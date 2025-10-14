Mẹ nghèo làm lao công, chắt chiu từng đồng cứu con bị bệnh hiểm (Video: Thùy Hương).

Hành trình 7 năm chống chọi bệnh tật của cậu bé vùng cao

Trong căn nhà nhỏ giữa núi rừng xã Mường Phăng (Điện Biên), bé Trần Phúc Hưng (SN 2017, trú bản Bua) gầy gò, da xanh xao, đôi mắt lúc nào cũng đượm vẻ mệt mỏi vì căn bệnh tan máu bẩm sinh thể nặng (Beta Thalassemia).

Từ khi mới 8 tháng tuổi, Hưng đã phải cùng cha mẹ vượt gần 500km từ Điện Biên xuống Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương điều trị bệnh. Những chuyến xe đêm, những lần truyền máu, thải sắt đã trở nên quen thuộc với cậu bé chưa tròn 1 tuổi.

Trong ngôi nhà với những mảng tường nứt toác, “tài sản” quý giá nhất mà chị Lò Thị Hoàn (39 tuổi, mẹ bé Hưng) luôn gìn giữ cẩn thận chính là những tờ giấy hẹn tái khám, những đơn thuốc của con trai cứ dày lên theo năm tháng.

Nhớ lại ngày phát hiện con mắc bệnh hiểm, chị Hoàn nghẹn ngào: "Ngày đó, con mới 7-8 tháng mà cứ sốt miên man, cơ thể suy nhược, da xanh như tàu lá. Vợ chồng tôi cho con đi bệnh viện tỉnh khám mấy lần, sau đó, bác sĩ khuyên nên đưa con xuống Hà Nội khám.

Tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, cầm tờ giấy kết quả, tôi như chết lặng, con bị tan máu bẩm sinh thể nặng, phải truyền máu suốt đời".

Từ đó, cuộc sống gia đình chị Hoàn bước vào hành trình đầy khó khăn, vất vả. Mỗi tháng 1 lần, có khi 2 lần, người mẹ nghèo lại sắp vài bộ quần áo, vay mượn khắp nơi để chồng đưa con vượt quãng đường xa xuống Hà Nội chữa bệnh.

Sau hơn 7 năm chạy chữa cho con, gia đình chị Hoàn rơi vào túng quẫn. Người chồng không có việc làm ổn định, lại thường xuyên phải chăm con tại bệnh viện, nên gánh nặng kinh tế dồn cả lên đôi vai chị Hoàn.

Vợ chồng chị Hoàn có 2 con là bé Trần Phúc Hưng và con gái lớn đang học tại Trường Hữu Nghị 80 (Sơn Tây, Hà Nội). Để lo chi phí cho 4 miệng ăn, tiền học và tiền chữa bệnh cho con, ngoài giờ làm lao công với mức lương 3,4 triệu đồng/tháng, chị Hoàn còn tranh thủ bán đồ ăn vặt cho học sinh để kiếm thêm đồng ra đồng vào.

Thế nhưng, dù có chắt bóp đến mấy, số tiền chị Hoàn kiếm được cũng như "gió vào nhà trống". Mỗi lần đưa con đi chữa bệnh, chi phí xe cộ, ăn ở, thuốc men ngoài danh mục Bảo hiểm y tế cũng đã tốn khoảng 4-5 triệu đồng. Để có tiền duy trì điều trị cho con, chị đã phải vay Ngân hàng Chính sách xã hội cả trăm triệu đồng.

“Con chỉ mong khỏe để không phải nghỉ học giữa chừng”

Năm nay, bé Trần Phúc Hưng học lớp 3A1, Trường Tiểu học Võ Nguyên Giáp (xã Mường Phăng). Bệnh tật đeo bám khiến việc học của Hưng thường xuyên bị gián đoạn. Có tháng, cậu bé chỉ đi học được vài ngày rồi lại phải nhập viện.

“Con đi học mà tôi lo lắm. Cháu yếu nên có khi đang học lại ngất, cô giáo phải gọi gia đình đến đón về. Có đợt gan, lách sưng to, bụng chướng, con phải nghỉ học cả mấy tháng. Nhìn bạn bè vui vẻ đến lớp, con mình thì nằm bẹp trên giường, tôi đau lòng lắm”, chị Hoàn nghẹn giọng.

Cơ thể bệnh tật, yếu ớt nhưng Hưng vẫn rất ham học. “Con chỉ mong khỏe để không phải nghỉ học giữa chừng”, Phúc Hưng mơ ước. Ước mơ tưởng bình thường ấy lại trở nên quá xa vời đối với đứa trẻ mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo.

Ngoài nỗi lo bệnh tật của con, vợ chồng chị Hoàn còn phải đối mặt với nỗi lo ngôi nhà đang ở có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Ngôi nhà chắp vá đã nứt vỡ cả 4 góc tường. Những ngày mưa gió, cả nhà chị Hoàn không dám ngủ vì sợ nhà đổ.

“Biết là nguy hiểm lắm, nhưng chúng tôi chẳng biết đi đâu. Tiền chữa bệnh cho con còn chưa lo nổi, lấy đâu ra tiền sửa nhà”, chị Hoàn bế tắc nói.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, bà Nguyễn Thị Thanh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Nguyên Giáp, xã Mường Phăng xót xa: “Hoàn cảnh của em Hưng thực sự đáng thương. Em mắc bệnh hiểm nghèo từ nhỏ, gia đình lại đặc biệt khó khăn.

Nhà trường, hội phụ huynh đã nhiều lần quyên góp, thăm hỏi, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu so với chi phí điều trị lâu dài của Hưng. Chúng tôi chỉ mong có một phép màu để em được chữa bệnh và tiếp tục đến trường như các bạn”.

Rời bản Bua, hình ảnh cậu bé gầy gò ngồi nép bên mẹ trong căn nhà nứt vỡ khiến chúng tôi nhói lòng.

Hơn lúc nào hết, gia đình bé Trần Phúc Hưng đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng. Mỗi tấm lòng sẻ chia sẽ là nguồn động viên to lớn, thắp lên hy vọng để bé Hưng có thêm cơ hội được chữa bệnh, tiếp tục đi học, trở thành người có ích cho xã hội.

