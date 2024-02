Cậu bé lớn lên nhờ những giọt sữa đi xin từ bà con hàng xóm

Căn nhà nhỏ chừng 40m2 của gia đình em Nguyễn Tuấn Anh nằm giữa thôn Thượng, xã Nga Thắng, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Căn nhà mái ngói đơn sơ, nhìn quanh chẳng có gì đáng giá ngoài bộ bàn ghế uống nước. Đây là nơi trú ngụ của Anh cùng ông nội và chú ruột.

Theo chân cán bộ xã Nga Thắng, chúng tôi ghé thăm gia đình em Nguyễn Tuấn Anh. Cậu bé lớp 5 năm nay vừa tròn 12 tuổi nhưng thân hình nhỏ thó, gầy gò với nước da đen. Em nhút nhát và thường trốn khi thấy người lạ đến thăm nhà.

Ông Nguyễn Trường Giang (ông họ của Anh) cho biết, tính cách của em cũng xuất phát từ hoàn cảnh, tuổi thơ bất hạnh. Ông kể, khi Anh vừa được 6 tháng tuổi thì mẹ của em đột ngột qua đời.

Kể từ khi mẹ mất, Nguyễn Tuấn Anh lớn lên nhờ những giọt sữa đi xin từ bà con hàng xóm. "Cháu nó thiệt thòi so với chúng bạn, từ khi sinh ra đến nay không biết mặt mẹ là ai, cũng vì vậy mà cháu nhút nhát, ít nói hơn chúng bạn", ông Giang tâm sự.

Năm Anh lên 2 tuổi, một lần nữa bất hạnh ập đến. Bố của em là anh Nguyễn Văn An (SN 1982) bỏ nhà ra đi, để lại em cùng ông bà nội già yếu và người chú khuyết tật bẩm sinh.

Nam sinh lớp 5 nhiều lần có ý định bỏ học đi chăn bò giúp ông

Theo ông Giang, ông nội của Anh là ông Nguyễn Văn Bảo (SN 1962) bị câm điếc bẩm sinh, cuộc sống gia đình vô cùng khó khăn. Kể từ ngày cháu Anh về ở cùng ông, bà con lối xóm ai cũng thương, thường xuyên hỗ trợ gạo, rau để ông Bảo nuôi cháu qua ngày đoạn tháng.

"Hàng ngày, để có tiền nuôi cháu và con trai khuyết tật, ông Bảo lam lũ từ đồng ruộng đến chăn trâu, cắt cỏ. Mấy năm qua, do tuổi cao, sức yếu ông không thể đi làm như thường lệ, chỉ đi trông bò thuê cho người dân gần nhà. Cả gia đình 3 người sống dựa vào số tiền trợ cấp xã hội hơn 1 triệu đồng/tháng", ông Giang nói.

Do hoàn cảnh quá khó khăn, nhiều lần Anh có ý định bỏ học để đi chăn bò thay cho ông. Nhưng được thầy, cô giáo động viên nên em luôn nỗ lực vượt qua khó khăn.

Cô Trịnh Thị Luân, giáo viên chủ nhiệm em Nguyễn Tuấn Anh, chia sẻ, biết được hoàn cảnh của gia đình khó khăn, nhiều năm qua các thầy, cô trong trường thường xuyên kêu gọi, quyên góp ủng hộ để em tiếp tục đi học.

"Gia đình em rất khổ, để hỗ trợ em tiếp tục theo học, nhà trường đã miễn toàn bộ học phí. Chúng tôi cũng quyên góp tiền nhưng chỉ được phần nào trong cuộc sống. Mong các nhà hảo tâm, quan tâm giúp đỡ để em có được điều kiện tốt, tiếp tục đến lớp như chúng bạn", cô Luân tâm sự.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Nguyễn Thị Trâm, Bí thư Đảng ủy xã Nga Thắng, cho biết, gia đình cháu Nguyễn Tuấn Anh thuộc diện hộ cận nghèo, khó khăn ở địa phương.

"Thấu hiểu những khó khăn của gia đình, địa phương thường xuyên tổ chức thăm hỏi, kêu gọi bà con lối xóm, hội đồng hương xa quê quan tâm giúp đỡ. Hy vọng, qua báo Dân trí, các mạnh thường quân và nhà hảo tâm, bạn đọc sẽ quan tâm hỗ trợ để cháu sớm vượt qua khó khăn", bà Trâm bày tỏ.

