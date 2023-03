Mẹ nghèo bị tai nạn, con trai bán vé số mơ thành bác sĩ

Ngoài giờ học, em Đỗ Phúc Trực (lớp 5 Trường THCS số 1 Phước Lộc, huyện Tuy Phước, Bình Định) đạp xe hàng chục cây số khắp các chợ, quán cà phê để bán vé số, phụ giúp mẹ mưu sinh.

Chị Đỗ Thị Gái Nhỏ (49 tuổi, trú thôn Vinh Thạnh 1, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước) - mẹ của Trực - vốn đã mang cả tá bệnh trong mình, đặc biệt là bệnh thiếu máu huyết tán, dẫn đến mắc nhiều bệnh lý nguy hiểm như tim, sỏi mật, gan lách to.

Cách đây gần 1 năm, chị Gái Nhỏ lại bị tai nạn giao thông, bị dập tủy cổ, phải điều trị thời gian dài và hiện tại gần như nằm một chỗ, mất sức lao động.

Bà Lê Thị Sin (76 tuổi, mẹ ruột chị Nhỏ) cho hay, khoảng 4-5 tuổi, chị Nhỏ đã bị bệnh về gan nhưng gia đình nghèo, con đông nên chẳng có tiền đưa đi viện chữa trị, chủ yếu tự bốc thuốc nam chữa bệnh tại nhà.

"Vợ chồng tôi có đến 7 người con, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc nên cũng chẳng đứa nào học hành đến nơi đến chốn. Nhỏ là con gái thứ 4, từ bé đã ốm yếu, đau bệnh triền miên. Lớn lên, Nhỏ đi bán vé số kiếm sống", bà Sin thở dài kể chuyện nhà.

Chị Gái Nhỏ khi đến tuổi cập kê rồi vẫn không ai để ý, nhà thì nghèo, người thì đau ốm triền miên. Nghe lời người này người kia khuyên nhủ nên có nơi nương tựa lúc về già, năm 2012, chị Nhỏ sinh con trai, làm mẹ đơn thân, đặt tên con là Đỗ Phúc Trực.

Từ ngày có con, tuy cuộc sống vất vả hơn nhưng chị Nhỏ cảm thấy vui vẻ, ý nghĩa và đáng sống hơn. Ít tháng sau sinh, chị gửi con cho bà ngoại trông rồi tiếp tục bán vé số mưu sinh, lo cho bản thân, mẹ già và con trai.

"Mỗi ngày bán vé số kiếm được 80.000 - 100.000 đồng, tối về, tôi nhận thêm việc đan nhựa gia công. Co kéo cũng đủ đắp đổi bữa ăn qua ngày cho cả nhà 3 người", chị Gái Nhỏ nói.

Tưởng chừng cuộc sống bình yên thế nhưng tai họa ập đến. Trước Tết Nguyên đán vừa qua, trên đường đi bán vé số, chị Nhỏ bị tai nạn giao thông, đầu đập xuống đường làm dập tủy cổ. Nhờ được người dân kịp thời đưa đi bệnh viện cấp cứu nên chị giữ được mạng sống nhưng sức khỏe yếu hẳn, không làm được việc gì.

Trước đây tuy có bệnh tật trong mình, cứ 2 - 3 tháng lại đi viện truyền máu điều trị bệnh thiếu máu huyết tán, có lúc ngất xỉu trong bệnh viện, chị Gái Nhỏ vẫn gắng gượng mưu sinh. Nhưng giờ đây, chị gần như nằm một chỗ, mẹ thì già yếu, con trai còn quá nhỏ.

Thương mẹ, ngoài giờ học, Đỗ Phúc Trực theo cậu đi bán vé số. Mới học lớp 5, gương mặt Trực già dặn hơn hẳn những bạn bè cùng trang lứa.

Trực tâm sự: "Cháu thường đến các chợ để bán vé số, nhiều người biết hoàn cảnh mẹ con cháu nên cũng mua ủng hộ. Có hôm cháu kiếm được 80.000 đồng, nhiều thì 100.000 đồng. Cháu chỉ mong mẹ cháu sống lâu. Cháu sẽ cố gắng học. Cháu ước mơ trở thành bác sĩ, làm bác sĩ cho mẹ cháu đến hết đời".

Theo ông Phan Hoàng Tuấn, trưởng thôn Vinh Thạnh 1, hoàn cảnh gia đình chị Đỗ Thị Gái Nhỏ là một trong những trường hợp đặc biệt ở địa phương nên rất cần sự chung tay giúp đỡ của mọi người.

Ông Nguyễn Thành Phú, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Lộc chia sẻ: "Hoàn cảnh chị Đỗ Thị Gái Nhỏ vừa là hộ nghèo, vừa là đối tượng bảo trợ xã hội của xã, mỗi tháng được hỗ trợ 540.000 đồng. Địa phương cũng quan tâm hoàn cảnh đặc biệt này mỗi khi có suất hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo và trường hợp khó khăn đột xuất. Thế nhưng, những gì làm được chưa thấm vào đâu với hoàn cảnh gia đình quá éo le này".

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4811 xin gửi về:

Chị Đỗ Thị Gái Nhỏ

Địa chỉ: Thôn Vinh Thạnh 1, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

SĐT: 0357.04.33.57

Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4811)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269