"Mẹ mất đột ngột, các em còn quá nhỏ, nghĩ về tương lai phía trước, em cũng chưa biết sẽ ra sao", Tuấn ngập ngừng nói.

Tuấn và 3 em đang rất cần đến sự hỗ trợ, sẻ chia của bạn đọc, nhà hảo tâm (Ảnh: Dương Nguyên).

Ông Nguyễn Hồng Cương, Chủ tịch UBND phường Hoành Sơn cho biết, sau khi nhận thông tin chị Trần Thị Khang tử vong do tai nạn, chính quyền địa phương đã thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình kinh phí mai táng.

Chính quyền phường cũng kêu gọi các tổ chức xã hội và cộng đồng chung tay giúp đỡ các cháu. Đặc biệt, lãnh đạo phường đã trực tiếp trao đổi với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh về trường hợp của tân binh Nguyễn Anh Tuấn và được chấp thuận cho em tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự trong đợt này.

"Việc tạm hoãn nghĩa vụ giúp Tuấn có thời gian chăm lo cho các em khi không còn bố mẹ. Hoàn cảnh của các cháu rất đáng thương. Chúng tôi mong bạn đọc của quý báo sẽ quan tâm, sẻ chia để các cháu vượt qua mất mát, vững bước hơn trên chặng đường khó khăn phía trước", ông Cương bày tỏ.