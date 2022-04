Mẹ nghèo nén nỗi đau "thấu trời" mất con út, lo tiền cứu con lớn nguy kịch

"Khi thấy hai con đang ở dưới bánh xe tải, tôi cảm giác như mình mất đi tất cả, không còn lại gì trên cõi đời nữa. Con tôi nó còn nhỏ quá…" - chị Nguyễn Anh Phượng (31 tuổi), nói rồi bật khóc, khi nhắc lại thảm cảnh kinh hoàng vừa xảy đến với gia đình nghèo bé nhỏ của mình.

Chiếc xe tải "oan nghiệt"

Hơn 2 tuần qua, mẹ con Phượng và bé Cao Thành Trung (12 tuổi, quê Bình Phước) lấy bệnh viện làm nhà. Mỗi ngày thấy con chống chịu nỗi đau với cơ thể bị quấn kín, băng trắng nhiều chỗ thấm máu, mủ, trái tim người mẹ như bị những lưỡi dao nhọn cứa sâu. Mới trước đó không lâu, họ từng có một gia đình dù nghèo nhưng đầm ấm, thương yêu nhau. Mới trước đó, vợ chồng chị Phượng vẫn còn hai đứa con ngoan ngoãn.

Nhưng chiếc xe tải trong một buổi chiều oan nghiệt ngày 29/3... đã cướp đi tất cả!

Chị Phượng không thể quên được khoảnh khắc đó, khoảnh khắc thấy hai con nằm dưới "lưỡi hái tử thần", ngay cách nhà họ chỉ vài trăm mét.

"Chiều hôm đó tôi ở nhà, còn ba nó thì lên rẫy làm. Lúc đó thằng hai (bé Trung - PV) xin theo để đi chơi nhưng ba nó không cho. Nó mới đạp xe chạy chơi loanh quanh gần nhà thì xui sao lại lủng bánh…" - chị Phượng nghẹn ngào nhớ lại..

Sau khi Trung xin tiền mẹ đi thay ruột xe, bé Trúc (em gái Trung) lén mẹ chạy theo anh trai. Trên đường hai anh em chở nhau về nhà, bi kịch ập đến.

"Hai cháu chở nhau về gần đến nhà thì có một xe tải chạy ngược chiều, né chiếc xe 4 chỗ nên lạng vào sát lề. Các con tôi bị giật mình nên mất lái té xuống đường.

Khi đó, tôi còn nghe người dân gần đó la lên "trời ơi, chết rồi". Tôi chạy ra đến nơi thì đã thấy thằng hai nằm phía ngoài, còn con bé đã nằm dưới gầm bánh xe tải…" - kể đến đây, chị Phượng òa khóc.

Theo người mẹ, thời điểm vừa xảy ra tai nạn tại tuyến đường thuộc xã Thanh An, huyện Hớn Quản (tỉnh Bình Phước), tài xế tên Phúc trên xe tải có thể quá hoảng loạn, sợ bị đánh nên định lái xe bỏ chạy, nhưng bị mọi người xung quanh chặn lại. Phải mất thêm một lần lùi bánh, bé Trung mới được kéo ra ngoài trong tình trạng hai đùi bị cán sâu. Riêng con út chị Phượng đã mất tại chỗ.

"Lúc mới đến hiện trường, tôi chỉ nghĩ có một mình thằng hai bị nạn, vì có một mình bé Trung xin đi. Nhưng lúc nhìn xuống gầm đã thấy có hai anh em rồi. Tôi không biết diễn tả cảm giác lúc đó thế nào nữa, chỉ biết kêu trời ơi làm ơn cứu con tôi, nhưng không cứu được con nữa. Chỉ một chút nữa là con về đến rồi" - chị Phượng nức nở.

Ngay sau tai nạn, bé Trung được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã Bình Long. Nhưng vì vết thương quá nặng nên ngay sau khi sơ cứu, bé được chuyển tuyến đến Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) trong đêm. Nhưng mới hơn nửa đoạn đường, vết thương của bệnh nhi biến chứng, phải đưa vào gấp Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương trong tình trạng hôn mê sâu, tụt huyết áp.

"Đến ngày 30/3, bé mới đến được Bệnh viện Nhi đồng 2 nhưng chỉ còn 30% sự sống. Ba nó theo xuống Sài Gòn, còn tôi phải ở nhà lo hậu sự cho bé út. Có thời điểm ba thằng hai gọi về, nói em ơi con không qua khỏi, hết cứu được rồi, bác sĩ phải rút ống cho nó về, tôi ở nhà như chết thêm lần nữa. Nhưng sau đó, tôi nghe nói bác sĩ đã cố gắng hết sức để làm cho con thở lại được…" - người mẹ kể tiếp.

"Nó vẫn chưa biết em Trúc mất rồi…"

Đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, bé Cao Thành Trung được chuyển từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương đến khi đã được đặt nội khí quản, chống sốc, phẫu thuật cắt lọc vết thương lóc da cân cơ, bẹn, mông, đùi, mở hậu môn tạm ra da.

Nhiều sự điều trị tận tình của các bác sĩ ở khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, bé Trung tỉnh lại sau nhiều ngày hôn mê và được chuyển xuống khoa Bỏng - Chỉnh hình ngày 11/4. Đổi lại, vợ chồng chị Phượng cũng phải tiêu tốn hàng chục triệu đồng lo cho bé. Đến nay trừ chi phí bảo hiểm, viện phí của bệnh nhi Cao Thành Trung đã hơn 67 triệu đồng, đa phần là tiền gom góp, xin được từ bà con hai bên nội ngoại.

Khi được hỏi phía gây ra tai nạn đã có động thái gì để chịu trách nhiệm không, chị Phượng lắc đầu, nói sau khi tìm hiểu thì được biết gia đình người tài xế tên Phúc khá nghèo, mẹ anh hiện đang tai biến, còn cha bị té giàn giáo móp sọ, lúc tỉnh lúc mê.

"Tôi biết anh tài xế cũng khổ, nhưng đến nay ngoài không bồi thường, anh ấy cũng không có một lời xin lỗi nào với gia đình" - chị Phượng tâm sự.

Trở lại với câu chuyện điều trị cho bé Trung, người mẹ nói bác sĩ đã báo trước, dù có thể qua cơn nguy hiểm nhưng bé cần 1-2 năm điều trị phục hồi chức năng. Trong khi đó, thu nhập từ việc làm rẫy, cạo mũ cao su mướn của hai vợ chồng chỉ ba cọc ba đồng, đã tiêu tốn sạch sau ít ngày lo hậu sự cho bé út, lo viện phí khẩn cho con lớn. Nói đến việc chôn cất con, mắt người mẹ lại thêm một lần rơi xuống.

Nhưng điều lo lắng nhất với chị Phượng bây giờ, là việc làm sao để con trai lớn không suy sụp khi hay tin mất em gái.

"Nó vẫn chưa biết em Trúc mất rồi. Mấy ngày nay tôi phải nói dối là con bé phải ở nhà bận ôn thi, cũng không dám cho cháu xài điện thoại hay lên mạng, nói rằng bác sĩ yêu cầu như vậy. Không biết phải giấu cháu đến chừng nào, nhưng giờ tôi sợ lắm.

Xin mọi người làm ơn đừng để lộ cho Trung biết chuyện em đã mất, để con tôi yên tâm điều trị cho mau hết bệnh, về với vợ chồng tôi…" - người mẹ nói như van xin rồi vội vã trở lại phòng bệnh, vỗ về đứa con đang chống chọi với nỗi đau thể xác lẫn tinh thần.

