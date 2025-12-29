Bố qua đời, mẹ vật lộn mưu sinh, 2 con chống chọi bệnh hiểm

Nỗi đau mang tên Thalassemia của 2 đứa trẻ vùng cao Cao Bằng (Video: Huyền Nguyễn).

Không có tiền chữa bệnh cho 2 con, người cha cùng quẫn tìm cái chết

Trong căn nhà nhỏ ven tuyến đường từ Xuân Trường (Cao Bằng) sang Bắc Mê (Tuyên Quang), bà Lê Thị Thúy (SN 1962) rơm rớm nước mắt khi kể về cảnh khốn cùng của con gái.

Chị Nông Thị Hà (SN 1987, con gái bà Thúy) gặp gỡ và nên duyên với người chồng quê ở Bắc Mê khi vừa bước qua tuổi 20. Vợ chồng chị Hà sinh được 2 con gái là Hoàng Thị Khánh Huyền (SN 2008) và Hoàng Thị Thu Hường (SN 2012).

Thế nhưng, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, cả 2 con gái của anh chị đều mang trong mình căn bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia). Khánh Huyền được phát hiện mắc bệnh khi mới 1 tháng tuổi, còn Thu Hường phát hiện lúc 11 tháng tuổi, khi cả nhà thấy cháu có triệu chứng giống chị gái.

Hai chị em Hoàng Thị Khánh Huyền (SN 2008) và Hoàng Thị Thu Hường (SN 2012) đều mắc bệnh tan máu bẩm sinh (Ảnh: Huyền Nguyễn).

Hai con gái ngày càng gầy gò, xanh xao, sự sống phụ thuộc hoàn toàn vào những lần truyền máu. Trong cảnh khốn cùng, không lối thoát, chồng chị Hà đã nghĩ quẩn. Anh tìm đến cái chết, bỏ lại người vợ trẻ và 2 đứa con thơ mắc bệnh hiểm.

Chuyện xảy ra đã 10 năm, nhưng ký ức đau buồn ấy mãi hằn sâu trong tâm trí Huyền và Hường.

"Bố nó không có tiền để đi truyền máu chữa bệnh cho con, chán đời nên tìm đến cái chết, bỏ lại 3 mẹ con", bà Thúy nghẹn ngào kể.

Sau cái chết của chồng, chị Hà đưa 2 con về xóm Bản Chuồng, xã Xuân Trường, tỉnh Cao Bằng, nương nhờ bố mẹ ruột. Để có tiền chữa bệnh cho các con, chị đành nhờ ông bà chăm sóc 2 con rồi đi làm thuê ở Hà Nội và Hưng Yên.

Thu nhập ít ỏi từ công việc lao động chân tay của chị Hà chẳng thấm vào đâu so với chi phí chữa bệnh cho 2 con suốt bao năm qua. Nhiều lần không có tiền đưa con đi truyền máu, chị phải vay mượn anh em, họ hàng rồi vay cả ngân hàng. Các khoản nợ ngày càng chồng chất, không biết đến bao giờ mới trả được, khiến chị lo lắng đến mất ăn, mất ngủ.

Hường vừa học vừa phụ chị bán hàng kiếm tiền để trang trải cuộc sống (Ảnh: Huyền Nguyễn).

Căn bệnh tan máu bẩm sinh buộc Huyền và Hường phải gắn cuộc sống với bệnh viện. Tháng nào 2 chị em cũng phải xuống Hà Nội điều trị.

Huyền mang nhóm máu hiếm, phải điều trị nội trú, có khi phải ở viện cả tuần để truyền máu và thải sắt. Do lách to độ IV, năm 2018 Huyền đã phải phẫu thuật cắt lách. Còn Hường, cứ 15-20 ngày lại xuống viện để truyền máu, sau đó lấy thuốc về nhà uống. Hiện tại, lách Hường cũng đã to độ III.

Những lúc mẹ không thể xin nghỉ làm, bà ngoại cũng không đưa đi viện được, 2 chị em lại dắt díu nhau bắt xe khách, vượt hơn 300km từ Cao Bằng xuống Hà Nội.

Hình ảnh 2 đứa trẻ xanh xao, tự chăm nhau trên những chuyến xe đường dài, rồi tự vào viện truyền máu khiến nhiều người xót xa. Mỗi lần 2 chị em xuống Hà Nội chữa bệnh tốn mấy triệu đồng tiền đi lại và ăn uống là quá sức với một gia đình nghèo.

Cô học trò mắc bệnh hiểm mong được tiếp sức để nuôi thêm hy vọng

Do thường xuyên phải điều trị nội trú và hoàn cảnh quá khó khăn, Huyền chỉ học hết lớp 9, ngậm ngùi gác lại giấc mơ con chữ. Những ngày không phải nằm viện điều trị, Huyền giúp bà ngoại trông quán nhỏ bán nước và vài thứ đồ ăn vặt. Còn Hường đang học lớp 8, sau giờ học cũng chăm chỉ phụ chị bán hàng.

Khi được hỏi về ước mơ, Hường rưng rưng nước mắt nói: “Con ước 3 mẹ con có một ngôi nhà lành lặn để ở, không phải ở nhờ trong căn nhà tạm của ông bà nữa. Con ước có một chiếc xe đạp điện để đi học. Trường cách nhà 3km, đường đồi núi quanh co, con thiếu máu nên mỗi lần đạp xe lên dốc rất mệt”.

Dẫu cơ thể ốm yếu vì bệnh tật, Hường vẫn nuôi ước mơ trở thành hướng dẫn viên du lịch, giới thiệu vẻ đẹp của non nước Cao Bằng đến với bạn bè muôn phương. Thế nhưng, nhìn vào thực tại, ước mơ ấy dường như quá xa vời…

Chị Hà và 2 con trong căn nhà tạm của ông bà ngoại (Ảnh: CTV).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Nông Thị Hà cho biết, cuộc sống quá khó khăn và áp lực nên đã có lúc chị muốn bỏ cuộc. Lo lắng đến căng thẳng, nhưng mỗi khi nhìn các con, chị Hà lại tự động viên bản thân cố gắng.

“Cuộc sống ngắn ngủi nên cứ suy nghĩ tích cực đến đâu hay đến đó. Em cũng không kêu than, vì số phận mỗi người đều khác nhau…”, chị chia sẻ.

Bà Lê Thị Thúy mong các nhà hảo tâm và bạn đọc cùng chung tay giúp đỡ 2 cháu ngoại (Ảnh: Huyền Nguyễn).

Thương con gái vất vả, thương các cháu mắc bệnh hiểm nghèo, bà Thúy mong bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, để 2 cháu Huyền và Hường có thêm kinh phí chữa bệnh, cuộc sống đỡ nhọc nhằn, khó khăn.

Ông Nông Văn Quốc, Trưởng xóm Bản Chuồng, xã Xuân Trường, xác nhận, gia đình chị Nông Thị Hà thuộc diện hộ nghèo ở địa phương. Chị Hà là mẹ đơn thân có 2 con bị mắc bệnh tan máu bẩm sinh, cuộc sống gặp nhiều khó khăn.